Nato on sijoittanut Baltiaan joukkoja muista maista. Kuvassa kanadalaisia sotilaita Latviassa toukokuussa järjestetyssä harjoituksessa.

Suomi pääsi jo helmikuussa ensimmäistä kertaa näkemään Naton nykyisiä puolustus­suunnitelmia. Nato ryhtyy rakentamaan uutta puolustus­suunnitelmaa kesäkuun lopun huippukokouksen jälkeen.

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että maanpuolustus tarkoittaa oman maan puolustamista. Natoon liittyminen muuttaa tilanteen. Liittokunnassa toimitaan kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

Mikä on Suomen tehtävä Naton puolustus­suunnitelmassa, kun Suomesta tulee osa liittokuntaa? Pitääkö suomalaisten reserviläisten valmistautua taistelemaan Baltiassa? Kuinka kaukaisille taistelukentille pitää mennä?

Sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa Maapuolustus­korkeakoulusta arvioi, että olisi huonon suunnittelun tulos, jos suomalaisten tehtäväksi Natossa tulisi Baltian puolustaminen.

”Suomalaisten sotilaiden tärkein tehtävä on puolustaa Suomea Suomen maaperällä. On kovin vaikea kuvitella, että jos Venäjä sotii Baltiassa, ettei Suomessakin olisi silloin jotain käynnissä. Venäjän silmissä olemme maantieteellisesti samaa operaatioaluetta”, Kajanmaa sanoo.

”Jos jompaankumpaan hyökätään, toinenkin on hyökkäyksen kohteena. Miksi meidän pitäisi heikentää Nato-Suomen puolustusta Nato-Baltian vuoksi? Eikö Baltiaan kannattaisi ottaa voima jostain, mistä se on helpommin irrotettavissa, esimerkiksi Saksasta tai Puolasta?”

Eversti Kajanmaa on itse siirtymässä kolmeksi vuodeksi Naton Euroopan yliesikuntaan Monsiin Belgiaan. Hän kuuluu niihin suomalaissotilaisiin, jotka lähivuosina sovittavat Suomea Naton puolustus­suunnitteluun.

Eversti Petteri Kajanmaa siirtyy Naton yliesikuntaan suunnittelemaan Suomen tulevaa puolustusta.

Kajanmaa pitää riskialttiina ajatusta, että Suomi lähettäisi ainakaan isoja määriä joukkoja meren yli Baltiaan.

”Ei kuulosta siltä, että lähtisin ihan ensimmäisenä sitä suunnittelemaan.”

Kajanmaa ei usko siihenkään, että Suomen pitäisi lähettää omia joukkojaan ulkomaille niin sanotuiksi ”ovikellojoukoiksi”, jollaisia Nato-mailla on nyt esimerkiksi Baltiassa ja Puolassa. Ovikellojoukkojen tehtävä on signaloida hyökkääjälle Naton sitoutumista jonkin alueen puolustamiseen.

”Jos jotain yhteistyötä olisi, niin ehkä jotain erikoisosaajia voisi olla Baltiassa. Siihen en usko lainkaan, että Suomi lähettäisi pysyviä joukkoja joihinkin kaukaisiin Nato-maihin. Eihän siinä ole järjen hiventäkään. Aina on isompia maita, joilla on parempia suoritus­kykyjä.”

Suorituskyky on militaarislangia, jota käytetään yleiskäsitteenä asejärjestelmille, kalustolle, miehistölle ja osaamiselle.

Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmäkään ei suosi joukkojen lähettämistä pitkäksi aikaa muualle. Varusmiehet ovat koko palvelus­aikansa koulutuksessa eikä heitä voida lähettää ulkomaille ilman heidän suostumustaan.

Periaatteessa ei olisi kuitenkaan estettä koota lähetettävä joukko vapaaehtoisista reserviläisistä samalla tavalla kuin tehdään kriisinhallintatehtävissä nykyään.

Myös kenraalimajuri Mikko Heiskanen sanoo, että Suomen joukot eivät lähtö­kohtaisesti sovi siirrettäväksi muualle taistelemaan, koska niitä ei ole suunniteltu sellaiseen. Heiskanen on Suomen sotilas­edustaja Natossa.

