Oikeusministeri Henriksson lupasi kyselytunnilla, että täydentävä esitys tuodaan eduskuntaan muutaman viikon kuluttua.

Oppositiopuolueet, etunenässä perussuomalaiset ja kokoomus, hiostavat hallitusta kiirehtimään täydentäviä rajapykäliä valmiuslain muutosesitykseen, jotta itäraja turvataan mahdollisilta hybridioperaatioilta. Oppositio syytti eduskunnan kyselytunnilla hallitusta kovin sanoin siitä, että se toi esityksen eduskuntaan torsona, vaikka aikaa pykälien valmisteluun olisi ollut puoli vuotta.

”Tärkeysjärjestyksenne on suorastaan irvokas”, tylytti muun muassa perussuomalaisten Mauri Peltokangas.

Perussuomalaisten lisäksi kokoomus vaati, että rajat on saatava kiinni ja turvapaikan hakeminen pystyttävä keskeyttämään tilanteessa, jossa Venäjä ohjaisi Suomen rajalle turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamismielessä.

”Nyt pitää kaikki Suomen heikkoudet korjata. Nyt on viimeistään sen aika. Tarvitaan jämäkämpi pykälä, jotta tarvittaessa itäraja tai joku muu raja saadaan täysin kiinni myös turvapaikanhakuoikeuden osalta”, patisti Antti Häkkänen (kok).

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) esitteli torstaina hallituksen muutosesityksen valmiuslakiin. Jatkoselvittelyyn jäi kuitenkin, miten maahantulon poliittinen hyödyntäminen voitaisiin estää tai ehkäistä lisätoimivaltuuksilla.

Peltokangas epäili, että hallitus poisti rajaturvallisuutta koskevat pykälät valmistelusta poliittisista syistä.

”Ilmeisesti vihreille ei kelvannut”, hän vihjaisi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ihmetteli, että täydennysten jälkeenkään lakiin ei olisi tulossa turvapaikkahakuoikeuden keskeyttämistä, vaan turvapaikan hakemisen keskittäminen yhteen paikkaan.

Henriksson lupasi, että pykälät tuodaan eduskuntaan muutaman viikon kuluttua, kun komissiolta on saatu vihreää valoa. Komission kanssa on keskusteltava, koska Suomen itäraja on myös EU:n ulkoraja, hän perusteli.

Henrikssonin mielestä on ihmeellistä, että perussuomalaiset eivät näe kokonaisuutta.

”On myös ihmeellistä, että teiltä vuodetaan asiakirjoja julkisuuteen”, hän kivahti.

Henriksson sanoi lähtevänsä siitä, että myös sisäministeriössä uudistetaan saman tien rajavartiolakia, ”koska nämä käyvät nyt käsi kädessä tästä eteenpäin”.