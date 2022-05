Savon Sanomat: Valtio on päättänyt käyttää ensimmäistä kertaa etuosto-oikeuttaan Puolustusvoimien varikon lähellä sijaitsevasta kiinteistöstä maanpuolustuksellisesta syystä

Kiinteistön alun perin ostanut yhtiö aikoo valittaa päätöksestä.

Suomen valtio on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan Turun saaristossa sijaitsevan lomakyläkiinteistön kaupassa maanpuolustuksellisesta syystä, kertoo Savon Sanomat. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtio on käyttänyt vuodesta 2020 lähtien ollutta etuosto-oikeutta kiinteistöihin, jotka sijaitsevat alle kilometrin päässä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen nykyisistä tai niille kaavoitetuista alueista.

Kiinteistö sijaitsee Savon Sanomien mukaan Kemiönsaaren kunnan alueella. Osa ostetusta alueesta rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan Skinnarvikin varikkoon.

Puolustusministeriö katsoi, että kiinteistön hankinta valtiolle on tarpeellista maanpuolustuksen sekä alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvallisuuden vuoksi.

Kiinteistön alun perin ostanut Meripesä Paradise -yhtiö aikoo valittaa päätöksestä.

Päätöksen ostosta teki Savon Sanomien mukaan kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) viime viikolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.