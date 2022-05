”Nyt on ihanaa tekemisen menoa” – Vihreät kokoontuivat etsimään itseään ja toisiaan sekä puhumaan kannabiksesta

”Me olemme samalla puolella”, toisti puheessaan tuuraavat puheenjohtaja Iiris Suomela.

Joensuu

Aurinko paistaa täydellä teholla, mutta Joensuussa urheiluhalli Areenan edustalla seisovista Elokapinan banderolleista valoisuus on kaukana.

”Kapitalismi tappaa ympäristön. Valitsetko sinä elämän?”

Tai: ”Fossiilimainonta. Eläintuotanto. Saamelaisten itsemääräämisoikeuden polkeminen. SEIS.”

On lauantai toukokuun 21. päivä. Areenassa on alkamassa vihreiden puoluekokous, johon osallistuu jonkin verran alle 600 puolueaktiivia.

Elokapinalliset tarjoavat Elokapinan tiedotteen jokaisen aamutuimaan puoluekokoukseen saapuvan käteen.

Yllättäen tiedotteen otsikossa hiukan jopa kehutaan vihreiden sunnuntaina hyväksyttävää poliittista ohjelmaa, vaikka usein Elokapinasta tuntuu löytyvän kannatusongelmissa painivan vihreän puolueen tiukimmat kriitikot.

Harva kokousedustaja jää keskustelemaan kapinallisten kanssa. On kiire tavata ystäviä. Sitä paitsi pian alkavat puheenjohtajien odotetut puheet.

Poliittisen ohjelman valmistelu on prosessi, jossa puolueen aktiivit heräävät aika ajoin henkiin ja parhaimmillaan levittävät innostusta ympärillään. Näin toivotaan myös Areenan käytävillä.

”On niin mukava vihdoin nähdä kasvotusten. Nyt on ihanaa tekemisen menoa”, sanovat jokseenkin kaikki vihreät, kun heiltä kysyy vihreän puolueen kuulumisia.

Areenan isossa tilassa on vaikea havaita, mikä on aitoa uutta tekemisen menoa vai vain sitä, että koronavuosien jälkeen ihmiset saavat nähdä toisiaan. Vihreät on siirtänyt Joensuun kokousta jo kaksi kertaa.

Ensimmäisenä puheenjohtajista pitää puheen Maria Ohisalo, joka palaa vanhempainvapaalta takaisin puheenjohtajaksi ja ympäristö- ja ilmastoministeriksi 7. kesäkuuta.

” ”Hyvät ystävät, kära vänner, tämä näky on kaikkinensa ikimuistoinen.”

Puheenjohtaja Maria Ohisalo vihreiden puoluekokouksessa Joensuussa lauantaina.

”Hyvät ystävät, kära vänner, tämä näky on kaikkinensa ikimuistoinen. Niin monta tuttua kasvoa ja niin monta uutta aktiivia samassa salissa, livenä, kahden historiallisen etäpuoluekokousvuoden jälkeen”, Ohisalo aloittaa.

Ohisalo kehuu puheessaan puolueen saavutuksia hallituskaudella, mutta amerikkalainen turbokehu on tästä puheesta kaukana.

Ohisalo puhuu ympäristöstä, koulutuksesta, työllisyydestä ja lapsiperheistä.

Puhe on kaiketi tarkoitettu tunnelmankohottajaksi, mutta kokousedustajien aplodeista päätellen kaikki eivät vielä ole ihan heränneitä.

Seuraavana vuorossa on Iiris Suomela, joka on tuurannut Ohisaloa puheenjohtajana. Suomelan aikana vihreiden kannatus ei ole lähtenyt nousuun, ja aluevaalit menivät kehnosti.

Tänä keväänä on tapahtunut ainakin yksi merkittävä muutos: hallituspuolueet vihreät ja keskusta eivät ole enää tapelleet.

Puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela vihreiden puoluekokouksen mediatilaisuudessa.

Hallitus on päättänyt ison määrän erilaisia ympäristöä pitkällä aikavälillä säästäviä linjauksia ilman julkista riitelyä. Pääarkkitehtinä päätöksissä on ollut ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Kokouskäytävillä rauhan linjaan ollaan varsin tyytyväisiä: tappelusta kärsivät molemmat mutta etenkin vihreät.

Suomela toistaa useaan kertaan, kuinka monesta asiasta vihreät on samaa mieltä.

Hänen lempisanansa kuulostaa olevan lämpö. Hän kertoo, kuinka hän tunsi ensimmäisessä vihreiden puoluekokouksessaan ”lämmön ja palon”.

Ja heti perään ikään kuin ”We are the champions” -tyyppisenä huutolauseena hän toistaa ydinlauseensa ”me olemme samalla puolella”.

Suomelan puheeseen reagoidaan jopa hurraa-huudoilla, ja loppuaplodit voittavat Ohisalon vastaavat.

Puoluekokouksessa ei kukaan halua ehdottaa Ohisalon vaihtoa. Puolueväki on lojaalia, eikä tässä kokouksessa sitä paitsi tehdä henkilövalintoja.

Yleisöä vihreiden puoluekokouksessa Joensuussa europarlamentaarikko Ville Niinistö puheen aikana.

