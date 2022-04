Hallituksen on vielä päätettävä, kuinka ison osan noin 70 miljoonan euron bitcoin-summasta Suomi antaa Ukraina-apuun. Hallituslähteistä lupaillaan, että Ukrainalle menee ainakin ”merkittävä osa”. Kyseessä olisi todella suuri lisäys, koska Suomi päätti helmikuussa myöntää Ukrainalle 14 miljoonaa euroa tukea.

Hallitus on HS:n tietojen mukaan linjannut poikkeuksellisesta ja mahdollisesti erittäin suuresta lisäavusta Ukrainalle.

Kyse on Tullin takavarikoimista bitcoineista saatavista rahoista. Tulli on takavarikoinut bitcoineja esimerkiksi huume- ja dopingkauppaan liittyneissä tutkinnoissa. Oikeus on määrännyt bitcoinien luovuttamisesta valtiolle. Nykykurssilla bitcoinien arvo on noin 73 miljoonaa euroa.

Päätös siitä, kuinka iso osa myyntisummasta lahjoitettaisiin Ukraina-apuun, on yhä auki. Poliittinen linjaus siitä, että bitcoineja käytetään Ukrainan auttamiseksi, on kuitenkin HS:n tietojen mukaan jo tehty.

Aiheesta on HS:n tietojen mukaan keskusteltu aiemmin keväällä hallituksen piirissä, ja kuittaus on haettu myös tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä.

Sen jälkeen asia on ollut käsittelyssä sekä valtiovarainministeriössä että ulkoministeriössä. Viime kädessä asiasta on vastannut valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) yhteistyössä ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd) kanssa.

Jos Suomi myöntää edes osan bitcoineista saatavista tuloista Ukraina-apuun, kyse olisi todella suuresta lisäavusta. Helmikuussa Suomi päätti 14 miljoonan euron lisätuesta Ukrainalle, sisältäen humanitaarista apua sekä kehitysyhteistyövaroja. Koko bitcoin-summa siis noin kuusinkertaistaisi sen rahallisen avun, jonka Suomi myönsi Ukrainalle helmikuussa niihin aikoihin, kun Venäjä hyökkäsi maahan.

Bitcoin-summa olisi jo itsessään valtaosa siitä 85 miljoonan euron tuesta, jonka Suomi on myöntänyt Ukrainaan vuosina 2014–2022.

Raha-apu Ukrainaan kulkee lisäbudjetin kautta, ja hallituksen on määrä päättää asiasta virallisesti seuraavien viikkojen aikana. Lisäbudjetti on parhaillaan valtiovarain­ministeriön käsittelyssä, ja se annetaan eduskunnalle toukokuun loppupuolella.

HS:n tietojen mukaan Tullilla kestää noin kuusi viikkoa realisoida bitcoinit kokonaan.

Auki on toistaiseksi myös se, mitä kautta rahat kanavoidaan Ukraina-apuun. Esillä ovat olleet esimerkiksi Unicef, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR sekä Kansainvälinen Punainen Risti. Myös se, annetaanko apu heti vai pidemmällä aikavälillä, on auki.

Hallitus alkoi selvittää bitcoinien käyttämistä Ukrainan avuksi jo maaliskuun alussa. Selvitys käynnistyi sen jälkeen, kun keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä oli ehdottanut bitcoinien antamista Ukrainan tueksi.

HS:n tietojen mukaan valtionjohdon piirissä on pohdittu myös sitä, että tullin takavarikoimat 1 981 bitcoinia lahjoitettaisiin suoraan Ukraina-apuun.

Esimerkiksi Unicef ottaa bitcoineja vastaan, ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR otti tässä kuussa vastaan ensimmäisen kryptovaluutta-lahjoituksensa.

Suomessa ei tähän kuitenkaan päädytty. HS:n tietojen mukaan päätökseen vaikutti moni asia.

Poliittisesti kannettiin huolta siitä, että bitcoinien suora lahjoitus voi näyttää ulospäin huonolta. Kryptovaluuttoihin liittyy arkuutta, koska ne saattavat kytkeytyä rikollisuuteen ja Suomen olisi hankala kontrolloida sitä, etteivät sen lahjoittamat bitcoinit loppuviimein päädy rikolliseen toimintaan.

Bitcoinien suoraan lahjoittamiseen liittyy myös juridisia haasteita. Tullilain vahva pääsääntö on, että tulli muuttaa takavarikoimansa varallisuuden rahaksi ja tulouttaa sen valtiolle. Lisäksi valtiovarainministeriössä suhtaudutaan lähtökohtaisesti aina skeptisesti siihen, että rahaa käytetään normaalin budjettimenettelyn ulkopuolella.

Päätöstä myydä bitcoinit ja lahjoittaa niistä saatavia tuloja Ukrainalle helpotti myös se, että Tulli oli jo käynnistänyt kilpailutuksen välittäjän löytämiseksi bitcoinien myymistä varten.

Yhä on auki se, kuinka paljon rahaa hallitus lopulta päättää lähettää Ukrainaan bitcoinien myymisen myötä.

Eräs hallituslähde kertoo olevansa huolissaan siitä, että kun bitcoinit myydään, Ukrainalle menevä apu kutistuu siitä, mitä se olisi voinut olla suoran bitcoin-lahjoituksen tapauksessa.

Lähde sanoo, että yksittäinen erillinen kiinteä omaisuuserä olisi ollut helpompi perustella Ukrainalle myönnettävänä apuna. Nyt rahat menevät valtion normaalin budjettiprosessin kautta, jolloin ”kilpailevia intressejä tulee heti peliin eri tavalla”, lähde kuvaa.

Tätä näkemystä ei muualla hallituksen piirissä kiistetä, mutta useampi hallituslähde sanoo, että bitcoineista saatavat rahat on kuitenkin selkeästi tarkoitettu Ukrainalle. Ne myös menevät kevään kehysriihessä päätetyn Ukrainan sodasta johtuvien menojen poikkeuslausekkeen piiriin.

Kaksi neuvotteluja tuntevaa lähdettä sanoo, että ainakin ”merkittävä osuus” rahoista on menossa Ukrainan tueksi.

”Ei mikään yleiskatteinen raha tietysti sillä tavalla ole korvamerkittyä. Mutta tässä on ikään kuin henkisesti korvamerkitty tätä bitcoineista tuloutuvaa rahaa niin, että sitä voidaan käyttää Ukrainan tukemiseksi”, hallituslähde sanoo.