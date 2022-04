Lautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen piti tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä. Sovintoehdotuksen laatiminen jatkuu.

Kuntariidan sovittelulautakunnan puheenjohtaja on Elina Pylkkänen ja varapuheenjohtaja Martti Hetemäki.

Muun muassa päiväkoteja, kouluja ja kirjastoja sulkeva lakko pääkaupunkiseudulla alkaa todennäköisesti ensi tiistaina. Kunta-alan sitkeää työmarkkinariitaa sovitellut sovittelulautakunta ei antanut sovintoesitystä riitaan, kertoi lautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen torstaina.

Hänen mukaansa lautakunta tarvitsee lisäaikaa, sillä osapuolten näkemykset ovat vielä niin kaukana toisistaan.

Sovintoehdotuksen synty ja sen hyväksyntä olisi tarkoittanut, että ensi tiistaina uhkaava laaja lakko kymmenessä kaupungissa olisi peruuntunut.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) asettamaa harvinaista sovittelulautakuntaa on johtanut alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Se on sovitellut riitaa huhtikuun alusta alkaen.

Lautakunta on ollut vaitonainen sovittelun kulusta, mutta on kiitellyt osapuolia siitä, että etenkin sopimusten tekstiosioissa on tapahtunut etenemistä.

Suurempi kysymys liittyy kuitenkin palkankorotuksiin, sillä kaikki palkansaajajärjestöt ovat vaatineet monivuotisia palkkaohjelmia yleiskorotusten päälle, jotta palkkojen jälkeenjääneisyys saataisiin kurottua umpeen.

Esimerkiksi hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat tavoitelleet viisivuotista ohjelmaa, joka nostaisi palkkoja 3,6 prosenttia vuosittain normikorotusten päälle. Tälle vuodelle on yleensä sovittu noin kahden prosentin palkantarkistukset.

Kunta-alan työehtosopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Osapuolia kunta-alan neuvotteluissa ja sovitteluissa ovat palkansaajien puolella neuvottelujärjestöt Juko, Jau ja Sote, ja työnantajia edustaa Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajat KT.

Työntekijöiden järjestöt hylkäsivät maaliskuun lopulla valtakunnansovittelijan sovintoesityksen, joka olisi kelvannut työnantajille.

