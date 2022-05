Laissa uutta on luontotyyppien suojelu ja uusi tapa korvata yritysten ja kuntien luonnolle aiheuttamia haittoja.

Suomen luonnonsuojelulain uudistus eteni keskiviikkona eduskunnan käsittelyyn.

Voit seurata laista parhaillaan käytävää lähetekeskustelua suorana lähetyksenä tämän artikkelin yhteydessä olevasta videosta.

Luonnonsuojelulain uudistus on varsin historiallinen, sillä kyseessä on vasta toinen kerta, kun Suomen vuonna 1923 säädettyä luonnonsuojelulakia uudistetaan perusteellisesti. Edellinen uudistus on vuodelta 1997.

Uudistustyö on aiheuttanut vääntöä hallituksen sisällä, mutta kompromissi löytyi, ja ympäristöministeri Emma Kari (vihr) esitteli lakiesityksen torstaina kesken Suomen kuumimman Nato-päivän.

Kari kommentoi uudistusta HS:lle keskiviikkona eduskunnassa juuri ennen käsittelyn alkua. Hänen mukaansa vihreiden näkökulmasta kyseessä on yksi koko hallituskauden tärkeimmistä uudistuksista.

”Silloin kun aloitin tässä pestissä, totesin, että iso asia koko loppukaudella on nostaa luontokato ilmastokriisin rinnalle tämän ajan suurimpien kysymysten joukkoon”, hän sanoi.

”Se etenee myös Suomen luonnossa. Joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Puolet luontotyypeistä on uhanalaisia.”

Karin mielestä Suomen politiikassa luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ei vielä välttämättä aina yhtä vakavana asiana kuin ilmastokriisiä. Hallituskumppaneille hän on kuitenkin kiitollinen lain etenemisestä. Hän ei juuri halua kommentoida esimerkiksi keskustan kanssa esiintyneitä ristiriitoja, vaikka mainitseekin, että uudistus ei ollut helppo.

”Ymmärrys on lisääntynyt, ja yli puoluerajojen ymmärretään, että nykyinen lainsäädäntö ja nykyiset toimet luontokadon pysäyttämiseksi eivät ole riittäneet.”

Kokonaan uutta laissa on ekologisen kompensaation käsite. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen tai kunnan rakennusprojektin alle jäävien luontoarvojen korvaamista niin, että haitan aiheuttaja maksaa samankaltaisen luonnon suojelusta tai ennallistamisesta jossakin muualla.

Laki ei pakota kompensointiin, mutta tarjoaa luontoarvojen markkinoille raamit ja valvonnan. Maanomistaja voi hankkia maidensa luontoarvoille viranomaisten hyväksynnän, jolloin myös niiden kauppaaminen kompensoijalle on selkeämpää.

Samalla yritys pystyy viranomaisen hyväksynnän turvin sanomaan, että haittoja todella on korvattu eikä kyse ole pelkästä viherpesusta.

”Tämä ala on ollut villi länsi”, ympäristöministeri Kari totesi HS:lle ennen eduskuntakäsittelyä. Hänen mukaansa toivetta sääntöjen selkeyttämisestä on tullut paljon yrityksiltä itseltään.

Lakiin oli aluksi tulossa joissakin tapauksissa myös pakottavaa vaatimusta kompensoinnista joissakin tapauksissa. Nyt käsittelyyn tullut laki perustuu kuitenkin täysin vapaaehtoisuuteen.

Karin mukaan esimerkiksi eteläisen Suomen metsien vapaahehtoinen suojeluohjelma Metso on ollut osoitus siitä, että vapaaehtoisuudellakin voidaan saada tuloksia aikaan. Nykyään maanomistajat tarjoavat Metsoon enemmän metsää kuin mitä määrärahoja riittää suojelukorvausten maksamiseen.

Metson lisääminen osaksi lakia on sekin yksi uuden lain uudistuksista.

Lisäksi laissa uutta on uhanalaisten luontotyyppien suojelun vahvistaminen ja kaivostoiminnan haittojen torjuminen kieltämällä malminetsintä kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa. Myös vieraslajien, kuten supikoiran ja minkin, poistoa helpotetaan myös suojelualueilla.

Karin mukaan luontokadon vastaisessa politiikassa etuna on paikallinen vastuu ja vaikuttavuus.

”Ilmastokeskustelussa aika usein kysytään, että minkä takia me täällä tehdään, miksei keskitytä Kiinaan tai Yhdysvaltoihin ja heidän päästöihinsä. Tässä tämä koko asetelma kääntyy päinvastoin, koska on täysin selvää, että kaunista suomalaista luontoa ei voi suojella kukaan muu kuin me.”