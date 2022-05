Tänään Suomeen saapuva Boris Johnson on Nato-hakemuksen alla niin mieluisa vieras, että siinä unohtuu brexitkin

Britannia on Suomelle tärkeä kumppani niin normaali- kuin kriisiaikoinakin. On etenkin Suomen etu panostaa kahdenvälisiin suhteisiin, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Britannian pääministeri Boris Johnson saapuu keskiviikkona Suomeen pikavierailulle tapaamaan tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä.

Selvää on, että Suomen lähes varman Nato-hakemuksen alla Johnson on mitä mieluisin ja tervetullein vieras.

Britannia on eurooppalainen sotilasmahti ja Naton perustajajäsen, jonka tuki on Suomelle nyt erityisen tärkeää.

Johnson vakuutti Niinistölle jo maaliskuun puolessavälissä, että ovet Natoon ovat Suomelle auki. Britannialta toivotaan kuitenkin myös lisätukea ja eräänlaista sisäänheittoapua hakuprosessin aikana.

Siksi on merkityksellistä, että Johnson vaivautuu Helsinkiin asti. Se ei ole viesti vain suomalaisille. Se on viesti myös muille.

Tietysti on myös Britannian intressissä, että Suomesta – ja Ruotsista – tulee Nato-maa. Oikeat valinnat vahvistavat koko Pohjolan ja Itämeren alueen turvallisuutta, mikä taas on luonnollisesti myös Britannian etu.

Suomi ja Britannia ovat tehneet jo ennenkin paljon yhteistyötä paitsi Naton piirissä, myös Britannian johtamassa puolustusyhteistyökehyksessä eli JEF:ssä (Joint Expeditionary Force).

Kuluvan kevään aikana Suomi, Ruotsi ja mahdollinen Nato-jäsenyys on usein nähty aihe brittiläisten laatulehtien sivuilla. Sävy on ollut positiivinen. Sama positiivinen sävy on hallinnut keskusteluja poliittisissa piireissä.

Jos jotain Britanniassa on ihmetelty niin sitä, kuinka mielialat Suomessa ja Ruotsissa ovat muuttuneet niin nopeasti Nato-myönteisiksi. Pragmaattisuus ja ongelmanratkaisukyky ovat kuitenkin ominaisuuksia, joita juuri saarivaltakunnassa osataan arvostaa.

Lue lisää: Suomen Nato-päätös on loppu­suoralla: näin historiallinen kevät on edennyt

Lue lisää: Suomi kiinnostaa nyt maailman mediaa poikkeuksellisen paljon, kertoo ulkoministeriö

Johnsonin Suomen-vierailu muistuttaa myös kahdenvälisten suhteiden vaalimisen tärkeydestä.

Britannia erosi Euroopan unionista jo yli kaksi vuotta sitten. Suomessa ja monessa muussa EU-maassa brexitiä seurattiin murheellisina ja pettyneinä, jopa suuttuneina.

Suomen ja Britannian hyvä ja läheinen kahdenvälinen suhde ei ole kuitenkaan sidottu EU-jäsenyyteen. Suhteen perusta on maantieteessä ja yhteisissä arvoissa: eurooppalaisuudessa, demokratiassa ja oikeusvaltioperiaatteessa.

Siksi Britannia on Suomelle erityisen tärkeä kumppani sekä normaali- että kriisiaikoina.

Suhdetta pitää kuitenkin vaalia aktiivisesti myös silloin, kun siihen ei ole mitään kiireellistä syytä ja tarvetta. Ja niin kuin kaikissa suhteissa, aktiivisempi rooli suhteen ylläpidosta lankeaa sille osapuolelle, jolla on vähemmän muuta vientiä.