Kenraalimajuri Mikko Heiskanen on Suomen sotilasedustaja EU:ssa ja Natossa.

Hänen mukaansa ei ole mahdollista, että Suomea tyhjennettäisiin joukoista lähettämällä taisteluosastoja muualle.

”Tokihan meidän täytyy ymmärtää, että jos olemme liittoutuneita ja jossain on oikeasti hätä, niin kyllä meidän täytyy olla valmiita osallistumaan euroatlanttisen alueen puolustukseen. Sitähän se liittoutuminen tarkoittaa”, hän sanoo.

”Väittäisin, että ylivoimainen valtaosa meidän perustamistehtävä­luettelon joukoista olisi jatkossakin sidottu Suomen puolustamiseen.”

Perustamistehtäväluettelosta ilmenee perustettavien sodan ajan joukkojen laatu ja määrä.

Heiskanenkaan ei usko, että Suomesta sidottaisiin joukkoja kovin vahvasti Baltian maihin, mutta ei sitä voi poiskaan sulkea.

”Voi olla tai olla olematta, mutta mahdollisesti ei sitten kuitenkaan, koska 1 300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa vaatii sekin järjestelyjä, ja kaikissa tilanteissa päävastuu siitä on Suomella”, hän sanoo.

”On aika loogista, että esimerkiksi Ilmavoimat osallistuu [Baltian puolustukseen] jollakin tavalla. Epäilisin, että Suomelle tullaan tarjoamaan roolia siinä.”

” Suomi pääsi jo helmikuussa ensimmäistä kertaa näkemään Naton puolustussuunnitelmia.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden merkitystä Naton koillissiivelle on kuvattu englanninkielisellä termillä ”gamechanger”. Suomeksi sen voisi kääntää vapaasti mullistavaksi.

Kajanmaa sanoo, ettei Suomessa tiedetä vielä, miten Suomen puolustus muuttuu Naton myötä. Suomessa ei tiedetä Naton vaatimuksia eikä sitä, mitä tukea se voi Suomelle tarjota.

Erittäin merkittävä askel Suomen ja Naton lähentymisessä tapahtui helmikuussa sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Suomi, Ruotsi ja Nato aktivoivat tuolloin niin sanotun MSI-sopimuksen (modalities of strengthened interaction) eli laajennetun vuorovaikutuksen.

Julkisuuteen kerrottiin, että sen myötä Suomen, Ruotsin ja Naton välinen tiedonvaihto ja koordinointi lisääntyy. Kyse oli tätäkin merkittävämmästä asiasta: Suomi pääsi ensimmäistä kertaa näkemään Naton nykyisiä puolustussuunnitelmia.

”Aikaisemminhan Suomi ei ole päässyt edes näkemään osia puolustussuunnittelusta. Ne ovat olleet vain jäsenmaille”, Kajanmaa sanoo.

”Tämän myötä olemme saaneet silmät sinne ja nähneet, mitä Naton puolustussuunnitelma pitää sisällään.”

Lue lisää: Puolustus­voimain komentaja: Venäjä seuraa tarkasti Suomen Nato-jäsenyyden luonnetta

” Läheisin yhteistyö voisi tulla kysymykseen pohjoisessa.

Naton tuleva uusi puolustussuunnitelma vaatii pitkän neuvottelu- ja suunnittelutyön. Aluksi Suomi esittää omat puolustus­suunnitelmansa Natolle ja kysyy, että sopiiko tämä teille.

”Me uskomme, että suunnitelmamme ovat toimivat ja hyvät ja meillä on niiden toteuttamiseen tarvittava suorituskyky. Lähtökohta olisi, ettei Suomen nykyinen järjestelmä muuttuisi hirveästi”, Kajanmaa sanoo.

Joitain asioita mietitään kuitenkin uudelleen. Kajanmaa ottaa esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosat, jotka muodostavat hänen mielestään selvästi yhteisen operaatioalueen.

