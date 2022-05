Valtiojohto kertoi myönteisen Nato-kantansa aiemmin torstaina.

Oppositio pääsee haastamaan hallitusta jälleen torstaina eduskunnan kyselytunnilla. HS näyttää kyselytunnin suorana lähetyksenä kello 16 alkaen. Pääministeri Sanna Marin (sd) ei ole paikalla, sillä hän palaa Japanista vasta perjantaina.

Tämänkertaisella kyselytunnilla oppositio ei välttämättä haasta hallitusta aivan yhtä ärhäkästi kuin yleensä, sillä valtiojohto kertoi myönteisen kantansa Suomen Nato-jäsenyyden hakemiseen aiemmin torstaina. Myös oppositio saattaa haluta näyttää jonkinlaista eduskunnan yhtenäisyyttä suuren päätöksen alla.

Toisaalta perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ehti jo arvostelemaan valtioneuvostoa torstaina.

”Seitsemän minuuttia ennen valtiojohdon Nato-kantaa eli de facto harmaan vaiheen alkamista sisäisen turvallisuuden ministeriö tviittaa, että no can do, emme voi suojautua Venäjän mahdolliselta ja siirtolaisaseelta, koska EU kielsi! Puolaa ja Liettuaa EU kyllä kiitti. Suomi on eri asia”, Purra kirjoitti Twitterissä.

Hän mitä ilmeisimmin viittasi sisäministeriön tviittiin.

”Sisäministeriö ja oikeusministeriö ovat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa muuttoliikkeen välineellistämisestä. Rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen eivät ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollisia edes poikkeusoloissa”, sisäministeriön tilillä kirjoitettiin.