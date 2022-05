Kylmän sodan päättymisen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Nato on joutunut etsimään itselleen uutta suuntaa. Tämä on johtanut erilaisten ryhmittymien muodostumiseen sotilasliiton sisälle, HS:n haastattelemat tutkijat kertovat.

Kun Suomessa puhutaan sotilasliitto Natosta ja sen toiminnasta, keskittyy keskustelu usein sen peruskirjan viidennen artiklan ympärille ja Naton jäsenmaiden alueellisen koskemattomuuden puolustamiseen.

Viides artikla on se, jonka perusteella hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan on hyökkäys koko sotilasliittoa vastaan.

Keskustelusta usein unohtuu, että sotilasliiton eri jäsenmailla on erilaisia turvallisuus­intressejä.

Maanpuolustuskorkeakoulun professori Tommi Koivula.

Naton jäsenmaiden turvallisuus­intressien erkaantuminen alkoi kylmän sodan viimeisinä vuosina. Siihen saakka Naton rooli oli ollut selkeä: puolustautua Neuvostoliittoa ja itäblokin Varsovan liittoa vastaan.

Neuvostoliiton hajottua oltiin uudenlaisen tilanteen edessä, kun yhteinen viholliskuva hajosi.

Maanpuolustuskorkeakoulun professori Tommi Koivula kertoo, että uuden yhdistävän tekijän löytäminen sotilasliitolle ei ollut 1990-luvulla helppo tehtävä.

”Jonkin verran oli yleistä keskustelua jopa siitä, että pitäisikö koko Nato lakkauttaa, kun Varsovan liittokin lakkautettiin. Voidaan sanoa, että Nato siirtyi silloin jonkinlaiseen etsikkoaikaan”, Koivula kuvailee.

”Silloin Nato järjesti muun muassa avustus­operaation Pakistanin maanjäristyksen uhreille, suojasi Ateenan olympialaisia, suoritti välimerellisen turvallisuusoperaation. Toimintaa oli aivan laidasta laitaan.”

Jonkinlainen yhteinen näkemys siitä, mitä varten Natoa yhä kylmän sodan jälkeen tarvittiin, piti kuitenkin löytää.

”Tällaisessa monijäsenisessä hallitusten välisessä puolustusliitossa on väistämättä keskipakoisia voimia. Jos yhteistä agendaa ei ole, vaarana on, että jäsenmaat lähtevät vetämään sitä eri suuntiin”, Koivula perustelee.

Uusi suunta sotilasliitolle alkoi lopulta löytyä sen jäsenvaltioiden alueiden ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta: kriisinhallinnasta ja terrorismin vastaisesta sodasta.

Ensimmäiset merkittävät askeleet siihen suuntaan otettiin, kun Nato käytti ensimmäistä kertaa sotilaallista voimaa vuosina 1995 Bosnian alueella ja 1999 Kosovossa Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä.

Samaan aikaan se käynnisti rauhan­kumppanuus­ohjelmia sotilasliiton ulkopuolisten maiden kanssa. Jopa Neuvostoliittoa seurannut Venäjä kuului Naton rauhankumppanuusohjelmaan vuodesta 1994 lähtien, kunnes vuonna 2014 Nato ilmoitti katkaisevansa kaiken yhteistyön Venäjän kanssa Krimin valtauksen jälkimainingeissa.

”Melkein koko pohjoinen pallonpuolisko kuului Naton rauhan­kumppanuus­ohjelmaan. Ajatuksena tuolloin oli, että näiden kumppanuussuhteiden kautta Nato auttaisi rakentamaan rauhaa ja turvallisuutta pohjoiselle pallonpuoliskolle”, Koivula kuvailee.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Pete Piirainen.

Toinen merkittävä hetki Naton kylmän sodan jälkeisessä uudistumisessa oli syyskuun 11. päivän Yhdysvaltoihin kohdistuneet terrori-iskut. Tuolloin Naton jäsenmaat päättivät yhdessä aktivoida ensimmäistä kertaa Naton perus­sopimuksen 5. artiklan ja tarjota tukeaan Yhdysvalloille.

