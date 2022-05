Peruminen helpottaa hallituksen säästöohjelman toteutumista.

Lappeenrannassa sijaitseva Mälkiän sulku on Saimaan kanavan korkein. Sen korkeus on yli 12 metriä.

Hallitus aikoo perua tai laittaa jäihin Saimaan kanavan suurremontin.

HS:n tietojen mukaan lopullista päätöstä ei ole tehty, mutta asiasta on laaja yksimielisyys. Varautumisen ministerityöryhmän on määrä käsitellä hanketta lähiaikoina.

Itä-Suomelle peruminen on iso pettymys, sillä kanavan toiminnan parantaminen on ollut alueen pitkäaikainen haave.

Remontti olisi maksanut 95 miljoonaa euroa.

Päätös helpottaa hallituksen 370 miljoonan euron säästöohjelman toteuttamista.

Tästä 127 miljoonaa euroa kohdistuu liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) rahoihin, mutta kaikista ministeriön säästökohteita ei ole vielä päätetty.

Keväällä hallitus päätti, että LVM:n aikaisempaa 110 miljoonan osuutta kasvatetaan noin 17 miljoonalla eurolla.

Kanavan remontin tämän vuoden osuus oli tarkoitus olla noin 20 miljoonaa euroa, joten LVM:n lisäsäästö hoituu kokonaan kanavaremontille aikaisemmin varatuista varoista.

Aiemmin hallitus linjasi, ettei LVM:n säästöjä kohdisteta väylien perusparannukseen, mutta Ukrainan sota muutti tilanteen Saimaan kanavan osalta.

Säästö oli tarkoitus tehdä ainoastaan perumalla uusia hankkeita, mutta LVM ei ole tahtonut löytää kohteita, joita ei olisi jo aloitettu tai joiden peruminen olisi taloudellisesti järkevää.

Koko 95:ää miljoonaa hallitus ei tiettävästi säästä, vaan suurin osa valtuutuksesta jäänee käytettäväksi LVM:n muihin hankkeisiin. Rahatarvetta on, sillä öljyn hinnannousu on tehdyt esimerkiksi teiden korjauksesta aikaisempaa kalliimpaa.

Kanavan rahoituksen peruminen johtuu siitä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut molemmin puolin pakotteita, joiden takia kanavan käyttö jäänee lähivuosina merkittävästi vähäisemmäksi kuin aikaisemmin.

Venäjä on jopa uhkaillut purkavansa vuokra-sopimuksen Suomen kanssa. Suomi on vuokrannut käyttöönsä 43 kilometriä pitkästä kanavasta 20 kilometriä pitkän Venäjän puoleisen osuuden. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2062 saakka.

Kanavalla liikkui viime vuonna 1 329 990 tonnia pääasiassa metsä- ja kaivannaisteollisuuden raaka-aineita sekä tuotteita.

Kanavan korjaushankkeelle on jo järjestetty kehittämisurakan kilpailutus, joka on keskeytetty teknisten ja hallinnollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Ongelmat liittyivät siihen, kuinka Saimaan kanavan Venäjän puoleisella vuokra-alueella toimitaan.

Hankkeessa oli tarkoitus nostaa kanavan vedenpintaa ja pidentää sulkuja, jotta kanavassa voisi kulkea suurempia aluksia.

Hallitus esitti jo vuonna 2020 kanavan remonttiin 90 miljoonan euron valtuutta. Summa on noussut sen jälkeen viisi miljoonaa euroa.

Hallituksen pyrkimys oli tehostaa Saimaan kanavan ja Saimaan vesikuljetuksia.

Pitemmät laivat olisivat tehneet erilaiset kuljetukset edullisimmiksi.

Lisäksi hankkeeseen kuului syväväylän tekeminen Varkauden ja Joensuun satamiin asti. Hankkeen selvityksissä sanotaan, että sulkujen pidentäminen saattaa siirtää jopa 90 000 rekkalastin verran kuljetuksia maanteiltä vesille.

Kanavaurakan piti valmistua kesällä 2024.

Muun muassa vihreiden lappeenrantalainen kansanedustaja Hanna Holopainen on ollut huolissaan päästöjen lisääntymisestä, jos Venäjä lopettaa kanavan vuokrasopimuksen ja kanavan kuljetukset siirtyvät kumipyörille.

”Etelä-Karjalan liitto on laskenut, että rekkakuormiksi muutettuna Saimaan kanavan liikenne tarkoittaa noin 50 000 ajoneuvoa lisää itäisen Suomen maanteille”, Holopainen kirjoitti HS:n mielipidepalstalla huhtikuun lopulla.

