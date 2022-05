Emerituspopulisti kaipaa irrottelua politiikkaan.

Timo Soini, mitä kuuluu?

”Hyvää!”

Soini haukkaa lämmitettyä juustopuustia. Se maistuu kuulemma erityisen herkulliselta, koska sen tarjoaa toimittaja ”Erkon piikkiin”.

Soini vetäytyi politiikasta vuonna 2019. Sen jälkeen on arvuuteltu, mitä hän aikoo seuraavaksi.

”Voin hyvin. Olen päässyt politiikasta, sen päivärytmistä ja siitä elämästä eroon.”

Soini kehaisee, että painoakin on pudonnut vajaa kymmenen kiloa, vaikka liharuoka maistuu ja saunaolutkin joskus.

Hän muistuttaa, että politiikassa ihmiset voivat vammautua ja vaurioitua pahasti. Suomen politiikan emerituspopulisti kertoo kuitenkin saaneensa enemmän kuin ikinä olisi voinut kuvitella.

Hieno ura, ei ole mitään vinkumista tai valittamista, hän sanoo.

”Ei pidä liikaa kehua. Jos kirjoitat, että Soinilla menee hyvin ja sen elämä on hauskaa, niin ne ajattelee, että pirulainen pääsee liian vähällä.”

Soini teki politiikkaa yli kolme vuosikymmentä. Vuosien vieriminen panee kuitenkin miehen mietteliääksi. Onko kuudenkymmenen jälkeen enää elämää?

”Koskaan ei tiedä, paljonko on päiviä jäljellä. Se on ollut rankimpia kokemuksia, että minulta on aika paljon kuollut kavereita viime aikoina. He ovat olleet samaa ikäluokkaa”, hän sanoo.

”Täytyy miettiä, kun on toivottavasti vielä muutamia hyviä vuosia, että mitä tekee.”

Soini on perustanut yrityksen, jonka piikkiin hän käy puhumassa markkinoilla, kyläjuhlissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Niiltä peritään maksu, joilla on rahaa, muilta kuulemma ei.

Hän kertoo pitävänsä tilaisuuksia ”miesten piireille ja retropappien kanssa”.

”He ovat eläkkeellä olevia vanhan liiton miehiä. Tarkoittaa luterilaisissa naispappeuden vastustajia, helluntailaisia ja vapaakirkkolaisia.”

Soini korostaa, ettei nyt ole pakko mennä sellaisiin paikkoihin, joissa ei viihdy, koska hän ei ole enää kansan valitsema.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja puistelee päätään perussuomalaisten nykypolitiikalle, vaikka huomauttaakin, ettei hän heitä vihaa eikä toivo heille huonoa. Hänen mukaansa nyt elettäisiin kuitenkin mahtavaa aikaa, jos haluaisi ”vähän irrotella”. Nato-takkikin on kääntynyt niin monella.

”Ajattele nyt, bensan hinta on 2,5 euroa ja torilla ei ole muita kuin torimyyjät. Minun aikanani siellä oli persujen teltta aina”, Soini taivastelee.

”Ei tällaista maahanmuuttonäpertelyä. Höpö, höpö. Parempaan pitäisi pystyä.”

Jussi Halla-ahon kanssa Soini ei ole puhunut vuosiin. Soini kertoo, että kun hänen isänsä kuoli vuonna 2020, perussuomalaisilta tuli Halla-ahon allekirjoittama adressi.

”Se oli hieno ele, ja minun kohdaltani asia oli loppuun käsitelty. Isäni oli perussuomalaisten jäsen loppuun asti”, hän sanoo.

”Jos jonkun arvostelevan sanan perussuomalaisista sanon, niin se ei johdu historiasta vaan se johtuu siitä, että minusta jonkun asian voisi tehdä paremmin.”

Soinin mukaan menneistä ei kannata räkyttää. Eivät niin ole kuulemma tehneet perussuomalaisetkaan.

”En halua Halla-ahoa liikaa mollata, mutta tiesin, ettei hän ole johtaja. Hän olisi voinut olla aito pääministerihaastaja, ja mitä hän teki? Heitti lapionsa hiekkalaatikon kulmaan ja sanoi, että luovun koko hommasta. Ei vallankumouksia tällä tavalla tehdä.”

Soini sanoo haistavansa pientä oireilua poliittisesta muutoksesta. Kaikki eivät voi kuulemma äänestää kokoomusta.

Soini ennustaa jännittävää eduskuntavaalitaistelua ensi talvena. Hän arvelee, että kyvykkäälle miehelle tai naiselle olisi nyt politiikassa valtava tilaus.

”Voisin vähän tukea ja auttaa, mentoroida. Jos joku tulisi kysymään, mitä siellä huipulla on, voisin sanoa, että siellä tuulee, hah, hah.”

Soinia on kyselty mukaan aluevaaleihin ja kuntavaaleihin. Eduskuntavaaleihinkin on jo pyydetty. Ajatus tuntuu kuitenkin kaukaiselta.

Pitäisi olla iso kipinä. Pitäisi haistaa iso muutos, hän pohtii.

Miehestä kuitenkin näkee, että liekki on alkanut lepattaa. Kipinää on, eikä hän sitä kiistä.

Uudelleen innostumiseen viittaa sekin, että Alfa-tv-kanavalla on juuri alkanut Soinin isännöimä oma keskusteluohjelma.

Eduskunta tai kaupunginvaltuusto eivät kuulemma enää houkuta mutta europarlamentti kyllä. Soini myöntää kartoittavansa tilannetta.

”Pidetään ovet auki, kahden vuoden päästä on EU-vaalit.”

Soini myöntää sen olevan iso päätös, jos sitoutuu viideksi vuodeksi europarlamenttiin. Valituksikin pitäisi ensin tulla.

Hän kertoo käyneensä juuri katsomassa jääkiekko-ottelua Tampereella. Kymmenet ihmiset olivat tulleet ja halunneet yhteiseen selfie-kuvaan.

”Kyllä. Kysyntä on ihan selvästi lisääntynyt. Se voi myös johtua siitä, että koronavirus piti kaiken kysynnän poissa tai sitten se on vain lisääntynyt”, hän sanoo.

”En sano mikä puolue, mutta en sulje mitään pois. En halua mihinkään puolueeseen kiinnittyä tai mitään puoluetta torjua.”