”Kaikkein läheisin yhteistyö voisi tulla kysymykseen pohjoisessa.”

Ruotsilla ja Norjalla on Suomeen verrattuna heikot maavoimat. Pohjoisen puolustuksen rungon voisivat muodostaa Suomen maavoimat, joiden toimintaa tukisivat Ruotsin ja Norjan ilmavoimat ja kauaskantoiset aseet.

Tämä helpottaisi erityisesti Norjan puolustusta, koska sillä on pienet maavoimat ja pitkä rannikko.

”Norjan painopiste on merivoimien toiminnassa. Se on huono tilanne, jos merivoimat joutuu pelkäämään koko ajan, etteivät maavoimat kykene turvaamaan kotisatamia”, Kajanmaa sanoo.

”Jos Suomi, Ruotsi ja Norja tekevät turvaamisen yhdessä, se vapauttaa Norjan ajattelemaan vapaammin oman merivoimansa käyttöä, mikä on pohjoisessa Natolle erittäin oleellista.”

Vahva Pohjola helpottaa nimittäin Britannian puolustusta. Britannia pystyy keskittymään pohjoisten merialueiden suojaamiseen, jotta Yhdysvallat pääsee meritse Euroopan avuksi. Suuressa liittokunnassa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Suomi, Ruotsi ja Norja laatinevat yhteisen Nato-puolustussuunnitelman pohjoista varten. Kuvassa amerikkalainen sotilas James Mayo talvisotaharjoittelussa Suomen Lapissa neljä vuotta sitten.

Suomessa on puhuttu paljon siitä, mikä olisi Suomen rooli Baltiassa. Olemmeko katsoneet väärään ilmansuuntaan?

”Se riippuu siitä, mistä Naton 32 jäsenmaata sitten sopivat ja missä on esikunta, joka johtaa alueen taisteluita ja keitä siihen osallistuu. Sotilasstrategisesti maavoimien osalta Baltian puolustus kannattaa järjestää mieluummin Saksan ja Puolan suunnalta kuin Suomen suunnalta”, Kajanmaa sanoo.

”Se on eri asia, jos osallistutaan merialueen tai ilmatilan puolustamiseen. Ne ovat luontevia. Ilmavoimille lentoaika on aika lyhyt ja merialue on kapea.”

Kajanmaa myöntää, että Suomen suuri sodan ajan kenttäarmeija saattaa näyttää houkuttelevalta liittokunnan muiden jäsenten silmissä.

”Ottajia varmasti olisi, se on selvä. Moni voi ilmoittaa, että kun teillä on näin iso vahvuus ja näin monta tykkiä, ettekö voisi niitä tännekin laittaa. Siitä sitten neuvotellaan ja tehdään järkeviä päätöksiä. Kysytään, että mitä kaikkea hienoa te sitten lähetätte tänne pohjoiseen?” Kajanmaa sanoo.

”Naton suunnitelmissa on jonkinlainen tolkku ja järki, ja Suomella on siinä sananvalta.”

Puolustussuunnitelmiin liittyy myös kansallisia poliittisia intohimoja. Esimerkiksi Naton komentorakenne.

Nato joutuu pohtimaan, kuka ja mikä johtaa minkäkin alueen taisteluja. Nato-kartta pitää pilkkoa operaatioalueiksi, joilla kaikilla on alueen toiminnasta vastaava johtoporras.

Voiko sama johtoporras johtaa sekä Baltian että Suomen alueen operaatioita?

”Minun mielestäni se maistuisi jo sellaiselta, että siinä pitäisi olla ainakin kaksi johtoporrasta”, Kajanmaa arvioi.

”Varmasti tänne Pohjolaan pitää syntyä jokin johtoporras, vai annetaanko kaikki joukot puolalaisen johtoesikunnan alaisuuteen? Vai kuulutaanko jonkin muun johtoportaan alle? Esimerkiksi Britannia kuuluu Yhdysvaltojen Norfolkissa olevan johtoesikunnan alle puolustussuunnitelmassa.”

Tästä muodostuu palapeli, jota Nato ryhtyy Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä kokoamaan. Eri valtioilla on erilaisia intressejä. Toiset haluavat joukkoja ja esikuntia, toiset eivät.

