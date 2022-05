Nato-jäsenyyttä esitettiin neljän sivun koruttomalla selonteolla, joka lähtee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

”Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti päättää perustuslain 93 §:n 1 momentin nojalla, että Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (Nato) jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu.”

Tällä lyhyellä tekstinpätkällä valtionjohto esitti sunnuntaina, että Suomi hakee jäsenyyttä Natossa.

Historian lehtien havina oli vahvasti läsnä, kun presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) astelivat Presidentinlinnan kristallikruunujen alle ja median eteen kertomaan päätöksestä.

Odotetun Nato-linjauksen teki tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous eli niin sanottu tp-utva. Valtioneuvosto hyväksyi myöhemmin sunnuntaina selonteon, johon linjaus kuului, ja lähetti sen eduskunnan käsiteltäväksi.

HS poimi kiinnostavimmat kohdat sunnuntain suuresta Nato-päivästä.

”Uusi aikakausi aukeaa”

Presidentti Niinistö kuvasi lehdistötilaisuudessa Nato-päätöksen päivää historialliseksi.

Päivän poikkeuksellisuus oli vahvasti läsnä myös Presidentinlinnassa. Paikalla oli kymmeniä kansainvälisen median edustajia. Vastaavaa näkee vain hyvin harvoin Suomessa.

”Uusi aikakausi aukeaa”, Niinistö sanoi avaussanoissaan.

”Syntyy suojattu Suomi osana vakaata, vahvaa ja vastuunsa tuntevaa Pohjolaa. Me saamme turvaa, ja me myös jaamme sitä.”

Niinistö toisti lehdistötilaisuudessa aiemminkin sanomansa toteamuksen, ettei Suomen Nato-jäsenyys ole ketään vastaan.

”Hyvä on pitää mielessä, että turvallisuus ei ole nollasummapeli. Kun Suomen turvallisuus kasvaa, maksimoituu, se ei ole keneltäkään pois. Kokonaisturvallisuus kasvaa”, hän sanoi.

Marin puolestaan viittasi suureen muutokseen Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja sanoi, ettei Suomi voi enää luottaa, että tulevaisuus Venäjän naapurissa olisi rauhanomainen yksin.

”Me olemme olleet sodassa Venäjän kanssa, ja me emme halua sellaista tulevaisuutta itsellemme emmekä lapsillemme.”

Esitys tehtiin nelisivuisella selonteolla

Esitys Nato-jäsenyyden hakemisesta tehtiin koruttomalla neljän sivun selonteolla, jossa kuvataan liittymisprosessia ja perustellaan asiaa tiiviisti.

Tarvetta pidemmälle paperille ei ollut, sillä eduskunta on jo viime viikot Nato-kantaa muodostaessaan ruotinut aiempaa ajankohtaisselontekoa.

Uudessa selonteossa perusteluksi jäsenyydelle todetaan muun muassa, että liittymällä Natoon Suomi vahvistaisi omaa turvallisuuttaan muuttuneessa toimintaympäristössä.

”Puolustusliitto Naton jäsenyyden myötä Suomi olisi osa Naton yhteistä puolustusta ja siten Pohjois-Atlantin sopimuksen viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä. Suomen puolustuksen ennaltaehkäisevä vaikutus olisi nykyistä huomattavasti suurempi.”

Jäsenyyden konkretiasta selonteossa todetaan muun muassa, että jäsenenä Suomi osallistuisi Naton yhteiseen puolustuksen suunniteluun. Se osallistuisi myös erikseen sovittavalla tavalla joihinkin rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin, esimerkiksi Baltian ja Islannin yhteiseen ilmavalvontaan sekä nopean toiminnan joukkoihin.

”Suomi liittyisi Naton yhteiseen ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmään, osallistuisi yhteisen ilmatilannekuvan ja meritilannekuvan vaihtoon sekä syvempään tiedusteluyhteistyöhön. Lisäksi Suomi osallistuisi nykyistä kattavammin Naton siviilivalmiusyhteistyöhön”, selonteko linjaa.

