Huomenna tiistaina alkaa pääkaupunkiseudulla sekä kuudessa muussa suuressa kaupungissa laaja lakko, joka sulkee muun muassa kouluja ja suuren osan päiväkodeista. HS kokosi kysymyksiä ja vastauksia lakosta.

Ketkä kaikki ovat lakossa?

Viikon kestäväksi ilmoitettu lakko koskee noin 81 000 palkansaajaa. Heistä yhteensä yli 22 000 on Opettajien ammattijärjestön (OAJ:n) mukaan opettajia. Pääkaupunkiseudun lakon piirissä on järjestöjen mukaan 31 000 palkansaajaa, joista 11 400 on opettajia.

Opettajien lisäksi lakossa on laaja kirjo muitakin kunta-alan ammattilaisia. Lakkoon menee ainakin varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia, opettajia, sosiaalityöntekijöitä, kirjastonhoitajia ja laitoshuoltajia.

Lakossa on myös esimerkiksi kiinteistöhuollon, ruokahuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kaupunkien nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen työntekijöitä.

Lakossa mukana ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukoon kuuluvat ammattiliitot, kuten Opettajien ammattijärjestö (OAJ) ja Akavan erityisalat sekä Julkisen alan unioniin (Jau) kuuluvat ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Samaan aikaan tiistaina on alkamassa myös erillinen, helsinkiläisiä ja tamperelaisia yksityiskouluja koskeva lakko.

Mitä lakkoilijat vaativat?

Lakkoilijat haluavat saada yleisen linjan eli vähintään kahden prosentin suuruisen yleiskorotusten lisäksi palkkaohjelman, jolla palkkatasoa nostetaan useamman vuoden aikana.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL – jonka puolesta Jau neuvottelee – on vaatinut yli kahden prosentin yleisiä korotuksia ja niiden päälle monivuotista palkkaohjelmaa, joka toisi 4,7 prosenttia lisää vuodessa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ei ole julkistanut tarkkoja tavoitteitaan palkankorotuksille tai palkkaohjelmalle.

Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen on todennut, ettei kunta-ala suostu alhaisempiin korotuksiin kuin muutkaan. Luukkainen on myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja.

”Sehän on tunnettua, että kahden prosentin tasolla on nyt liikuttu. Valtio ja kirkko tekivät kahden prosentin yleiskorotukset ilman lakkoa, ja nyt työnantaja ei ole valmis siihenkään kuntapuolella”, Luukkainen sanoi HS:lle.

Myös opettajille haluttaisiin palkkaohjelma. Alan seuraava työehtosopimus voisi Luukkaisen mukaan olla kaksivuotinen ja palkkaohjelma vähintään kolme-, mieluiten 4–6-vuotinen.

Lue lisää: OAJ:n puheenjohtajan mielestä on aika perätä lisää palkkaa tarvittaessa vaikka lakolla: ”Ainahan on kriisi, pienempi tai suurempi”

Myös aiemmin lakossa olleet hoitajat ovat esittäneet palkkaohjelmaa sote-alalle. Viiden vuoden palkkaohjelmalla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 prosenttia vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi.

Hoitajajärjestöt peruivat pari viikkoa sitten toisen vaiheen lakon ja ovat ilmoittaneet nyt valmistelevansa joukkoirtisanoutumista.

Tyypillisesti kunta-alan palkkaratkaisu on yhteinen eli yksi ammattiryhmä ei ole noussut toisten edelle. Nyt kun hoitajat irtautuivat ensin kovilla vaatimuksillaan yhteisestä rintamasta, myös muut julkisen sektorin työntekijöitä edustavat liitot vaativat omilleen tuntuvia palkankorotuksia, koska ne eivät voi jättäytyä hoitajien vaatimusten varjoon.

Kuinka kauan lakko kestää?

Kunta-alan lakko alkaa 3. toukokuuta ja kestää tämänhetkisen tiedon mukaan 9. toukokuuta asti. Lakot voivat periaatteessa loppua ilmoitettua aiemmin, mikäli sovittelussa tehdään sovintoesitys, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät.

Kunta-alan työriitaa ratkoo sovittelulautakunta, jota johtaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sovittelun etenemisestä ei ole juuri kerrottu.

Mitä kaupunkeja lakko koskee?

Kunta-alan työntekijöitä on lakossa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Yksityisen opetusalan lakko koskee Helsinkiä ja Tamperetta.

Miten lakko vaikuttaa eri palveluihin?

Lakko sulkee pääkaupunkiseudulla lukuisia palveluita koulujen ja päiväkotien lisäksi. Osa päiväkodeista pyritään pitämään avoinna lapsille, joiden hoitoa ei muulla tavalla pystytä järjestämään.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Toisella asteella opetusta voidaan järjestää pääsääntöisesti etäopetuksena tai opiskelijat opiskelevat itsenäisesti.

Uimahallit, sisäliikuntatilat, nuorisotilat, kirjastot ja kaupungin museot ovat pääosin kiinni, ja kulttuuritapahtumat on peruttu tai siirretty. Tästä on joitakin poikkeuksia, joista kaupungit ovat tiedottaneet.

Lakolla voi olla vaikutuksia myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Varatut vastaanottoajat esimerkiksi terveysasemilla ja neuvoloissa pidetään normaalisti. Jos aika perutaan tai toimintaan tulee muutoksia, ollaan yhteydessä suoraan asiakkaisiin, heidän lähipiiriinsä ja asumisyksiköihin.

Lakko vaikuttaa laajasti kaikkiin Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran toimintoihin. Se näkyy esimerkiksi yleisten alueiden ja kaupungin tilojen sotkuisuutena.