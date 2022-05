Hoitajien työkiistassa nähtiin poikkeuksellinen käänne, mutta hoitajaliittojen ilo on osin ennenaikaista

Kanta-Hämeen irtiotto on työntekijäpuolelle hyvä merkki, muttei vielä tuo hoitajien kaipaamaa tuntuvaa palkkaohjelmaa, politiikan toimittaja Teemu Muhonen kirjoittaa analyysissaan.

Hoitajien vaikeassa työkiistassa nähtiin tiistaina poikkeuksellinen käänne, kun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri päätti aloittaa omat neuvottelunsa hoitajaliittojen kanssa. Kanta-Häme siis irtautui työnantajien rintamasta, jossa neuvotteluja käy kaikkien alueiden puolesta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

”Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on tänään hallituksen kokouksessaan näyttänyt rohkeasti suuntaa sille, että hoitajapula ratkaistaan sopimalla”, iloitsi esimerkiksi hoitajaliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Hoitajien ilo perustui ajatukseen siitä, että ensin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen perässä mahdollisesti muut sairaanhoitopiirit alkaisivat sopia tuntuvista palkankorotuksista, jollaista KT ei ole suostunut hoitajille myöntämään.

Kanta-Hämeen irtiotto onkin KT:lle erittäin kiusallinen. Se ei kuitenkaan tuo hoitajaliitoille niiden toivomaa palkkaohjelmaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajan Seppo Rannan mukaan neuvotteluiden tavoitteena on varmistaa, etteivät hoitajaliittojen työtaistelutoimet kohdistuisi Kanta-Hämeeseen. Hän sanoo ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen rasittavan sairaanhoitopiirin toimintaa ja pidentävän entisestään pandemian vuoksi syntyneitä hoitojonoja. Hoitajaliittojen edistämä joukkoirtisanoutuminen pahentaisi tilannetta edelleen.

” ”Palkkaohjelmaa koskeviin neuvotteluihin emme halua tässä mitenkään sekaantua.”

Ranta kuitenkin painottaa, ettei sairaanhoitopiiri pyri sopimaan paikallista työ- ja virkaehtosopimusta, vaan haluaa ainoastaan ostaa työrauhaa loppuvuodelle tai siihen saakka, kunnes valtakunnallinen sopimus syntyy. Sairaanhoitopiiri tarjoaa käytännössä jonkinlaista väliaikaista lisärahaa hoitajille.

”Siitä [väliaikaisesta lisärahasta] todennäköisesti keskustellaan vastineena siitä, että työrauha olisi sairaanhoitopiirissämme. Mahdollista pitempiaikaista palkkaohjelmaa tai muita työsuhteen ehtoja koskeviin neuvotteluihin emme halua tässä mitenkään sekaantua”, Ranta tarkentaa HS:lle.

Toisin sanoen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei ole lupaamassa hoitajille näiden vaatimaa viiden vuoden tuntuvaa palkkaohjelmaa. Sairaanhoitopiiri ei Rytkösen väittämällä tavalla ole ratkaisemassa yhteiskuntaa vaivaavaa hoitajapulaa, vaan haluaa vain ostaa itselleen nopeasti työrauhan väliaikaisella lisärahoituksella. Tässä mielessä hoitajaliittojen ilo oli ennenaikaista.

” Työtaistelutoimet purevat, ja työnantajien pula hoitajista on todellinen.

Toisaalta työnantajien rintaman rakoilu on työntekijäpuolelle joka tapauksessa hyvä uutinen. Pääsevät hoitajaliitot Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa jonkinlaiseen sopimukseen tai eivät, niin pelkästään neuvottelujen käyminen on niille voitto. Se osoittaa, että työtaistelutoimet purevat, työnantajien pula hoitajista on todellinen ja halu saavuttaa työrauha suurta.

KT onkin tuominnut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin irtioton tiukasti. Sen mukaan valtakunnallista työriitaa ei voi sopia paikallisesti. KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen varoittaakin Kanta-Hämettä siitä, ettei se välttämättä saa haluamaansa työrauhaa sooloilemalla.

”Sairaanhoitopiiri ei voi saada juridisesti sitovaa työrauhaa aikaan sopimalla siitä Tehyn ja Superin kanssa. Työrauha syntyy vain valtakunnallisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla, joiden sopijaosapuolet ovat KT ja pääsopijajärjestöt”, Jalonen sanoo HS:lle.

On ylipäätään hyvin poikkeuksellista, että yksi julkisen puolen työnantaja yrittää ostaa itselleen väliaikaista työrauhaa odottaessaan valtakunnallisen sopimuksen syntymistä. Jos jokavuotiset puheet ”vaikeasta työmarkkinakierroksesta” ovat useimmiten liioittelua, niin nyt työmarkkinat ovat aidosti solmussa.