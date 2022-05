Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen arvioi, että viivytyskeskustelukaan ei ole alkuviikosta mahdoton.

Eduskunta varautuu aloittamaan keskustelun Suomen Nato-päätöksestä maanantaiaamuna kello 10.

Eduskunnassa asian käsittely voi sujua hyvin nopeasti. Puhemies Matti Vanhanen (kesk) totesi torstaina HS:lle, että nopeimmillaan valmista tulee jo heti maanantaina. Kaikki riippuu kuitenkin siitä, kuinka paljon puhehaluja kansanedustajilla on.

Vanhanen arvioi torstaina, että päätös maanantaina tarkoittaisi, että 60–70 edustajaa käyttäisi puheenvuoron. Hän ennakoi, että puheenvuoroja voi kuitenkin tulla enemmän ja keskustelu jatkua myös tiistaina.

Lue lisää: Puhemies Vanhanen: Ruotsi saattaa ehtiä jättää Nato-hakemuksensa ennen Suomea, ”mutta ei tämä ole kilpailu”

Runsasta puheenvuorojen määrää ennakoivat myös HS:n haastattelemat eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

”Minun arvioni on, että edustajat haluavat kyllä tuollaisessa historiallisessa keskustelussa puheenvuoroja käyttää. Sitä en osaa arvioida, tulevatko puheenvuorot olemaan pitkiä vai lyhyitä, mutta kyllä niitä tullaan pitämään”, keskustan Juha Pylväs arvioi puolueensa edustajien puhehaluja.

Samoilla linjoilla oli myös perussuomalaisten Ville Tavio. Hänen mukaansa eduskuntaryhmällä ei ole mitään suunnitelmia siitä, millaisia puheenvuoroja tai kuinka paljon niitä maanantaina aiotaan pitää. Hän ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena, että puheenvuoroja pidetään vain puheenvuorojen pitämisen vuoksi.

”Meidän puolesta ei puheenvuoroille ole mitään raameja asetettu, mutta ainakin muutama edustaja on käyttänyt sellaisen puheenvuoron, ettei aio pitää maanantaina pitkän kaavan mukaan puhetta, ettei keskustelussa tule toistoa liikaa”, Tavio kertoo.

”En siis usko, että mihinkään tajuttoman pitkiin puheenvuoroihin ollaan menossa. Siinä viiden minuutin rajoissa niitä varmaan pidetään”, Tavio arvioi perussuomalaisten edustajien tulevia puheenvuoroja.

Kokoomuksen Kai Mykkänen on myös Pylvään ja Tavion linjoilla. Hänen mukaansa kyseessä on vaalikauden tärkein päätös, joten puheenvuoroja tullaan myös näkemään paljon.

”Useimmille meidän edustajille Natoon liittyminen on ollut yksi niitä keskeisiä syitä lähteä politiikkaan mukaan ja juuri kokoomuksen jäseneksi. Varmasti on niin, että moni haluaa tämän historiallisen päätöksen kohdalla myös käydä läpi kiteyttämässä ne syyt, miksi suomalaisten turvallisuus on parempi Naton jäsenenä ja miksi juuri nyt siihen täytyy ripeästi tarttua”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen kuitenkin korostaa Tavion tavoin, että jossain menee raja sen kanssa, että milloin puheenvuoroja alkaa olla liiaksi.

”Jos mennään tiistain puolelle ja samat edustajat pyytävät puheenvuoroja uudestaan ja uudestaan, alkaisi se tuntua siltä, että yritetään viivyttää sitä, missä tahdissa Suomi pyrkii jäsenhakemuskirjeen jättämään. Sellainen ei eduskunnan arvovallalle sopisi”, Mykkänen toteaa.

Mykkänen sanoo, ettei tällainen viivytyskeskustelu olisi mahdoton.

Nato-jäsenyyden vastustajia löytyy eniten vasemmistoliiton riveistä: puolueen kuudestatoista kansanedustajasta seitsemän on ilmoittanut vastustavansa Suomen Natojäsenyyttä.

Vasemmistoliiton Jussi Saramo torppaa kuitenkin Mykkäsen arvion viivytyskeskustelun mahdollisuudesta.

”En ole yhtä ainoaa kertaa kuullut kenenkään suusta, että jotenkin pitäisi prosessia viivyttää. Mitä hyötyä siitä edes saisi”, Saramo kysyy ja syyttää Mykkäsen kommenttia vastuuttomaksi.

Hän korostaa, että kansanedustajalla on rajoittamaton puheoikeus, joten varmasti tullaan näkemään pitkiäkin puheenvuoroja. Moni voi hänen mukaansa pitää myös useamman puheenvuoron.

”Tässä ei ole mikään kiire. Jäsenprosessille ei ole mitään merkitystä sillä, viestitäänkö se kiinnostus jäsenyyteen huomenna vai viikon päästä”, Saramo jatkaa.

”Toivoisin että viholliskuvia löydettäisiin jostain muualta kuin demokratian sisältä”, Saramo toteaa lopuksi ja kohdistaa sanansa Mykkäselle.