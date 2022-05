Turkki on yksi 30 Nato-maasta, joiden on hyväksyttävä uudet jäsenmaat.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi perjantaina, että hänen ei ole mahdollista suhtautua Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen positiivisesti.

Erdoğanin mukaan Suomi ja Ruotsi ”majoittavat monia terroristijärjestöjä”, kertoi uutistoimisto Reuters. Hän syytti Pohjoismaita Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) sekä äärivasemmistolaisen vallankumouksellinen kansan vapautusrintaman suojelemisesta.

”Meillä ei ole positiivista kantaa. Pohjoismaat ovat kuin majataloja terroristijärjestöille. He ovat jopa kansanedustajia joissain maissa”, sanoi Erdoğan toimittajille perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ruotsin parlamentissa on kuusi kurditaustaista kansanedustajaa.

Erdoğanin mukaan Turkin aiemmat johtajat "tekivät virheen" hyväksymällä Kreikan Nato-jäsenyyden vuonna 1952. Turkin ja Kreikan välit ovat hyvin kireät.

"Me, Turkkina, emme halua tehdä toista virhettä tässä asiassa."

Suomi on tekemässä todennäköisesti sunnuntaina päätöksen hakea Naton jäseneksi. Suomen presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoittivat torstaina kantanaan, että Suomen on ”ensi tilassa” haettava Naton jäseneksi.

Kaikkien 30 Nato-maan, myös Turkin, on hyväksyttävä jäsenyyshakemus.

Jo maaliskuussa HS:n haastattelemat diplomaatit totesivat Turkin suhtautumisen Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen olevan suuri kysymysmerkki.

Virallisissa puheissa Turkki on suhtautunut Naton laajentumiseen myönteisesti. Turkki ei kuitenkaan ole ollut ongelmaton jäsen sotilasliitolle. Se on Nato-jäsenyydestään huolimatta tehnyt ohjuskauppoja Venäjän kanssa.

Erdoğan on pitkällä valtakaudellaan muuttunut yhä itsevaltaisemmaksi. Samalla Turkin demokratia on heikentynyt. Turkin poliittisessa ympäristössä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin on alettu suhtautua usein epäillen.

Turkki on pyrkinyt rakentamaan itselleen asemaa Euroopan ja Venäjän välimaastoon.

STT:n haastattelemat turkkilaistutkijat Sinan Ülgen ja Ilhan Uzgel arvioivat viime viikonloppuna, että Turkki tulisi varmasti kysymään jotain vastineeksi siitä, että se hyväksyy Suomen ja Ruotsin Natoon.

”Tämä ei tarkoita, että Turkki estäisi jäsenyyden. Se tulisi tuomaan esiin, että Nato-liittolaisina Ruotsin ja mahdollisesti Suomen tulisi toimia enemmän Turkin turvallisuusodotusten mukaisesti”, Ülgen sanoo.

Ruotsin tapauksessa Uzgel ja Ülgen mainitsivat Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n. Turkki näkee, että Ruotsi ei ole ottanut tyydyttävällä tavalla kantaa Syyriassa toimivia, kurdijohtoisia Syyrian demokraattisia joukkoja (SDF) vastaan. Ruotsalaisministerit ovat tavanneet SDF:n edustajia.

Turkki näkee SDF:ään kuuluvat kurdijoukot PKK:n haarana. Turkki on luokitellut PKK:n terroristijärjestöksi. Syyriassa toimivat kurdijoukot ovat olleet Yhdysvalloille merkittävä liittolainen taistelussa terroristijärjestö Isisiä vastaan.

Turkin Suomen-suurlähettiläs Mehmet Vakur Erkul sanoi HS:n haastattelussa huhtikuussa, että Turkki ei kyseenalaista Naton avoimien ovien politiikkaa ja se näkee Suomen ”ystävällismielisenä maana ja kumppanina”.

”Turkki antaisi asiaankuuluvan harkinnan Suomen mahdolliselle Nato-jäsenyyshakemukselle”, hän sanoi tuolloin.

Lopullisen päätöksen Suomen mahdollisen hakemuksen ratifioinnista Turkissa tekee Turkin parlamentti. Erdoğanin AKP-puolue on parlamentissa selkeästi suurin.

