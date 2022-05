HS käy läpi, miksi sovittelulautakunnan ehdotus kaatui ja mitä seuraavaksi voi tapahtua.

Sovintoehdotus kunta-alan työriitaan kaatui keskiviikkona, ja Suomen työmarkkinat ovat nyt poikkeuksellisen sekavassa tilassa. Pelkästään sovittelulautakunnan asettaminen on Suomessa verrattain harvinaista, mutta lautakunnan sovintoehdotuksen kaatuminen on todella tavatonta.

Miksi sovintoehdotus kaatui?

Hoitajaliitot hylkäsivät sovittelulautakunnan ehdotuksen, koska niiden mielestä lautakunnan esittämä palkkaohjelma on liian pieni. Muut osapuolet olisivat hyväksyneet esityksen, ja ne ilmaisivat pettymyksensä hoitajien ratkaisuun.

Esitetty palkkaohjelma olisi tuonut kunta-alalle viiden vuoden aikana yhteensä viisi prosenttia korkeammat palkankorotukset kuin muille. Hoitajaliitot ovat vaatineet paljon esitettyä suurempaa palkkaohjelmaa, jossa ylimääräisiä korotuksia tulisi viiden vuoden aikana lähes 20 prosenttia. Lautakunnan esittämä pienempi palkkaohjelma ei liittojen mielestä riittäisi kohentamaan työvoimapulasta kärsivän alan vetovoimaa.

Sen sijaan työnantajapuolen KT ja muut työntekijöiden sopijajärjestöt Juko ja Jau olisivat olleet valmiita kompromissiin. Esimerkiksi monia pienipalkkaisia kuntatyöntekijöitä edustava Julkisten ja hyvinvoinnin alojen liitto JHL oli vaatinut vielä hoitajiakin suurempaa palkkaohjelmaa, mutta silti se olisi tyytynyt lautakunnan ehdotukseen.

Tehyn ja Superin puheenjohtajat Millariikka Rytkönen ja Silja Paavola sanoivat, etteivät he kannata lautakunnan esittämää mallia, jossa kaikki kunta-alan ammattiryhmät saisivat yhtä suuren palkkaohjelman. Hoitajaliitot vaativat hoitajille muita suurempia korotuksia.

Syntyykö muille kuin hoitajille nyt sopimus?

Se on hyvin mahdollista, muttei vielä varmaa. Vaikka esimerkiksi opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja monia muita kunta-alan työntekijöitä edustavat järjestöt olisivat hyväksyneet kaatuneen sovintoehdotuksen, se ei nyt sido osapuolia.

Muut kuin hoitajaliitot voivat sopia työnantajapuolen kanssa sopimukset, jos halua molemmilla puolilla pöytää on. Sopimukset voivat syntyä hyvinkin nopeasti, sillä käytännössä ne on nyt kirjoitettu ainakin lähes valmiiksi.

Työntekijäpuolella olisi kannustimia hyväksyä sovittelulautakunnan ehdotuksen mukainen sopimus, sillä monivuotinen palkkaohjelma olisi esimerkiksi opettajille odotuksiin nähden hyvä tulos. Lisäksi nimien paneminen paperiin tarkoittaisi, että työntekijät saisivat tämän vuoden palkankorotukset maksuun.

Muut työntekijäjärjestöt voivat kuitenkin pitää uhkana sitä, että taisteluaan jatkavat hoitajaliitot onnistuisivat lopulta saamaan muita kuntatyöntekijöitä paremman palkkaohjelman. Siksi Juko ja Jau saattavat vaatia sopimuksen ehdoksi jonkinlaisia takuita siitä, että myös niiden jäsenistö saisivat tällöin vastaavat paremmat korotukset.

Tuleeko uusia lakkoja?

Kunta-alan laajat lakot päättyivät alkuviikosta, eikä uusia ole tiedossa. Jos muut kuin hoitajaliitot päätyvät sopimaan, muille aloille syntyy työrauhavelvoite.

Hoitajaliitot aikovat edistää työtaistelutoimia, mutta lakkojen sijaan ne suunnittelevat vielä järeämpää keinoa eli joukkoirtisanoutumista.

Koska hoitajien joukkoirtisanoutuminen voi tapahtua?

Tehyn Rytkönen ja Superin Paavola sanoivat, että joukkoirtisanoutuminen tapahtuu aikaisintaan sitten, kun muu kunta-ala on tehnyt sopimuksensa. Viimeistään se tapahtuisi vuodenvaihteessa, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle.

Todennäköisesti irtisanoutumisuhka asetetaan joka tapauksessa vasta kesän jälkeen, sillä Rytkösen mukaan järjestöt haluavat turvata esimerkiksi jäsenistönsä kesälomat. Järjestöjohtajat eivät avanneet tarkemmin sitä, kuinka monta hoitajaa olisi irtisanoutumassa ja onko nimilistoja jo kerätty.

Miten riidan ratkominen jatkuu?

Se on epäselvää, sillä sovittelulautakunnan ehdotuksen kaatuminen on niin harvinaista. Lautakunnan on asettanut työministeri Tuula Haatainen (sd). Haatainen kirjoitti Twitterissä, että hän saa loppuviikosta lautakunnan puheenjohtajistolta arvion sovittelun mahdollisesta jatkosta.

Muut osapuolet kuin hoitajaliitot todennäköisesti hakevat keskenään ratkaisua sovintoehdotuksen pohjalta. Tätä Haatainenkin vaikuttaa toivovan.

Hoitajien työriidan ratkomisen jatkoaskeleet ovat toistaiseksi hämärän peitossa. Jos kiista venyy syksyyn, sillä on arvaamattomia vaikutuksia koko Suomen työmarkkinoille. Syksyllä esimerkiksi teollisuudessa on määrä neuvotella uusista sopimuksista, ja hoitajien yhä käynnissä oleva riita voisi tehdä asetelmista erittäin mutkikkaat.