Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on jo aiemmin kertonut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Perussuomalaiset linjaa Nato-kannastaan tänään lauantaina puoluevaltuustonsa kokouksessa.

HS näyttää puheita ja tiedotustilaisuuden suorassa lähetyksessä kello 9.30 alkaen. Ensin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pitää poliittisen tilannekatsauksen. Kello 10 ja 14 järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Jo aiemmin perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ilmoittanut kannattavansa Natoon liittymistä. Myös puheenjohtaja Purra ja puolueen entinen puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho ovat kertoneet puoltavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Puolueista enää pääministeripuolue Sdp:n ja vasemmistoliiton Nato-kannat ovat auki. Sdp:n on määrä linjata siitä 14. toukokuuta. Kannan odotetaan olevan myönteinen.

Vasemmistoliitossa on eniten Natoon kielteisesti suhtautuvia. Puolue päättää 7. toukokuuta, onko Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys puolueelle hallituskysymys.

Muista puolueista kokoomuksella ja Rkp:lla on jo vanhastaan myönteinen kanta.

Keskusta on linjannut antavansa puoluejohdolle ja ministereilleen valtuutuksen tehdä kaikki tarvittavat ratkaisut. Myös vihreiden puoluevaltuuskunta antoi viime viikonloppuna eduskunta- ja ministeriryhmälle vapaat kädet tukea Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto asettui kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä perjantaina.

Myös Liike Nyt tukee Nato-jäsenyyttä. Ano Turtiaisen Valta kuuluu kansalle vastustaa sitä.

HS:n seurannan mukaan kansanedustajista jo reilusti yli puolet on asettunut Nato-jäsenyyden taakse.

Muun muassa presidentti Sauli Niinistö on korostanut, että puolueidenkin kannat ovat tärkeitä. Jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, on mahdollista, että sen hyväksyntä kaikissa 30 jäsenmaassa vie niin pitkään, että Suomi ehtii pitää eduskuntavaalit ennen kuin prosessi on valmis. Tässä tapauksessa jäsenyyden ratifioisi uusi eduskunta.