Niinistö kertoi puhelusta Putinin kanssa, sävy oli yllättävä

Sunnuntain lehdistötilaisuuden mielenkiintoisinta antia oli se, mitä Niinistö kertoi puhelustaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Presidentti kertoi tiedotteella jo lauantaina, että puhelu oli ollut suora ja selväpiirteinen.

Niinistö korosti nyt medialle, miksi hän ylipäätään halusi soittaa.

”Minä tai Suomi ei ole mikään livahtelija, joka häipyy hiljaa nurkan taakse”, hän sanoi.

Presidentti Sauli Niinistö kuvaili puheluaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö sanoi puhelun sävystä, että se oli ”yllättäväkin”.

”Varsin rauhallinen ja oikeastaan toteava.”

Niinistö kertoi todenneensa, että valtionjohto on jo päättänyt hakea Nato-jäsenyyttä. Putinin vastaus oli Niinistön mukaan sellainen kuin saattoi odottaakin.

”Putin totesi, että hänestä se on virhe, ei teitä mikään uhannut.”

Niinistö sanoi jo aiemmin alkaneensa ajatella, ettei Venäjä tule reagoimaan Suomen jäsenyyteen sotilaallisesti. Puhelun jälkeen hän totesi olevansa entistä enemmän sitä mieltä.

”Mutta kun turvallisuudesta puhutaan, kannattaa aina muistaa, että kokonaisvalppaus on paikallaan.”

Niinistö vastasi tiedotustilaisuudessa myös kysymykseen siitä, miten hän ylipäätään tulkitsee Venäjän tähänastiset reaktiot Suomen Nato-aikeisiin. Ne eivät ole juuri poikenneet siitä, mitä on kuultu ja nähty jo aiemmin.

Niinistö sanoi, että hänen lauantaina kuulemansa reaktiot olivat ”lievempää laatua kuin mikään tähänastisista”.

Hän arveli, että syitä voi olla muutama. Yksi voi olla se, että Venäjällä on jo huomattu, että Suomi on jo edennyt päätöksessään hyvin pitkälle. Mahdollista on Niinistön mukaan myös se, että virallinen Venäjä ei halua nostaa asiaa keskusteluun paikallisesti.

”Saattaa hyvin olla, että sitä halutaan vältellä.”

Niinistö viittasi muun muassa siihen, että ulkoministeri Sergei Lavrov ei lauantaisessa puheessaan nostanut Suomen jäsenyyshaluja lainkaan esille.

”Sitten voi olla kolmaskin motiivi, että he aidosti suhtautuvat noin, toivottavasti.”

Niinistö peräänkuulutti Turkilta ”hyvin selvää vastausta”

Niin Niinistö kuin ulkoministeri Pekka Haavistokin (vihr) saivat vastata sunnuntaina uudelleen kysymyksiin Turkin lausunnoista liittyen Suomen Nato-jäsenyyteen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan esitti perjantaina lausunnon siitä, ettei Turkki suhtaudu positiivisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

”Ollakseni suorasanainen, minä olen hiukan hämilläni”, Niinistö kertoi ajatuksistaan.

Hän sanoi keskustelleensa Erdoğanin kanssa noin kuukausi sitten. Tuolloin Erdoğan itse oli ottanut esiin Suomen Nato-aikeet ja sanonut, että Turkki käsittelee asiaa myönteisessä hengessä. Niinistö totesi, että perjantain viesti oli nyt toisenlainen. Ja sen jälkeen on kuultu taas muita viestejä.

”Minä ajattelen, että me tarvitsemme nyt hyvin selvän vastauksen”, Niinistö sanoi.

Hän sanoi olevansa valmis käymään uuden keskustelun Erdoğanin kanssa ongelmista, joita tämä on ottanut esiin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sunnuntain tiedotustilaisuudessa.

Haavisto puolestaan sanoi, ettei tilanne ole muuttunut lauantaista, jolloin hän keskusteli Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun kanssa.

Haaviston mukaan on selvää, että maat nostavat ratifiointiprosessin yhteydessä itselleen muulla tavalla hankalia kysymyksiä.

