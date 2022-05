Kansan­edustaja Suldaan Said Ahmed kertoo käyttäneensä edus­kunnan taksi­korttia vapaa-ajan matkoihin – Edus­kunnan hallinto­johtaja: Taustalla turvallisuus­syyt

Said Ahmed kertoo maksavansa takaisin eduskunnalle ne taksimatkat, jotka eivät selvästi liity kansanedustajan tehtävän hoitoon. Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan eduskunnalla ei ole tietoa, jonka perusteella Said Ahmed olisi käyttänyt taksikorttia väärin.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Suldaan Said Ahmed (vas) perustelee sosiaalisessa mediassa taksikortin käyttöään sillä, että häneen on kohdistunut paljon uhkauksia sekä kansanedustaja-aikana että ennen sitä.

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmed (vas) kertoo käyttäneensä eduskunnan myöntämää taksikorttia myös vapaa-ajan matkoihin.

Said Ahmed kertoi asiasta sosiaalisen median kanavissaan tiistaina hiukan ennen kuin Iltalehti julkaisi kansanedustajien taksinkäyttöä koskevan artikkelin. Iltalehden selvityksen mukaan Suldaan Said Ahmed on eduskunnan ylivoimaisesti ahkerin taksinkäyttäjä ja teki syys–maaliskuussa 212 taksimatkaa.

Viime syksynä Helsingin apulaispormestariksi siirtyneen Paavo Arhinmäen (vas) tilalle eduskuntaan noussut Said Ahmed kertoo sosiaalisessa mediassa käyttäneensä taksikorttia joihinkin vapaa-ajan matkoihin. Hän kertoo myös maksaneensa eduskunnan taksikortilla äitinsä matkan.

Said Ahmed perustelee taksikortin käyttöään sillä, että häneen on kohdistunut paljon uhkauksia sekä kansanedustaja-aikana että ennen sitä. Hän kertoo päivityksessään, että eduskunnan turvallisuusosasto on ohjeistanut häntä välttämään julkisia liikennevälineitä häneen kohdistuvan uhkan vuoksi.

”Olen kansanedustaja myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja minuun kohdistuu uhka kaikkina kellonaikoina. Koska olen turvallisuusuhan vuoksi välttänyt julkisten liikenteiden käyttämistä, olen käyttänyt taksia myös joihinkin vapaa-ajan matkoihin”, Said Ahmed kertoo julkisessa Facebook-päivityksessään.

Said Ahmed kertoo päivityksessään maksavansa takaisin eduskunnalle ne taksimatkat, jotka eivät selvästi liity kansanedustajan tehtävän hoitoon.

”Istumme alas eduskunnan hallinnon kanssa ja käymme matkat läpi rivi riviltä. Jatkossa maksan vapaa-ajan taksimatkani itse”, hän kirjoittaa.

”Huomaan nyt myös toimineeni ohjeiden vastaisesti, kun maksoin taksikortilla äitini kotimatkan haastattelusta, joka meistä kahdesta tehtiin. Maksan toki tämänkin kulun takaisin eduskunnalle”, Said Ahmed kertoo.

Kansanedustajat voivat käyttää taksia eduskunnan kustannuksella eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä silloin kun joukkoliikenteen käyttäminen aiheuttaisi tarpeetonta ajanhukkaa tai olisi muutoin hankalaa tai kun taksinkäyttö on tarpeen turvallisuussyistä.

Taksia ei saa käyttää kodin ja eduskunnan välisiin matkoihin.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo HS:lle, että joissakin tilanteissa turvallisuussyyt ajavat muiden kansanedustajien matkustussääntöjen ohi.

Rauhio korostaa, että tavallisesti eduskunta ei kommentoi yksittäisen kansanedustajan turvallisuuteen liittyviä asioita. Hän kuitenkin avaa asiaa, sillä kansanedustaja Said Ahmed on itse kertonut taksinkäytöstään ja siihen liittyvistä syistään julkisesti.

”Pitää paikkansa, että taustalla ovat olleet turvallisuussyyt, ja silloin me oikeastaan toivomme, että sitä [taksia] käytetään. Edustajan turvallisuus on ensisijainen asia”, Rauhio sanoo.

Rauhion mukaan turvallisuussyistä kansanedustajaa voidaan jopa kehottaa kulkemaan taksilla eduskunnan kustannuksella kodin ja eduskunnan välisiä matkoja, vaikka matkustussäännöissä se kielletään.

”Meillä ei ole tietoa, jonka perusteella hän olisi käyttänyt taksikorttia väärin”, Rauhio sanoo.

”Erityisesti haluan muistuttaa, että se, mikä on edustajantyötä, on hyvin laaja käsite.”

Kansanedustajien taksimatkat nousivat julkiseen keskusteluun muutama vuosi sitten, kun Iltalehti uutisoi silloisen kansanedustajan Jani Toivolan (vihr) tehneen poikkeuksellisen paljon eduskunnan kustantamia taksimatkoja.

Asian noustua julkisuuteen Toivola ilmoitti palauttavansa eduskunnalle taksikustannuksia, jotka hän oli laskuttanut eduskunnalta mutta jotka hänen olisi pitänyt maksaa itse.

Oikaisu 3.5. kello 20.06: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että eduskunnan turvallisuusosasto olisi Suldaan Said Ahmedin mukaan ohjeistanut häntä käyttämään julkisia liikennevälineitä. Said Ahmedin mukaan häntä ohjeistettiin välttämään julkisia liikennevälineitä häneen kohdistuvan uhkan vuoksi.