Tytti Tuppurainen tapasi Yhdysvalloissa kuusi senaattoria, jotka ovat ratifioimassa uusia Nato-jäseniä.

Washington

Yhdysvaltain vahva sitoutuminen Natoon ja myönteinen suhtautuminen Suomen jäsenyyteen ei ole kiinni valtapuolue demokraateista vaan ylittää vakaasti puoluerajat. Tämä välittyi eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd) Washingtonissa.

”Se on Suomelle tärkeä viesti”, Tuppurainen sanoi kolmipäiväisen matkansa päätösaamuna keskiviikkona.

”Sellainen isolationismi [eristäytymispolitiikka], jota Yhdysvalloissa myös esiintyy, ei ole hallitseva.”

Uudet Nato-jäsenet ratifioi Yhdysvaltain puolesta senaatti eli kongressin ylähuone. Tuppurainen tapasi kuusi senaattoria.

Pisimmät keskustelut hän kävi demokraatti Chris Coonsin kanssa.

”Meillä on ikään kuin yhteinen kieli.”

Republikaanisenaattoreista Tuppurainen osallistui keskusteluihin Lindsey Grahamin, Roy Bluntin, Tom Cottonin, Ben Sassen ja Roger Wickerin kanssa.

Tuppurainen keskusteli myös alahuoneen eli edustajainhuoneen demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosin kanssa.

Matkan päätarkoitus oli osallistua Münchenin turvallisuuskokoukseen kytkeytyvään johtajakokoukseen, jossa oli presidenttejä, ministereitä, kansanedustajia ja asiantuntijoita. Kokouksen keskustelut ja jopa osallistujalista ovat luottamuksellisia.

Tuppuraisen mukaan Yhdysvalloissa kiinnostaa erityisesti Suomen oma Nato-prosessi eli miten ja millä aikataululla se etenee, millainen päätös on tulossa ja miten askelmerkkejä on koordinoitu yhdessä Ruotsin kanssa.

”Näihin kysymyksiin olen vastaillut tämän matkan aikana omien laskujeni mukaan kymmeniä kertoja.”

Yhdysvalloissa Ruotsin Nato-prosessi on saanut vähemmän huomiota kuin Suomen. Esimerkiksi uutiskanava CNN kävi vastikään ihmettelemässä Suomen ja Venäjän välistä pitkää rajaa purjelentokoneella. CNN myös haastatteli Tuppuraista.

”Suomesta puhutaan paljon juuri sen takia, että Venäjä on naapurimaamme. Täällä tunnetaan talvisota ja sen suomalaiset saavutukset, 105 kunnian päivää”, Tuppurainen toteaa.

Tuppurainen ei ole juurikaan törmännyt yhdysvaltalais­näkemyksiin, joiden mukaan on riskialtista ottaa Natoon uusia jäseniä näin kireällä hetkellä.

”Se ei ole millään tavoin keskustelu, joka hallitsisi valtavirtaa, vaikka olen huomannut muutamia ajattelijoita, jotka näinkin tämän asian näkevät.”

Entä tarjosiko matka lisävarmuutta, että Yhdysvallat auttaisi, jos Suomi joutuisi Venäjän aggression kohteeksi Nato-päätöksen takia, mutta ennen kuin jäsenyys astuu voimaan?

”Suomelle osoitetaan solidaarisuutta. Tietenkään kyse ei ole samantyyppisistä turvatakuista kuin Naton artikla viiden myötä myös Suomella, mikäli tämän päätöksen teemme”, Tuppurainen sanoi korostaen myös Euroopan maiden selvää valmiutta avunantoon.

”Meillä on kokemusta naapurimme toiminnasta. Merkkejä siitä, että se rajusti eskaloituisi tästä, ei ole. Rajalla on rauhallista. Venäjä on keskittänyt voimansa Ukrainaan. Tietysti jonkinlaista reaktiota odotetaan.”

Joissain Nato-maissa on nähty Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnissa mahdollisuus lehmänkaupoille.

Kroatian presidentti on esittänyt, että ensin pitäisi saada ratkaisu vaalikiistalakiin Bosnia ja Hertsegovinassa, jossa on suuri kroaattiväestö. Turkin lehdistössä on nostettu esiin turkkilaisen Pohjois-Kyproksen tunnustaminen.

Näkeekö Eurooppa-ministeri riskiä, että Suomen jäsenyyden ratifiointi lykkääntyisi jonkin vastaavan politikoinnin takia?

”Kyse on myös yhteisestä uskottavuudesta. Suomen Nato-jäsenyyttä ja Bosnia ja Hertsegovinan vaalilakia ei tule kytkeä toisiinsa”, Tuppurainen sanoo.

”Olen luottavainen, että Nato-maissa tunnistetaan asiamme ainutlaatuisuus ja päätöksiä tehdään vastuullisesti.”

Tuppurainen ei ole julkistanut omaa Nato-kantaansa, mutta mitään yllätystä tuskin on tiedossa. Hän sanoo halunneensa kunnioittaa prosessia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) kertovat kantansa torstaina. Lauantaina kokoontuu Sdp:n puoluevaltuusto.

”Odotukset ovat sen suuntaiset, että puolue antaa vahvan tuen valtiojohdon linjauksille.”