"Silloin on erittäin tärkeää, että me käymme keskustelua näiden maiden kanssa", Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa Turkin kanssa on käyty keskustelua suoraan ja hyvässä hengessä.

Erdoğan syytti Pohjoismaita Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) sekä äärivasemmistolaisen vallankumouksellinen kansan vapautusrintaman (DHKP-C) suojelemisesta.

Haavisto kommentoi, että PKK on EU:n terroristijärjestölistalla ja tätä kautta se on myös Suomen vastaavalla listalla. Asia on tästä syystä hänen mukaansa yksiselitteinen, ja Turkilla ei ole syytä huoleen.

Mitä ratifiointiprosessin nopeuteen tulee, Haavisto oli nosti esiin myös myönteisiä viestejä.

Hän sanoi lauantaina Naton ulkoministerikokouksen perusteella odottavansa, että Suomen päätöksen jälkeen kuullaan erilaisia julkisia tuenilmauksia Nato-mailta.

”Oli myöskin mukava huomata kommentteja – – siitä, että osa maista jopa kilpailee siitä, kuka ratifioi ensin tämän Ruotsin ja Suomen tulevan sopimuksen.”

Marin tunsi huojennusta ja Niinistö ”suuria tunteita”

Päivän ollessa historiallinen, päättäjiltä tiedusteltiin lehdistötilaisuudessa myös tunteista. Vastaukset olivat suomalaisen vähäsanaisia. Tunteista kysyivät niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin toimittajat.

”Minulla on suuria tunteita tietenkin”, presidentti Niinistö sanoi.

”Tämä on historiallinen päivä.”

Hän viittasi tunteen alkaneen jo aamulla, kun hän osallistui tilaisuuteen kaatuneiden muistopäivän kunniaksi.

Pääministeri Marin kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa helpottunut: ”Päällimmäinen tuntemukseni on huojennus siitä, että tämä osa prosessia on nyt tulossa päätökseen.”

Ulkoministeri Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vastasivat molemmat samaan kysymykseen päivän tunteista ruotsiksi.

Haavisto viittasi kiireeseen ja lukuisiin tapaamisiin, joita hänellä on ollut. Nyt oli kuitenkin hyvä olo.

”Fiilis är bra.” Fiilis on hyvä, hän kiteytti.

”Fiilis är helt ok, eller bra” Kaikkonen puolestaan sanoi.

Tunteiden lisäksi Kaikkoselta kysyttiin muun muassa siitä, onko Puolustusvoimissa valmiutta kohotettu nyt Nato-linjauksen vuoksi.

Hän sanoi, ettei mitään välitöntä uhkaa Suomea kohtaan ole. Valmiutta säädetään tilanteen mukaan. Viime päivien tai viikkojen aikana mihinkään radikaaleihin muutoksiin ei ole hänen mukaansa ollut tarvetta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi, ettei Suomeen kohdistu nyt välitöntä sotilaallista uhkaa.

Seuraavaksi Nato-päätöstä käsittelee eduskunta

Valtiojohto on nyt tehnyt linjauksensa, joten Nato-keskustelu siirtyy eduskuntaan. Se aloittaa uuden selonteon käsittelyn maanantaiaamuna kello 10.

Veikkauksena on toistaiseksi ollut, ettei päätöstä asiasta saada tehtyä vielä maanantaina vaan äänestämään päästäisiin vasta tiistaina. Paljon riippuu siitä, missä määrin kansanedustajat haluavat käyttää puheenvuoroja.

Loppuviikosta eduskunnan käytävillä arveltiin, että moni haluaa saada näkemyksensä kirjattua historian kirjoihin eikä keskustelusta olisi tulossa aivan lyhyt.

Eduskunta käsittelee asian ensin täysistunnossa lähetekeskustelussa, minkä jälkeen se lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Tämän jälkeen asia palaa suuren salin käsiteltäväksi.

Jos, ja oletettavasti kun, valtiokunnan mietintöön tulee vastaesitys Natoon hakeutumiselle, eduskunta äänestää asiasta.