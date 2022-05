”Maailma on muuttunut. Emme voi jäädä paikoilleen”, Saarikko kirjoittaa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon, hän kertoi Twitterissä tiistaina.

”Maailma on muuttunut. Emme voi jäädä paikoilleen. Porukassa on parempi kuin yksin. Ratkaisu ei olisi ketään vastaan. Se on Suomen ja suomalaisten puolesta. Vapauden ja turvallisuuden puolesta”, Saarikko kirjoittaa.

Keskusta puolueena on linjannut antavansa valtuutuksen puoluejohdolle ja keskustan edustajille hallituksessa tehdä kaikki Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavat ratkaisut sisältäen Nato-jäsenyyden hakemisen.

Presidentti Sauli Niinistö on sanonut kertovansa oman Nato-kantansa viimeistään torstaina. Myös pääministeri Sanna Marinin (sd) odotetaan kertovan oman kantansa samoihin aikoihin.

HS:n tietojen mukaan Suomi tekee toukokuun puolessavälissä virallisen päätöksen hakea Naton jäsenyyttä.

Sekä kansalaisten että poliitikkojen keskuudessa Naton kannatus kasvoi tänä keväänä historiallisen nopeasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.