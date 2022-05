HS kysyi Norjan pääministeriltä, millaisia turvallisuusratkaisuja Norja voisi tarjota Suomelle ja Ruotsille mahdollisen Nato-jäsenyysprosessin aikana. Pääministerin mukaan Naton tulisi lähettää ”voimakas turvallisuusviesti”.

Kööpenhamina

Norja tukee Suomen ja Ruotsin nopeaa Nato-prosessia, johon sisältyisi sotilasliiton ”voimakas turvallisuusviesti”, sanoo Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.

HS kysyi pääministeriltä, millaisia turvallisuusratkaisuja Natoon kuuluva Norja voisi tarjota Suomelle ja Ruotsille mahdollisen Nato-jäsenyysprosessin aikana.

”Jos Suomi ja Ruotsi päättävät hakea jäsenyyttä, tuemme Naton voimakasta lausuntoa, jossa toivotetaan maat tervetulleeksi ja sitoudumme nopeaan prosessiin ja ratifiointiin”, Gahr Støre sanoi.

Pääministeri Gahr Støre näkee Naton kaikkien 30 jäsenmaan tukevan Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusta ja uskoo Suomen ja Ruotsin saavan Natolta hakemukseensa vastauksen, jossa tämä ”voimakas turvallisuusviesti” ilmaistaan.

”Mutta täydet jäsenyyteen liittyvät turvallisuusseuraukset tulevat vasta ratifioinnin mukana.”

Norjalaislehti VG kertoi keskiviikkona diplomaattilähteisiin vedoten, että Suomen ja Ruotsin jäsenhakemus voitaisiin hyväksyä Natossa kahdessa viikossa. Tämän jälkeen hakemus pitää hyväksyä vielä kaikkien 30 Nato-maan parlamenteissa.

Suomessa on arvioitu, että Naton sisäisessä hyväksymisprosessissa kuluisi noin viikko. Presidentti Sauli Niinistö arvioi prosessia HS:n haastattelussa huhtikuun 13. päivänä näin:

”Veikkaan että se on viikon homma. Kun katsoo Naton sääntöjä tai periaatteita, niin siellähän lukee niin, että Nato on avoin kaikille niille, jotka säännöt täyttävät. Looginen seuraus on, että kun säännöt täyttää, niin sitten Naton ovet ovat auki ja sitten ollaan lähes jäsen.”

Norjan pääministeri Gahr Støre toivoo prosessin olevan mahdollisimman nopea.

”Suomi ja Ruotsi ovat Naton lähimpiä kumppaneita ja ne täyttävät kaikki jäsenyyden vaatimukset”, pääministeri sanoo.