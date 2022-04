”Uuden sovintoesityksen on tarjottava sellaisia uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan, että alalle saadaan jatkossa ylipäätään tekijöitä”, sanoo Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin liittohallitus oli koolla keskiviikkona, ja asialistalla oli myös kunta-alan lukkiutunut työmarkkinatilanne. Viime viikolla Super ja Tehy peruivat toisen lakkonsa ja ilmoittivat ryhtyvänsä valmistelemaan joukko­irtisanoutumisia.

Superin hallitus linjasi nyt, että joukkoirtisanoutumista työtaistelutoimena ryhdytään valmistelemaan, mutta tarkempi aikataulu tai työtaistelutoimen kohdennus tulee liittohallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Sovittelulautakunta yrittää parhaillaan löytää sovintoa noin 425 000:ta palkansaajaa koskevaan työriitaan. Keskiviikkona lautakunta vielä kuuli riidan osapuolia ja yrittänee puristaa sovintoehdotuksen valmiiksi vapuksi.

Ensi viikon tiistaina uhkaa muiden kuin hoitajien järjestöjen, eli Julkisalan neuvottelujärjestö Jukon, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Ammattiliitto Jyvyn julistama noin 80 000 osanottajan lakko sulkea esimerkiksi päiväkoteja, kouluja ja kirjastoja, ellei sovintoa sitä ennen löydy tai lakkoa siirretä.

Hoitajien järjestöt ilmoittivat viime viikolla peruvansa toisen lakkonsa ja ottavansa käyttöön joukkoirtisanoutumiset.

”Hallitus päätti, että joukkoirtisanoutumisia aletaan valmistella”, vahvisti HS:lle Superin puheenjohtaja Silja Paavola keskiviikkona.

”Jossain vaiheessa niitä aletaan valmistella, vaikka kyseessä on järkeä toimenpide”, Paavola sanoo.

Paavola korostaa, että myös Super haluaa ensin katsoa, tuleeko sovittelulautakunnalta sovintoehdotus vielä tällä viikolla ja millainen se on.

”Uuden sovintoesityksen on tarjottava sellaisia uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan, että alalle saadaan jatkossa ylipäätään tekijöitä. Kyse on koko kansakunnan edusta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä. Tilanne on kaikkien tiedossa, ja nyt on mahdollisuus tehdä ratkaiseva korjausliike”, Paavola totesi tiedotteessa.

Maanantaina puolestaan sisarjärjestö Tehyn valtuusto oli koolla ja päätti monituntisen kokouksen päätteeksi antaa valtuudet Tehyn hallitukselle valmistella joukkoirtisanoutumista työtaistelutoimena.

Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö ei kertonut taistelusuunnitelmistaan tarkemmin.

Tehy korosti , ettei jatkotoimilla ole kiire, vaan ensin katsotaan, millaisen sovintoesityksen alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen johtama kunta-alan riitaa sovittelemaan asetettu sovittelulautakunta saa aikaan.

Tehyn valtuusto aiotaan kutsua koolle uudelleen, kun sovittelulautakunta on antanut sovintoehdotuksensa.

”Samassa yhteydessä valtuusto saa selvityksen joukkoirtisanoutumisen toteutuksesta ja tekee tarvittavat päätökset, mikäli sovintoesitys ei sisällä uskottavaa ratkaisua hoitajapulaan”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi maanantaina.

Hoitajajärjestöt yllättivät viime viikon tiistaina perumalla seuraavana päivänä alkavaksi ilmoitetun, noin 35 000 hoitajan lakon. Lakko olisi ollut hoitajilla järjestyksessä kevään toinen ja ensimmäistä laajempi.

Samalla ammattiliitot julistivat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä ilmoittivat alkavansa valmistelemaan harvinaista työtaistelukeinoa eli joukkoirtisanoutumisia vuoden 2007 malliin.

Tuolloin ne eivät tosin toteutuneet, kun Tehyn työriita ratkesi viime hetkillä.