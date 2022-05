Niinistö ja Ruotsin Andersson matkustavat Yhdysvaltoihin yhtä aikaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee torstaina työvierailun Yhdysvaltoihin ja tapaa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin yhdessä Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa, presidentin kanslia tiedotti tiistaina.

Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa on määrä keskustella muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä. Lisäksi Niinistön ohjelmassa on muita tapaamisia eri poliittisten toimijoiden kanssa.

Suomen ja Ruotsin odotetaan jättävän Nato-hakemuksensa tällä viikolla, mahdollisesti jo ennen vierailua keskiviikkona.

Niinistö on parhaillaan valtiovierailulla Ruotsissa keskiviikkoon asti. Hän oletettavasti matkustaa Yhdysvaltoihin suoraan Ruotsista.

”Matka jatkuu palaamatta lähtöruutuun: presidentti Bidenia tapaamaan Washingtoniin 19.5. yhdessä pääministeri Anderssonin kanssa”, kirjoitti Niinistö tiistaina viestipalvelu Twitterissä.

Presidentit Niinistö ja Biden tapasivat edellisen kerran 4. maaliskuuta Washingtonissa. Tuolloin kerrottiin, että Suomi ja Yhdysvallat tiivistävät turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään.

Maaliskuun tapaamisessaan Niinistö ja Biden soittivat Ruotsin Anderssonille.

Edellisen matkan aikaan Suomen hakeminen Naton jäseneksi ei ollut vielä selvillä. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Eduskunta on jo kannattanut Suomen hakemuksen jättämistä, ja presidentin odotetaan tekevän lopullisen päätöksen asiasta vielä tiistain aikana.

Yhdysvallat on sotilasliitto Natossa johtava maa. Presidentti Biden on Naton vahva tukija, ja niin on hänen puolueensa demokraatitkin.