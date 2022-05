Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto tekee virallisen esityksen Nato-jäsenyyden hakemisesta ja presidentti hyväksyy sen. Sitten Natolle ilmoitetaan, että Suomi on halukas tulemaan kutsutuksi jäseneksi.

Eduskunta aloittaa tänään kello 10 historiallisen keskustelun siitä, pitäisikö Suomen hakea sotilasliitto Naton jäseneksi. Eduskunta voi saada kantansa muodostettua jopa yhdessä päivässä, mutta se on kiinni siitä, miten paljon kansanedustajilla on halua puhua. Käsittelyä on varauduttu jatkamaan ainakin huomenna.

HS näyttää keskustelun suorassa lähetyksessä.

Ennakkoon näyttää siltä, että enemmistö kansanedustajista puoltaa jäsenyyden hakemista.

Sen jälkeen kun eduskunta on ratkaisunsa tehnyt, asia menee valtioneuvostoon. Se tekee muodollisen esityksen, jonka presidentti virallisesti hyväksyy. Tämän jälkeen Suomen hakemus toimitetaan Naton pääkonttoriin Brysseliin. Ulkoministeriöstä on arvioitu, että kirjeen toimittaa Nato-suurlähettiläs Klaus Korhonen.

Valtioneuvosto on varautunut kokoontumaan omaan istuntoonsa nopeasti sen jälkeen, kun eduskunnan käsittely on valmis.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk) arvioi viime viikolla, että eduskunnan päätös voisi ehtiä valmiiksi päivässä, jos puheenvuoroja olisi noin 60–70. Hän kuitenkin ennakoi, että halukkaita voi olla tätä enemmän.

Ensimmäiseksi eduskunta käy lähetekeskustelun hallituksen eilen antamasta selonteosta Suomen liittymisestä Natoon. Esittelypuheenvuoron pitää pääministeri Sanna Marin (sd). Sen jälkeen ulkoasiainvaliokunta kokoontuu Vanhasen arvion mukaan lyhyeen kokoukseen, jossa se laatii vastausehdotuksen selontekoon.

Nato-selonteko sisällytetään aiempaa ulko-ja turvallisuuspoliittista ajankohtaisselontekoa koskevaan mietintöön.

”Sitten siitä käydään palautekeskustelu, jossa tehdään mahdolliset eri mieltä olevat vastaehdotukset. Sen jälkeen äänestetään”, Vanhanen kiteytti prosessin viime viikolla.

Asiasta äänestetään siinä tapauksessa, että keskustelun aikana tehdään valiokunnan mietinnön kannasta poikkeava ehdotus, joka saa kannatusta. Tätä on pidetty todennäköisenä.

Kansanedustajat ovat jo saaneet Natoon liittymisestä paljon tietoa, ja heitä on myös kuultu valiokunnissa ajankohtaisselonteon käsittelyn yhteydessä.