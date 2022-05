Pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomen tulee nyt käydä aktiivista vuoropuhelua Naton jäsenmaiden kanssa joutuisan ratifiointiprosessin varmistamiseksi.

Sosiaalidemokraattien puoluevaltuusto päätti lauantaina kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Päätös tehtiin puoluehallituksen esityksen mukaisesti ja sitä puolsi myös puolueen eduskuntaryhmä.

Nato-kanta ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Nato-jäsenyyden puolesta äänesti 53 ja sitä vastaan 5 kokousedustajaa. Tyhjiä ääniä jätettiin 2.

Kokouksen lopputulos ei ollut järin yllättävä: puolueen puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin ilmoitti jo torstaina kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä yhteisellä lausunnolla tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Lauantaisen kokouksen alussa hän toisti kantansa vahvasti Nato-jäsenyyttä suositelleessa puheessaan.

”Tässä on päätöksemme ydin: lisäisikö Naton jäsenyys muuttuneessa tilanteessa Suomen turvallisuutta? Vahvistaisiko Suomen jäsenyys Natossa Euroopan turvallisuutta? Vastaus on, että lisäisi. Vastaus on, että vahvistaisi”, Marin painotti.

Kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Marin totesi, että nyt kun Suomen Nato-jäsenhakemus näyttää selvältä, tulee ulkopoliittisen johdon ensisijaisesti keskittyä käymään aktiivista vuoropuhelua Naton nykyisten jäsenmaiden kanssa.

"Oma fokukseni on jo siirtynyt tähän ratifiointiprosessiin, ja sen varmistamiseen, että se sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, mahdollisimman jouhevasti ja mahdollisimman ripeästi”, Marin kommentoi.

Tiedotustilaisuudessa Marin otti kantaa myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin perjantaisiin kommentteihin, joiden mukaan hän ei suhtaudu myönteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin.

Marinin mukaan eri maiden mielipiteistä ei sovi tehdä äkkinäisiä johtopäätöksiä yksittäisten kommenttien perusteella. Hän korosti, että Suomi pyrkii tällä hetkellä ensisijaisesti selvittämään, mitä mieltä Turkki todellisuudessa on Suomen Nato-jäsenyydestä.

”Olemme saaneet aiemmin [Turkilta] hyvin erilaisia viestejä, päinvastoin Turkki on sanonut, ettei haluaisi olla esteenä tai vaikeuttamassa millään tavalla tätä prosessia.”

Marinin mukaan Turkin kannanotot eivät kuitenkaan vaikuta Suomen Nato-prosessin etenemiseen tai sen aikatauluun.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Turkin presidentin perjantaiset kommentit Suomen Nato-jäsenyydestä eivät vaikuta Nato-prosessin etenemiseen.

Ennen Suomen Nato-jäsenhakemusta vuorossa on vielä sunnuntainen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (tp-utva) kokous, jossa tasavallan presidentti ja valtioneuvosto tekevät päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta.

Tämän jälkeen valtioneuvosto esittää Nato-jäsenyyden hakemista eduskunnalle, mitä seuraa asian käsittely eduskunnassa maanantaista alkaen. Kun eduskunta on käsitellyt asian, se antaa kantansa tiedoksi valtioneuvostolle.

Lopullisen päätöksen Suomen halukkuudesta hakea sotilasliiton jäsenyyttä tekee presidentti Niinistö valtioneuvoston esityksestä.

Lauantain tiedotustilaisuus kiinnosti myös kansainvälistä mediaa. Paikalla oli toimittajia muun muassa Ruotsista, Japanista ja Puolasta.

Ainoa kysymysmerkki, mikä prosessissa on enää jäljellä, on maanantaina alkavan eduskuntakäsittelyn kesto.

Käsittelystä odotetaan pitkää ja polveilevaa, koska kansanedustajat todennäköisesti haluavat perustella omia Nato-kantojaan perusteellisesti.

HS:n perjantaina haastattelemat eduskuntaryhmien puheenjohtajat arvioivat, että keskustelu saattaa jatkua jopa tiistain puolelle.

Tämän mahdollisuuteen myös Marin otti kantaa tiedotustilaisuudessa.

”Parlamentaarinen päätöksentekoprosessi ottaa sen ajan, mitä se tarvitsee. Kaikilla kansanedustajilla on puheoikeutensa”, hän totesi.

”Siksi en sano että, maanantaina, tiistaina tai minään muunakaan päivänä”, Marin vastasi kysymykseen siitä, milloin Suomi olisi valmis Nato-hakemuksensa jättämään.

Hän kuitenkin totesi aikataulusta riippumatta toivovansa, että Suomi ja Ruotsi jättäisivät jäsenyyshakemuksensa samanaikaisesti.