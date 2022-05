Main ContentPlaceholder

Politiikka | Lakko

Eduskunnassa vipelsi lakon vuoksi pieniä vierailijoita: ”Kollegat ovat suhtautuneet tosi ymmärtäväisesti”, sanoo lapsensa töihin tuonut Saara Hyrkkö

Koska varhaiskasvatus on lakon vuoksi tauolla, muun muassa vihreiden kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Iiris Suomela ovat hoitaneet pieniä lapsiaan työpäivän ohessa. He kiittelevät sitä, että talon käytännöt ovat joustaneet ja lapsen kanssa on voinut osallistua valiokuntien kokouksiinkin.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö valmistautuu ottamaan kaksivuotiaan Mauno-poikansa kiinni. Taustalla puoluetoveri Iiris Suomela tarkkailee oman lapsensa vauhdikasta etenemistä.