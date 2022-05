Hoitajat esittivät Marinin hallitukselle avoimen itsekkään vaatimuksen, ja se on suuri riski

Hoitajaliitot vaativat hallitusta antamaan rahaa nimenomaan hoitajille, ei muille kuntatyöntekijöille. Liittojen on kuitenkin onnistuttava pitämään suuren yleisön tuki puolellaan, kirjoittaa politiikan toimittaja Teemu Muhonen.

Hoitajaliittojen päätös kaataa kunta-alan työriidan sovintoehdotus ei tullut yllätyksenä. Sovittelulautakunnan esittämä palkkaohjelma oli odotetusti paljon pienempi kuin hoitajat ovat vaatineet. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ei keskiviikkona säästellyt sanojaan haukkuessaan esitystä.

”Se oli kertakaikkisen luokattoman huono. Sovittelulautakunta ei valitettavasti ymmärrä, millaisesta hoitajapulasta tässä yhteiskunnassa kärsitään”, Rytkönen sanoi toimittajille valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola säesti vieressä.

”Nyt te ette selkeästi oikein ymmärrä, kukaan ei tajua, kuinka suuri tämä hoitajapula on”, Paavola opasti myös toimittajia, jotka kyselivät, ovatko hoitajaliittojen kovat palkkavaatimukset realistisia.

Hoitajien työtaistelulle on ollut suomalaisten keskuudessa laaja tuki, ja taistelun pitkittäminen mahdollisesti jopa loppuvuoteen saakka on saattanut kuulua hoitajaliittojen laatimaan käsikirjoitukseen jo jonkin aikaa. Samalla liitot ottavat kärkevillä vaatimuksillaan riskin.

Hoitajaliitot haluavat päästä tilanteeseen, jossa muut kunta-alan työntekijäryhmät tekevät ensin sopimuksen ja hoitajat voivat yksin jäädä vaatimaan muita parempaa sopimusta.

Rytkönen ja Paavola sanoivat avoimesti liittojen jäävän odottamaan, että muut tekevät sopimukset, ja edistävät sitten uhkaustaan hoitajien joukko­irtisanoutumisesta. Se voi heidän mukaansa venyä vuodenvaihteeseen, joten kiista voi kestää vielä pitkään.

Hoitajaliittojen johtajat nimesivät sovintoehdotuksen ongelmaksi sen, että myös muut kunta-alan työntekijät kuin hoitajat saisivat vastaavat palkankorotukset. Heidän mukaansa ”yhden koon sukkahousut” eivät käy ratkaisuksi.

”Kun katsotaan sovintoehdotusta, niin siinä jälleen kerran kaikille tulisi tämä korotus. Me taistelemme ja haluamme [korotuksen] vain hoitajille. Meidän ihmisemme, jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa, ovat ansainneet kunnon ammattilaiset, ja näille ammattilaisille täytyy tulla kunnon palkankorotukset”, Paavola perusteli.

Hoitajaliittojen suunnitelma on looginen: tuntuva palkkaohjelma olisi julkiselle taloudelle liian kallis, jos se tulisi kaikille. Hoitajat voivat saada suuret palkankorotukset vain, jos muut kunta-alan työntekijät saavat paljon pienemmät korotukset.

Käytännössä hoitajaliitot vaativat Sanna Marinin (sd) hallitusta suosimaan hoitajia ohi muiden ammattiryhmien.

”Kyse on poliittisesta päätöksestä. Jonkun pitää nyt reagoida hoitajapulaan, ja se reagointi on valtiovallalta raha”, Paavola sanoi.

Hoitajaliitot perustelevat vaatimustaan osin sillä, että ensi vuodesta alkaen hoitajien palkat maksavat hyvinvointialueet, jotka saavat käytännössä kaiken rahoituksensa valtiolta.

”Me olemme joka tapauksessa tammikuussa valtiovallan huomassa, haluavat he tai eivät. Vaikka he nyt pitävät päätä pensaassa, me voimme hyvin odottaa sinne tammikuulle”, Rytkönen lähetti terveisiä hallitukselle.

Hoitajapula on tosiasia, ja palkkauksen parantaminen kohentaisi alan vetovoimaa. Tästä näkökulmasta hoitajien vaatimuksia voi pitää ainakin osin perusteltuina.

Toisaalta kunta-alalla on muitakin matalapalkka-aloja, ja osalla muistakin aloista on pulaa työntekijöistä. Silti esimerkiksi monia pienipalkkaisia edustava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL olisi ollut valmis suostumaan sovintoehdotukseen, vaikka liitto oli aiemmin vaatinut hoitajiakin suurempaa palkkaohjelmaa.

Hoitajaliitot ottavat riskin, kun ne avoimesti vaativat hallitusta suosimaan juuri heitä muiden alojen sijaan, haukkuvat tehdyt esitykset maanrakoon ja vähättelevät ääneen muiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Työnantajien ja muiden työntekijä­järjestöjen suututtaminen ei ole hoitajaliitoille ongelma. Suuren yleisön tuki hoitajien on kuitenkin pystyttävä pitämään takanaan, jotta ne voivat onnistua painostamaan hallitusta toteuttamaan kovat vaatimuksensa.