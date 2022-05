Suomen Nato-lähettiläs Klaus Korhonen jätti Natolle eilen allekirjoitetun hakemuksen skannatun kopion. Naton neuvosto ei vielä keskiviikon kokouksessaan kutsunut Suomea ja Ruotsia keskusteluihin.

Bryssel

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-jäsenhakemuksensa pääsihteeri Jens Stoltenbergille keskiviikkona Naton päämajassa Brysselissä.

Nato-maiden suurlähettiläistä koostuva Naton neuvosto käsitteli jo keskiviikkona Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksia, mutta kutsua varsinaisiin jäsenyyskeskusteluihin ei vielä tullut.

Suomen päässä oli varauduttu siihen, että keskustelut käynnistyisivät mahdollisesti jo torstaina Brysselissä, mutta aloitus jää myöhemmäksi.

Naton neuvostossa istuu myös Turkin Nato-suurlähettiläs, jonka kantaa neuvotteluiden aloittamiseen ei tiedetä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut jo kahteen otteeseen, ettei hän hyväksy Suomea ja Ruotsia Naton jäseniksi.

Erdoğan sanoi keskiviikkona, että Turkki ei voi hyväksyä Ruotsin Nato-jäsenyyttä, ellei Turkkiin luovuteta "terroristeja". Suomea hän ei maininnut. Hänen mukaansa liittolaisten Natossa on ymmärrettävä Turkin turvallisuushuolet.

Suomessa odotetaan tietoa Turkin puolelta, olisiko se valmis vuoropuheluun jollain tasolla.

Ruotsin kautta tuli julkisuuteen aiemmin, että suunnitteilla oli käydä keskusteluja diplomaattien kesken, mutta Erdoğanin mukaan Suomesta ja Ruotsista on turha vaivautua paikalle.

Suomen puolesta Nato-hakemuksen luovutti keskiviikkoaamuna Nato-suurlähettiläs Klaus Korhonen ja Ruotsin puolesta hänen kollegansa Axel Wernhoff.

”Nyt pallo on täysin Naton puolella”, Korhonen sanoo.

Korhonen luovutti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) eilen allekirjoittaman hakemuksen skannatun kopion. Alkuperäinen lähetetään Natolle perässä.

Tilaisuuden jälkeen Stoltenberg, Korhonen ja Wernhoff kävivät lyhyen keskustelun kolmistaan muun muassa ajankohtaisesta tilanteesta.

”Ei ollut pelkkää small talkia, ei kuulu kenenkään meistä tyyliin.”

Ruotsin Nato-lähettiläs Wernhoff sanoi iltapäivällä HS:lle, ettei odottanut kutsua jäsenyyskeskusteluihin tulevan vielä tänään.

Jos jäsenkeskustelut alkavat, niissä päästään Suomen puolelta liikkeelle nopeasti. Korhosen mukaan kyseessä on selventävä keskustelu, koska Natossa Suomi ja Ruotsi tunnetaan hyvin eikä erityisiä haasteita ole.

HS:n haastattelemat Naton virkamiehet ovat arvioineet varsinaisten keskusteluiden kestävän päivän, mutta muun muassa asiakirjojen valmistelu ja asioiden tarkistukset ottavat aikaa viikosta kahteen viikkoon.

Suomen valtuuskunta keskusteluihin on jo nimitetty, sitä johtaa ulkoministeri Haavisto. Naton neuvotteluryhmää johtaa apulaispääsihteeri Bettina Cadenbach.

”Tämä on hyvä päivä turvallisuutemme kriittisellä hetkellä. Kiitos näistä hakemuksista. Jokaisella maalla on oikeus valita tiensä, ja te molemmat olette tehneet valintanne perusteellisten demokraattisten prosessien jälkeen. Toivotan hakemuksenne lämpimästi tervetulleeksi”, Stoltenberg sanoi luovutustilaisuudessa.

”Olette läheisiä kumppaneita, ja jäsenyys liittokunnassa lisäisi jaettua turvallisuuttamme. Hakemuksenne ovat historiallinen askel”, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin mukaan jäsenmaat harkitsevat nyt seuraavia askelia. Hänen mukaansa kaikkien liittolaisten turvallisuushuolet on otettava huomioon, ja Nato tekee sen eteen töitä ja haluaa päästä siinä nopeasti tuloksiin. Tämä oli viittaus Turkkiin, joka on esittänyt vastalauseita Suomen ja Ruotsin jäsenyydelle.

”Olemme viime päivinä kuulleet useita lausuntoja jäsenmailta, jotka haluavat ottaa Suomen ja Ruotsin turvallisuuden huomioon. Nato on jo valppaana Itämeren alueella, ja jatkamme sitä tarvittaessa. Kaikki jäsenmaat ovat samaa mieltä Naton laajenemisen tärkeydestä. Meidän on seisottava yhdessä, ja olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on historiallinen hetki, johon on tartuttava.”

Turkkilaisessa Sabah-lehdessä julkaistiin keskiviikkona kymmenkohtainen lista vaatimuksista, joita Turkilla on Natolle. Sabah kuvaa listaa “manifestiksi”, jota Turkki olisi valmistelemassa. Lehden mukaan nämä kymmenen vaatimusta ovat ehdot sille, että Turkki voi hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäseniksi. Vaatimukset ovat lehden mukaan:

1. PKK ja siihen liittyvät järjestöt ovat terroristijärjestöjä. Suhtautumista niihin on selkeytettävä.

2. PKK:n aktivistit eivät saa esiintyä maiden parlamenteissa.

3. Rahoitus Pohjois-Syyriassa toimivalle YPG:lle on lopetettava.

4. Kontaktit PKK:n toimijoihin Irakissa ja Syyriassa on lopetettava.

5. Fethullah Gülenin tukijoiden disinformaatiotoiminta on lopetettava.

6. PKK:n, YPG:n ja KCK:n etsintäkuulutetut on luovutettava Turkkiin.

7. Turkin turvallisuutta vaarantavat toimet on lopetettava.

8. Turkin kanssa on aloitettava säännöllinen konsultaatio ja läheinen yhteistyö terrorismin torjunnassa.

9. Terroristijärjestöjen rahaliikenne on katkaistava ja pankkitilit jäädytettävä.

10. Kansalaisjärjestöstatuksen avulla Turkkia vastaan toimivien järjestöjen toiminta ja varainkeruu on estettävä.

Listan twiittasi myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Turkki-asiantuntija Toni Alaranta. Hän arvioi, että lista on tuskin lopullinen vaatimuslista, ”mutta näistä se tulee koostumaan”.