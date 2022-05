Presidentti Niinistö sanoi torstaina uskovansa, että ”korkeamman tason yhteydenpito on tarpeen”.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut, ettei maa voi hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoo keskustelevansa lauantaina Suomen ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Erdoğan on toistuvasti sanonut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä. Tällä viikolla Turkkin kerrottiin viivyttäneen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten etenemistä.

Erdoğan ei tarkentanut, kenen Suomen edustajan kanssa hän aikoo keskustella. Suomen lisäksi hän sanoi keskustelevansa Britannian kanssa.

Presidentin kanslia ei kommentoinut asiaa HS:lle perjantaina. Tasavallan presidentin mahdollisista puheluista tiedotetaan jälkikäteen, kansliasta todettiin.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi torstaina Washingtonissa olevansa valmis itsekin osallistumaan ratkaisun hakemiseen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä koskevaan kiistaan Turkin kanssa.

Niinistö sanoi, että yhteyksiä Turkin kanssa on jo ollut monen kanavan kautta.

"Minä osallistun myös. En voi sanoa tarkkaan, missä tai milloin, mutta sen jälkeen kun [Turkin vaatimukset] on selvitetty tarkkaan, uskon, että myös korkeamman tason yhteydenpito on tarpeen", Niinistö sanoi torstaina.

Suomen ja Ruotsin on ensi vaiheessa tutkittava tarkkaan, mitä Turkki haluaa, sillä maan viestit ja vaatimukset ovat viime päivien aikana vaihdelleet, Niinistö sanoi.

”Välillä on kymmenen kohdan lista, välillä on kolmen kohdan lista. Näistä on syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa”, Niinistö sanoi.

Erdoğan toisti perjantaina lähes päivittäiseksi muodostuneen lausuntonsa siitä, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä ei pitäisi hyväksyä.

”Meidän ei pitäisi hyväksyä terroristijärjestöjä tukevia Suomea ja Ruotsia sotilasliitto Natoon, joka on turvallisuusjärjestö”, sanoi Erdoğan.

Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuksensa Naton pääsihteerille Stoltenbergille keskiviikkona. Seuraavaksi suurlähettiläistä koostuvan Naton neuvoston pitäisi hyväksyä hakemukset, jotta jäsenyyskeskustelut voisivat alkaa.

Etenemisen torppasi juuri Turkki, uutisoivat esimerkiksi talouslehti Financial Times ja yhdysvaltalainen The Washington Post.