Pääneuvottelija Nils Torvalds (r) on varma, että ympäristövaliokunnan kanta muuttuu parlamentin täysistunnon äänestyksessä.

Bryssel

Millaista puuta saa polttaa energiaksi? Tähän liittyvästä EU-parlamentin ympäristövaliokunnan tuoreesta linjauksesta on noussut jälleen yksi metsäkohu Suomessa.

EU päivittää parhaillaan uusiutuvan energian kestävyyskriteereitä osana isoa ilmastopakettiaan. Se tarkoittaa EU:n haluavan varmistaa myös sen, että mistä tahansa luonnosta saatavasta massasta ei tehdä energiaa, jotta luonnolle ei tehtäisi vahinkoa.

Parlamentin ympäristövaliokunta linjasi äänestyksen jälkeen torstaina, että metsäenergiaa ei voi pitää uusiutuvana energiana eikä sitä voi laskea kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön. Tiukka linjaus löi monet ällikällä Suomessa, jossa suuri osa uusiutuvasta energiasta saadaan puusta.

Ympäristövaliokunnan pääneuvottelija on suomalaismeppi Nils Torvalds (r), joka myöntää joutuneensa antamaan periksi tietyissä Suomen kannalta tärkeissä asioissa.

Puuta voisi edelleen kyllä polttaa, mutta valtio ei voisi taloudellisesti edistää sen käyttöä eikä se auttaisi Suomea saavuttamaan koko ajan kiristyvää EU:n uusiutuvan energian tavoitetta.

”Jos tämä menisi läpi parlamentin täysistunnossa, mikä ei tule tapahtumaan, niin Suomen hiilineutraalisuustavoitteet jouduttaisiin laskemaan uudestaan”, Torvalds sanoo.

Valiokunnan tiukasta tulkinnasta repesi Suomessa meteli. Muun muassa tuore maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) tviittasi olevansa näkemyksistä ”kuin puulla päähän lyöty” ja valiokunnan sivuuttavan arjen realiteetit.

Perussuomalaiset säestivät omalla tviitillään.

Keskusteluun osallistuivat myös MTK ja mepeistä muun muassa Elsi Katainen (kesk).

Taustalla on se, että puun poltto energiaksi ei ole hyvässä huudossa Euroopassa. Suomessa polttoon menee pääasiassa metsäteollisuuden sivuvirtoja ja hakkuissa syntyviä tähteitä sekä pienpuuta, mutta eurooppalaisissa mielikuvissa lämpökattilaan työnnetään järeää tukkipuuta.

Lue lisää: Brysselissä mieltään osoittaneet aktivistit haluavat lopettaa puun polton: ”Miten Suomi voi ylpeillä metsillään, kun niitä tuhotaan koko ajan?”

Puun käytöllä on iso rooli Suomen energiahuollossa. Toissa vuonna Suomen energian kokonaiskulutuksesta puupolttoaineiden osuus oli 28 prosenttia.

Suomi ylittää EU:n asettamat tavoitteet uusiutuvan energian käytöstä pääosin puupohjaisen energian ansiosta, vaikka tuuli- ja aurinkovoima ovatkin kasvussa.

Torvaldsin mukaan biomassan käyttöön liittyvät tuet ovat monessa Euroopan maassa lisänneet biomassan käyttöä tavalla, joka ei ole ympäristölle hyvä.

”Suomessa metsäresurssit ovat huomattavan paljon suuremmat kuin minkään muun eurooppalaisen maan. Monessa jäsenmaassa metsät ovat aika huonossa kunnossa.”

Ympäristövaliokunnan jäsen Ville Niinistö (vihr) sanoo valiokunnan ottaneen hyvin rajoittavan tulkinnan sille, missä määrin biomassaa voi metsästä kerätä polttoon. Hän itse äänesti tiukan linjauksen puolesta.

”Itse näen tämän valiokunnan neuvottelukantana, ja katsotaan mihin tämä menee. Oma näkemykseni on, että olisi hyvä rajata laatupuu pois uusiutuvan energian tavoitteesta, mutta hakkuujätteet ja -tähteet voisi laskea bioenergiaksi. Olen aivan varma, että neuvottelutulos etenee siihen suuntaan.”

Ympäristövaliokunnan ottaman tulkinnan mukaan ensiharvennushakkuistakaan saatavaa puuta ei voisi laskea uusiutuvan energian kiintiöön. Ensiharvennushakkuu tarkoittaa, että metsästä poistetaan muut kuin hyvälaatuiset puut, jotta jäljellä oleville tulee tilaa kasvaa järeämmiksi.

Niinistön mukaan ensiharvennushakkuista voi tulla kiistan aihe parlamentissa, mutta hän uskoo, että nekin lopulta lasketaan mukaan.

Niinistön mukaan suomalaista metsäpolitiikkaa ei pidä ohjata siihen suuntaan, että puun energiapoltto maksimoidaan.

”Silloin riskinä on se, että avohakkuuvaltainen viljelymetsätalous on päävirta, koska se nojaa ensiharvennuksiin. Olisi luontoarvoille parempi, että bioenergiaksi otetaan vain sivutuote.”

Ympäristövaliokunnan linjaus ei ole koko parlamentin kanta, vaan täysistunto äänestää syksyllä uusiutuvan energian direktiivistä. Päävastuullinen direktiivin käsittelyssä on parlamentin teollisuusvaliokunta, mutta kestävyyskriteerit on irrotettu ympäristövaliokunnan hoitoon.

Pääneuvottelija Nils Torvalds sanoo, että ei pystynyt valiokunnassa tekemään kompromissia asiasta. Hänen mukaansa ”melkein kaikki” asian käsittelyyn osallistuneet ymmärtävät kuitenkin, että säännöt muuttuvat, kun asia tulee täysistunnon käsittelyyn.

Torvalds sanoo jatkoneuvottelujen kompromissista käynnistyvän heti ensi viikolla.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pitää valiokunnan linjausta käsittämättömänä, mutta hänkään ei usko sen saavan parlamentin enemmistön kannatusta. Hänen mukaansa linjaus olisi toteutuessaan tuhoisa Suomen ilmastotavoitteille.

”Tuskin nyt kukaan on niin tyhmä, että vastustaa pusikoituvien nuorten metsien siivoamista. Eiköhän taustalla ole luulo, että tukkipuuta poltetaan kattiloissa. Energiapolitiikka on silloin pielessä, jos energian hinta on niin korkea, että sinne kannattaa lykätä tukkipuuta, jonka hinta on viisin–kuusinkertainen energiarankaan verrattuna.”