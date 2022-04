Ulkoministeri Blinken puhui torstaina illalla Suomen aikaa Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnalle.

Yhdysvallat "tukee vahvasti" Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, jos maat päättävät hakea sotilasliiton jäseniksi, sanoi Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken torstaina illalla Suomen aikaa The Washington Postin mukaan.

Hän puhui Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnalle.

”Maailma on muuttunut melko dramaattisesti, ja yksi muutoksista on, että näillä mailla on hyvin vahva intressi liittyä Naton jäseniksi”, Blinken sanoi.

"Me odotamme että ne (Suomi ja Ruotsi) tekevät tämän päätöksen. Jos ne päättävät niin, me tuemme sitä vahvasti", Blinken sanoi.

Yhdysvallat on viestittänyt, että se kannattaa Naton avoimien ovien politiikkaa. Se ei ole kuitenkaan ottanut kantaa siihen, mitä Natossa pitäisi tapahtua seuraavaksi.

Washington Postin mukaan on mahdollista, että Blinkenin lausunto saa vihamielisen vastaanoton Moskovassa.

Tällä viikolla Suomessa ja Ruotsissa on keskusteltu siitä, millaista tukea maat voisivat saada mahdollisen Nato-jäsenyysprosessin aikana.

Maanantaina ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet kertoi, että Ruotsi olisi saanut Britannialta ja Yhdysvalloilta lupauksen suojatoimenpiteistä maan Nato-hakemusprosessin ajaksi.

Lehden mukaan suojaustoimenpiteissä olisi kyse juuri lisääntyneestä sotilaallisesta läsnäolosta, harjoituksista ja ”vahvasta poliittisesta” tuesta muilta Nato-mailta.

Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Pål Jonson sanoi tiistaina HS:lle, että Naton turvatakuut koskevat vain sotilasliiton jäseniä, mutta Naton jäsenmaat voisivat antaa Suomelle ja Ruotsille tukea jo jäsenyysprosessin aikana muun muassa laajempien ja kattavampien sotilasharjoitusten kautta.

”Se voisi tarkoittaa esimerkiksi suurempaa läsnäoloa Britannian ja Yhdysvaltain laivastoilta”, Jonson sanoo.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan turvatakuihin liittyvää (vihr) keskustelua. Haavisto ei ottanut Suomen turvatakuisiin suoraa kantaa, mutta totesi, että Suomi ja Ruotsi olisivat jäsenyyshakemuksen aikana samankaltaisessa asemassa.

HS:n tietojen mukaan Suomi ilmoittaa Nato-hakemuksestaan toukokuun puolenvälin jälkeen mutta ei ennen sitä.