Naton johtoesikunnan saaminen voi olla poliittisesti ja taloudellisesti hyvin houkutteleva tavoite. Esimerkiksi Naton koillissiiven johtamisesta vastaava johtoesikunta on nyt Puolan Szczecinissä. Siellä on töissä noin 445 ihmistä.

” Nato aloittaa kesäkuun lopussa puolustussuunnittelun.

Suomi ei ole vielä päässyt virallisesti mukaan Naton puolustus­suunnitteluun.

”Virallinen status on, ettei tätä suunnittelua meidän osalta ole vielä edes aloitettu, koska emme ole edes kutsujäsenvaiheessa”, Heiskanen sanoo.

Suomi ei ole päässyt kutsujäsenvaiheeseen siksi, että Turkki vastustaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Milloin suomalainen sotilas on muiden Nato-maiden edustajien kanssa ensimmäistä kertaa tekemässä Naton puolustussuunnitelmaa?

”Käytännössä se vaatii, että olemme jäseniä, mutta pääsemme osallistumaan valtaosaan siinä vaiheessa, kun tulee kutsustatus. MSI mahdollistaa tämän.”

Nato pitää kesäkuun lopulla Madridissa tärkeän huippukokouksen, jossa hyväksytään liittokunnan pitkän ajan linjapaperi eli strateginen konsepti.

Samalla käynnistyy uusi nelivuotinen puolustussuunnitteluprosessi ja siihen synkronoitu operatiivisen suunnittelun prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomella olisi mahdollisuus päästä heti mukaan uuden puolustussuunnitelman tekoon. Ainoa este tällä hetkellä on Turkki.

Puolustussuunnittelun kannalta Suomen jäsenhakemus sattuu hyvään saumaan.

”Siinä on hyvä tuuri”, Heiskanen vahvistaa.

Puolustussuunnitteluprosessi on pitkälti poliittinen. Sen tekemistä johtanee puolustusministeriö. Operatiivisesta suunnittelusta vastaavat sotilaat.

” Liittokunnassa ei kuitenkaan aina saa tahtoaan läpi.

Nato-jäsenyyden myötä kansainväliset harjoitukset lisääntyvät Suomessa. Kuva on keväällä järjestetystä Arrow-harjoituksesta, jossa oli mukana muun muassa latvialaisia sotilaita.

Heiskasen mukaan on ennenaikaista arvioida, tuleeko Suomeen Naton joukkoja, mutta se ei ole ihan poissuljettu vaihtoehto. Asia tulee ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden päästä, kun Naton uusi puolustussuunnittelu­prosessi on edennyt riittävän pitkälle.

Hän korostaa, ettei kyse ole vain siitä, miten Suomen omaa aluetta puolustetaan.

”Pitää katsoa koko liittoutuneiden aluetta. Pitää ottaa vähän etäisyyttä. Siinä on se iso muutos. Suomen näkökulmasta se lähtee varmaan Puolan seudulta ja päättyy pohjoisnavalle. Suomen rajan 1 300 kilometriä on vain osa sitä.”

Myöskään Heiskanen ei pidä mahdottomana, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys aiheuttavat muutoksia Naton komentorakenteeseen.

”Pohjoismaat on iso ryhmittymä varsinkin, jos sitä laajennetaan Islantiin, Grönlantiin, Huippuvuorille ja Färsaarille. Aika iso alue se alkaa olla”, hän sanoo.

Pohjolan puolustussuunnitelmat ja esimerkiksi oman komentoesikunnan tarve ratkeaa parin lähivuoden aikana käytävissä neuvotteluissa. Niissä voi nousta esille myös jonkin Naton osaamiskeskuksen perustaminen Suomeen. Se voisi olla esimerkiksi arktisen sodankäynnin keskus.

Heiskanen muistuttaa, että liittokunnassa ei kuitenkaan saa aina tahtoaan läpi.

”Voi hyvinkin olla, että meille tarjotaan sellaistakin, joka maistuu happamelta.”