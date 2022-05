Presidentti Niinistön valtiovierailu Ruotsiin jatkui turvallisuuskysymysten parissa. Bergan laivastotukikohdassa nähtiin Gripeneiden ja Hornetien yhteinen ylilento.

Ruotsin puolustusvoimien komentajan Micael Bydénin mukaan Pohjoismaat muodostavat yhteisen suunnittelun ja hyvän yhteistoimintakyvyn ansioista vahvan esteen Venäjän mahdollista aggressiota vastaan, myös Natossa. Suomi ja Ruotsi ovat hänen mukaansa läheisiä ja kehittymässä yhä läheisemmiksi.

”Maidemme tuleva Nato-jäsenyys tuo mahdollisuuksia syventää kahdenvälistä yhteistyötä, millä tulee olemaan operationaalisella tasolla merkittävää vaikutusta”, Bydén sanoi.

Bydén isännöi keskiviikkona turvallisuuspoliittista keskustelua Ruotsin merivoimien Bergan tukikohdassa lähellä Tukholmaa. Vierailu oli osa presidentti Sauli Niinistön valtiovierailuohjelmaa, ja paikalla olivat myös kuningas Kaarle XVI Kustaa, prinssi Carl Philip sekä Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Vieraat tutustuivat huikaisevan aurinkoisessa kevätsäässä Ruotsin merivoimien kalustoon, muun muassa Visby-luokan korvettiin. Tukikohtavisiittiä juhlisti kahden ruotsalaisen Gripen-hävittäjän ylilento yhdessä kahden suomalaisen Hornet-hävittäjän kanssa.

Medialle avoimessa keskusteluosuudessa, joka käytiin ”Nato-kielellä” englanniksi, Niinistö kysyi Bydéniltä, ovatko Ruotsin ja Suomen asevoimat joustavia harjoitustoiminnan suhteen jäsenyyttä edeltävänä harmaana aikana. Vastaus oli myöntävä.

”Tätä keskustelua käydään nyt koko ajan. Meidän pitää ilman muuta toteuttaa jo suunnitellut harjoitukset, lisätä niitä ja ehkä siirtää tarvittaessa toisaalle, jos haluamme vahvistaa läsnäoloa siellä”, Bydén lisäsi.

Komentajan mukaan Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien vuosia jatkunut yhteistyö on rakentanut molemminpuolista kunnioitusta ja luottamusta, mutta myös vahvaa ystävyyttä.

”Kriisin aikana henkilökohtaiset suhteet ja verkostot ovat korvaamaton voimavara”, Bydén sanoi.

Yhteydenpidosta antoi esimerkin puolustusministeri Kaikkonen, joka kertoi tavanneensa tai puhuneensa ruotsalaisen kollegansa Peter Hultqvistin kanssa parikymmentä kertaa viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana ja yhteensä jo noin 60 kertaa.

”Asutteko te yhdessä?” vitsaili presidentti Niinistö.

”Täytyy sanoa, että melkein. Sitä vaimokin aina kysyy”, Kaikkonen vastasi pöytäseurueen puhjetessa nauruun.

Kaikkosen mukaan Nato-jäsenyys ei tee tarpeettomaksi muita puolustusyhteistyöjärjestelyjä, päinvastoin.

”Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö sujuu erinomaisesti. Olen varma, että löydämme uusia keinoja syventää yhteistyötämme entisestään Naton jäseninä”, Kaikkonen sanoi.

Hänen mukaansa nykyinen turvallisuustilanne alleviivaa tarvetta solmia Suomen ja Ruotsin välille muodollinen isäntämaasopimus parantamaan operationaalisen yhteistyön edellytyksiä. Kaikkonen antoi ymmärtää, että tällainen järjestely ollaan pian valmiita viimeistelemään.

Kuningas Kaarle XVI Kustaa ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö Bergan kartanolla. Mukana olivat myös Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Ruotsin puolustusministeriön valtiosihteeri Jan-Olof Lind.

Iltapäivällä valtiovierailun turvallisuusteema jatkui kuningas- ja presidenttiparin vieraillessa Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirastossa MSB:ssä.

Valtiovierailu päättyy illalla jäähyväisseremoniaan Kuninkaanlinnassa, mutta presidentti Niinistö ei palaa Suomeen, vaan jatkaa matkaa Yhdysvaltoihin yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa.

Niinistö kertoi eilisessä lehdistötilaisuudessa olevansa erityisen kiinnostunut kuulemaan presidentti Joe Bidenilta, kuinka nopeasti Yhdysvalloissa aiotaan edetä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemusten hyväksymisessä.

”Yhdysvallat on tärkeä maa ja jonkinlainen malli muille. Jos (ratifiointi)prosessi on siellä nopea, se auttaa koko prosessia ja sen aikataulua. Se on hyvin tärkeää”, Niinistö sanoi.