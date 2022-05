Maksuttomista verkkovierailuista tuli Miapetra Kumpula-Natrin brändi – nyt hän on ehdolla YK-tehtävään

Teknologian ja digitaalisuuden hallinnassa tarvitaan eurooppalaisia hartioita, meppi Miapetra Kumpula-Natri sanoo.

Miapetra Kumpula-Natri kuvattiin EU-parlamentissa Brysselissä. Parlamentti työskenteli pitkään etänä, mutta on nyt palaamassa entiselleen.

Bryssel

Miapetra Kumpula-Natrilla (sd) on selkeä profiili europarlamentaarikkona: hän on digimeppi, joka on halunnut EU-parlamentissa taltuttaa teknologiaa toimimaan ihmisen hyväksi – eikä toisinpäin.

Ensimmäisellä parlamenttikaudella hänestä tuli Madame Roaming.

Kumpula-Natri oli parlamentin valiokuntamietinnön esittelijänä keskeisessä asemassa käymässä neuvotteluita, kun EU:ssa sovittiin 2017 roaming-sääntelystä eli maksuttomista verkkovierailuista EU-kuluttajan käydessä ulkomailla.

”No, se oli sellainen brändäys täällä. Mutta hauskaa siksi, että jos ruuhkaisella juna-asemalla matkalla Strasbourgiin joku alkaa juttelemaan ja kysyy, mitä te mepit teette, niin voi mainita roamingin. Se on esimerkki asioista, joita ei voi kansallisesti hoitaa, vaan ne pitää sopia Euroopan tasolla.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan teki viimeistään selväksi Euroopan yhtenäisyyden ja yhteisten päätösten arvon. Suomelle se tarkoittaa myös historiallista päätöstä hakeutua Natoon, johon jo kuuluu 21 muutakin EU-maata.

Kumpula-Natri on nykyisin liittymisen kannalla. Aina hän ei ole ollut – hän sanoo kuuluneensa nuorisopolitiikasta asti koulukuntaan, jonka mukaan militarisoitumisen tarve on vähäisempää, jos ulkopolitiikan hoitaa oikein hyvin.

”Henkilökohtaisesti koin, että Natoa ei tarvita. Viime talvi näytti kuitenkin jo ennen helmikuuta, että on parempi olla mukana kuin ei.”

Brysselistä katsoen Nato näyttää läntiseltä ja demokraattiselta yhteisöltä, johon Suomi solahtaa Kumpula-Natrin mukaan helposti.

Toisella meppikaudellaan Kumpula-Natri päätti tietoisesti tehdä ”uuden aloituksen” ja laajentaa työkenttäänsä kansainvälisiin asioihin. Hän kuuluu muun muassa teollisuusvaliokuntaan, kansainvälisen kaupan valiokuntaan ja toimii varapuheenjohtajana parlamentin suhteista Yhdysvaltoihin vastaavassa valiokunnassa.

”Teen samoja asioita kuin ensimmäisellä kaudella, mutta yritän hakeutua vähän laajempiin kuvioihin”, Kumpula-Natri kuvaa.

Kun EU-parlamentti perusti määräaikaisen valiokunnan linjaamaan tekoälyn kehitystä, sielläkin hän istui varapuheenjohtajana. Parlamentin päätelmät voi Kumpula-Natrin mukaan tiivistää niin, että tekoäly ei ole teknologiaa vaan politiikkaa.

Toisella kaudella Kumpula-Natri on myös tietoisesti painottanut Suomelle tärkeiden asioiden edistämistä talvimerenkulun ehdoista metsäsäätelyyn. Se on nyt helpompaa, kun tuntee ihmisiä eri puolilta, myös lakiesitykset tekevästä EU-komissiosta.

”Ensimmäisellä kaudella menin suomalaisten tuttujen ja verkostojen kautta, ja nyt on ollut rohkeutta ja kypsyyttä rakentaa yleiseurooppalaisia verkostoja.”

EU-parlamentissa pelipaikat eivät tule itsestään, vaan ne vaativat verkostoitumista, kokemusta ja muilta saatua arvostusta.

”Puskin itseni siihen mukaan. Eduskunnassa työ on paljon kollektiivisempaa, kun toimitaan valiokunnittain ja ryhmittäin. Täällä otetaan asia haltuun, kirjoitetaan, vaikutetaan. Täällä voi jättää kädenjälkiä.”

Kumpula-Natrille EU-asiat olivat hyvin tuttuja eduskunnasta, jossa hän oli kansanedustajana kolme kautta. Koko sen ajan hän istui EU-asiat käsittelevässä suuressa valiokunnassa, viime vaiheessa puheenjohtajana.

”Tämä EU-urani vaikuttaa todella valmistellulta, vaikka ei se ole sitä ollut.”

Parhaillaan Kumpula-Natrilla ovat meneillään jännittävät hetket. Hän on Suomen hallituksen ja muidenkin pohjoismaiden ehdokas YK:n teknologialähettilääksi, joka koordinoi YK:n koko ajan laajenevaa kiinnostusta digitaalisiin asioihin.

”Se on ollut työni ydintä täällä, minkä lisäksi lähettiläs on poliittista näkemystä tarvitseva henkilö.”

Kumpula-Natri on yksi haastatteluihin päässeistä ehdokkaista, joista YK:n pääsihteeri tekee valintansa pikapuoliin. Jos Kumpula-Natri valitaan, edessä on iso elämänmuutos: parlamenttipaikasta luopuminen ja muutto New Yorkiin vetämään teknologialähettilään toimistoa.

Kumpula-Natrin mukaan ehdokasasettelussa moni piti myös siitä, että pohjoismailla on insinööriehdokas. Hän on valmistunut Suomen ensimmäiseltä englanninkieliseltä insinöörilinjalta Vaasasta.

Pidemmälle Kumpula-Natri ei nyt suunnittele. Seuraavat EU-parlamenttivaalit ovat kesäkuussa 2024.

”Nyt kun eduskuntavaalit ovat vuoden päästä, ihmiset alkavat kysellä kaikista vaaleista. Täällä on meneillään puolivälikausi ja lainsäätäjän kiireisin aika, joten on vähän liian aikaista ajatella tulevaisuutta.”

Kumpula-Natrin perhe asuu Suomessa, itse hän majoittuu ainakin toistaiseksi hotelliin Brysselissä käydessään. Koronapandemian aikana työtä pystyi tekemään etänä, mutta nyt parlamentti on vähitellen palannut lähityöskentelyyn. Myös matkat ja vierailut alkavat lisääntyä.

EU on juuri saanut päätökseen isot lakihankkeet, digimarkkinasäädöksen ja digipalvelusäädöksen, joilla säädellään entistä tiukemmin digialan suuria yhtiöitä.

Tulossa on myös uusi datasäädös, jolla halutaan parantaa kuluttajien ja pienten yritysten asemaa ja oikeutta kontrolloida omia tietojaan.

Kumpula-Natrin mukaan kyse on tulevaisuuspolitiikasta, jossa tarvitaan eurooppalaisia hartioita.

”Se, jolla on uusin teknologia hallussa, hallitsee myös maailmaa. Lopulta on kyse siitä, mikä on se eurooppalainen yhteiskuntamalli, josta haluamme pitää kiinni.”