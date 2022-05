Pääministeri Marin otti vappu­puheessaan kantaa Venäjä-pakotteisiin, SAK:n Eloranta: Voima­politiikka on palannut sopimiseen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi vappupuheessaan Helsingissä Suomen näivettyvän.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoi vappupuheessaan, että Suomi on valmis Venäjää vastaan kohdistettaviin energiapakotteisiin.

Marin korosti, että kun Venäjältä ostetaan energiaa, sillä rahoitetaan sotaa, ja tämän on loputtava.

Hän sanoi myös, että Suomi on valmis auttamaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja osallistumaan myös maan jälleenrakentamiseen.

Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen Marin viittasi toteamalla, että nyt on aika esittää kysymyksiä ja saada vastauksia.

”Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta ratkaisuja on siitä huolimatta tehtävä”, hän sanoi.

Marin piti vappupuheensa Turussa vasemmiston yhteisessä vappujuhlassa.

Ihmisiä kuuntelemassa pääministerin, SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin (ei kuvassa) vappupuhetta SDP:n ja vasemmistoliiton yhteisessä vapputapahtumassa Turun Vähätorilla vappupäivänä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi vappupuheessaan Helsingissä Suomen näivettyvän. Syiksi Purra nimesi epäonnistuneen työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikan ohella sosiaalitukien runsaskätisyyden.

Riikka Purra sanoi, että kouluttamattoman työvoiman haaliminen kehitysmaista Suomeen on suuri virhe. Hänen mielestään Suomi on hylännyt omansa ja on aika vaatia tätä maata takaisin.

Nykyajan sisäisiksi uhkiksi Purra nimesi työn kannattamattomuuden ja kovan verotuksen, jonka takia monille ei jää käteen juuri mitään. Purran mukaan kotona olemisella saattaa saada enemmän rahaa kuin menemällä töihin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaatii työnantajia kantamaan lisää vastuuta potilasturvallisuudesta.

Hän sanoi vappupuheessaan, että vasemmistoliitto esittää hallitukselle sen selvittämistä, miten voitaisiin lisätä työnantajien vastuuta huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja puuttua potilasturvallisuuden vaarantumiseen normaalioloissa.

Andersson huomautti, että hoitajalakon aikaisessa suojelutyössä on paikoin ollut enemmän työntekijöitä kuin mitä normaaliaikana on ollut.

Hän totesi myös, ettei vasemmistoliitto tule hyväksymään potilas­turvallisuus­lakia, joka puuttuisi hoitajien lakko-oikeuteen.

Andersson sanoi vasemmistoliiton kannattavan julkisen sektorin palkkaohjelmaa ja olevan valmis myös maksamaan sen rahoituksesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitämässä vappupuhetta vasemmistoliiton vapputapahtuman kansanjuhlassa Helsingissä vappupäivänä.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela vaatii koko eduskuntaa sitoutumaan julkisen sektorin palkankorotusten rahoittamiseen.

Suomela sanoi vappupuheessaan, että kyseessä on yhteinen asia, ja siksi myös oppositiopuolueiden on tärkeää sitoutua siihen.

Hän korosti, että työmarkkinaosapuolet neuvottelevat sopimukset, mutta poliitikkojen tehtävä on taata riittävä rahoitus henkilöstöpulan ratkaisemiseen.

Suomela totesi, että on vaikea nimetä tärkeämpää tavoitetta talouspolitiikalle kuin ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen.

Vappupuhe julkaistiin vihreiden sosiaalisen median kanavilla.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vaatii syksyn neuvottelukierrokselle työntekijöiden, työnantajien ja valtion yhteistä käsikirjoitusta.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi vappupuheessaan, että nykyinen sopimismalli ruokkii vastakkainasettelua ja vaatii siksi uudistamista. Hän sanoi kuluneen työmarkkinakierroksen osoittaneen, että voimapolitiikka on palannut sopimiseen.

Eloranta ennakoi, että syksyn työmarkkinakierros tulee olemaan kulunutta selvästi vaikeampi, sillä taustalla vaikuttavat pitkittyvä inflaatio sekä Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus.

Eloranta piti puheensa Lahden kauppatorilla järjestetyssä vapputapahtumassa.