Nato-kirjeenvaihtaja on järjestyksessään jo kuudes HS:n teemakirjeenvaihtaja.

HS nimittää uuden teemakirjeenvaihtajan, jonka tehtävä on seurata Suomen ja Ruotsin liittymisprosessia Natoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti Suomen ja koko Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen kertaheitolla. HS haluaa tarjota lukijoilleen kattavan näkymän siihen, mitä muuttunut tilanne tarkoittaa suomalaisten turvallisuusympäristölle ja millaiseen liittoumaan Suomi on sitoutumassa.

Nato-kirjeenvaihtaja raportoi siitä, mikä Suomessa ja Ruotsissa muuttuu Naton laajentuessa. Samalla kirjeenvaihtaja tarkastelee Naton muutosta ja roolia uudessa kireässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa: Kuinka Naton ja Venäjän suhde kehittyy, millaisen roolin Nato saa tai ottaa Ukrainan sodassa ja millaisia sisäisiä ristiriitoja Natossa kuplii?

”Nato-jäseneksi hakeutuminen on Suomen lähihistorian suurimpia ratkaisuja. Asemamme muuttuu, koettu turvallisuus lisääntyy, mutta kansainvälisiä jännitteitä emme pääse pakoon. Tämä on aikaa, jonka historiaa kirjoitetaan päivittäin. Meillä on isona tiedotusvälineenä velvollisuutemme huolehtia siitä, että suomalaiset tietävät miten matka nyt jatkuu”, toteaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Nato-kirjeenvaihtaja valitaan kesän alussa ja hän aloittaa tehtävänsä kesän aikana. Kirjeenvaihtajan asemapaikka on Helsinki, mutta hän tulee matkustamaan paljon kotimaassa ja ulkomailla. Teemakirjeenvaihtaja tekee yhteistyötä HS:n muiden kirjeenvaihtajien ja turvallisuuspolitiikkaa seuraavien toimittajien kanssa.

Nato-kirjeenvaihtaja tulee olemaan HS:n kuudes teemakirjeenvaihtaja.

Tämänhetkinen teemakirjeenvaihtaja Petja Pelli on keskittynyt seuraamaan luontokatoa. Hänen kautensa päättyy elokuun lopussa. Aiemmin HS:llä on ollut myös Kiinan vaikutusvallan kasvuun keskittynyt Silkkitien kirjeenvaihtaja, ilmastokirjeenvaihtaja, Itämeren-kirjeenvaihtaja ja tulevaisuuskirjeenvaihtaja.

Teemakirjeenvaihtajan lisäksi HS:llä on seitsemän kirjeenvaihtajaa, joiden asemapaikat ovat Bryssel, Washington, Peking, Berliini, Lontoo, Tukholma ja Moskova. Lisäksi HS:llä on kattava avustajaverkosto ympäri maailmaa.