Taustakeskusteluissa useampikin vihreä sanoo, ettei usko, että vihreät lähtee Ohisalon johdolla nousuun. Samat ihmiset lisäävät usein heti perään, ettei vihreiden kannatusalhon syy johdu puheenjohtajasta, vaan puolueen ongelmat ovat laajemmat ja syvemmät.

”Marian pitää ehdottomasti jatkaa. Koen, että hän nauttii hirvittävän vahvaa kannatusta puolueessa”, sanoo Helsingin vihreitä naisia edustava Maria Jauhiainen.

Jauhiainen, kuten kaikki paikalla olevat ovat hyvin tietoisia vihreiden kannatusongelmista.

”Siinä on paljon tekemistä. Eduskuntavaaleihin on aikaa alle vuosi. Kannatustyötä auttaa se, että pääsemme tänne nyt kohtaamaan ja keskustelemaan poliittisesta ohjelamasta. Siitä se lähtee”, Jauhiainen uskoo.

” Puolue äänestää sunnuntaina uudelleen siitä, pitäisikö puolueen edistää kannabiksen laillistamista

Jauhiaiselle tärkeää ohjelmassa ovat koulutus ja nuoret.

Mediaa sen sijaan kiinnostaa kannabis, mutta kyllä siihen ottavat kantaa myös lukuisat kokouksessa puheenvuoroaan pyytäneet.

Kokouksen ehkä odotetuin hetki on, kun puolue äänestää sunnuntaina uudelleen siitä, pitäisikö puolueen edistää kannabiksen laillistamista. Viime vuoden puoluekokouksessa vihreät päätti äänin 183–181 ryhtyä kannattamaan kannabiksen laillistamista.

Puoluehallituksen ehdotuksen mukaan puolue haluaa muun maussa poistaa rangaistukset huumeiden käytöltä, hallussapidosta ja kotikasvatukselta sekä aloittaa kannabiksen laillistamisen.

Uusi ohjelma on noin 30-sivuinen.

Siinä ehdotetaan muun muassa energiarahaa, joka alustavien laskelmien mukaan olisi 44 euroa kuukaudessa pienituloisille ja maalla asuville ihmisille, jos energia- ja liikkumiskustannukset nousevat äkillisesti. Rahaa saisi noin 450 000 ihmistä.

Puolue ehdottaa miljardin euron vihreää verouudistusta. Siinä korotettaisiin ympäristö- ja kulutusveroja. Pieni- ja keskituloisten tuloveroja puolue laskisi.

Ilmastotekoja puolue vaatii lisää. Luonnonsuojelurahat se haluaa tuplata ensi hallituskaudella. Puolue haluaa edistää polttoaineiden päästökauppaa ja tiemaksuja.

Ohjelmaan kuuluu myös kohua herättänyt ehdotus oleskeluluvan myöntämisestä pitkään maassa olleille turvapaikanhakijoille.

Opintorahaa puolue nostaisi sadalla eurolla. Puolue poistaisi päivähoitomaksut asteittain. Lapsilisät se sitoisi kansaeläkeindeksiin, ja isovanhemmat voisivat saada ansiosidonnaista vanhempainrahaa.

Ay-liike ehti jo lauantaina hermostua puolueen alustavasta ehdotuksesta poistaa laista oikeus sunnuntaikorvauksiin.

Lauantaina näytti siltä, että puoluekokouksesta jää eniten mieleen kannabis ja sunnuntaikorvaukset, mikä ei välttämättä ole puolueen johdon päämäärä.

Lauantaina tiedotustilaisuudessa puolueen johto jaksoi hymyillä. STT:n toimittaja Sanna Nikula pyysi jokaista kertomaan yhden konstin, jolla puolueen kannatus saadaan nousuun.

”Nostan ensimmäisenä yhteen palamisen fyysisesti”, aloittaa Suomela. Hän sanoo, että puolue on aloittanut tuhannen kohtaamisen kiertueen.

Ohisalo nostaa myös korona-aikana puuttuneet kohtaamiset. Hän sanoo, että idea tuhannesta kohtaamisen kiertueesta on hänen. ”Ihanaa, että puheenjohtajisto on lähtenyt sitä edistämään.”

Hän sanoo, että puolue aikoo tavata myös yrityksiä ja henkilöitä, jotka eivät nyt kannata vihreitä.

” ”Me olemme moniääninen kansanliike, jolla on jalat maassa mutta tavoitteet korkealla.”

Ohisalo aikoo korostaa puolueen saavutuksia, kuten hiilineutraalipolun toteutumisia ja luonnonsuojelurahojen kasvattamista.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne puhuu puolueen sanoman ”sanoituksesta” ja että puolueen pitäisi kuunnella enemmän ihmisiä. Hänestä ihmisillä on väärä kuva vihreistä.

”Me olemme moniääninen kansanliike, jolla on jalat maassa mutta tavoitteet korkealla.”

Europarlamentaarikko Ville Niinistö päättää kokouksen valoisaan viestiin: ”Pitää muistaa, että meidän kannatus on edelleen sieltä Euroopan virheiden puolueiden korkeimmasta päästä.”