Iskuista käynnistyi Naton terrorismin vastainen toiminta, joka konkreettisesti näkyi muun muassa rauhanturvaoperaatioina Lähi-Idässä.

Naton itäisissä maissa ja myös Suomessa Naton on usein katsottu lähteneen sivuraiteille kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Pete Piirainen kuvailee, että monet ovat nähneet kehityksen jopa virheenä. Itse hän ei kuitenkaan näe näin.

”Kehitys tapahtui aika luonnollisesti olosuhteiden muuttumisen mukana. En näe mahdollisena, että kylmän sodan päättymisen jälkeen Nato-maat olisivat keskittyneet vain perussopimuksen viidennen artiklan ylläpitämiseen ja sulkeneet silmänsä kriisinhallintatarpeilta”, Piirainen sanoo.

Hän myös lisää, että ilman tätä etsikkoaikaa Suomen ja Ruotsin sotilaalliset edellytykset liittyä Natoon eivät olisi samalla tasolla.

”Ellei Nato-olisi keskittynyt 1990-luvun lopulta lähtien kriisinhallintaan, ei se olisi tarvinnut Suomen kaltaisia rauhan­kumppaneitakaan. Suomi ei välttämättä olisi pystynyt muodostamaan yhteistoimintakykyä Nato-maiden kanssa ilman tätä kriisinhallinta­toimintaa”, Piirainen toteaa.

Tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.

Kylmän sodan jälkeen Naton sisälle onkin kehittynyt erilaisia leirejä, joilla on eriäviä näkemyksiä siitä, mihin sotilasliiton tulisi toiminnassaan keskittyä.

Yksi selkeimmistä on jako Naton itäisiin ja eteläisiin jäsenmaihin. Itäisten jäsenmaiden keskeisin turvallisuus­huoli on Venäjä ja sen sotilaallinen uhka. Eteläisten jäsenmaiden katseet on puolestaan suunnattu Välimeren alueen vakauteen ja turvallisuuteen. Ensisijaisena pelkona ei nähdä Venäjää, vaan Pohjois-Afrikan levottomuuksien aiheuttama terrorismiuhka.

”Nato on pyrkinyt rakentamaan tasapainoa, että nämä molemmat huolet noteerataan ja tasapaino niiden välillä onkin aika hyvin löytynyt”, Piirainen toteaa.

Oman lisänsä yhtälöön tuo Yhdysvallat, joka on pitkään nähnyt Naton keskeisenä tehtävänä ylläpitää rauhaa aktiivisella läsnäololla myös sotilasliiton alueen ulkopuolella.

”Ennen Venäjän nykypolitiikkaa se, toimitaanko ensisijaisesti Euroopassa vai muualla maailmassa, oli nimenomaan se keskeinen Nato-kysymys”, kuvailee tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.

Vuonna 2014 Venäjä valtasi Krimin niemimaan. Siitä lähtien ja viimeistään helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan on Nato-jäsenmaiden turvallisuushuolten painopiste siirtynyt kohti itää. Monet Naton jäsenvaltiot ovat pitäneet siirtymää tavoiteltavana.

Itäisten jäsenmaiden keskeinen Venäjää koskeva turvallisuushuoli on saanut aikaisempaa enemmän huomiota. Nato on muun muassa Venäjän aggression lisäännyttyä sijoittanut itäiseen Eurooppaan nopean toiminnan monikansallisia taisteluosastoja.

Esimerkiksi Ranskan ja Saksan tavoitteisiin puolestaan sopii se, että Yhdysvaltojen ajamaa Naton läsnäoloa Euroopan ulkopuolella ei enää nähdä niin keskeisenä kysymyksenä.

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon voisi vahvistaa tätä kehitystä entisestään: molempien keskeinen turvallisuusuhka löytyy idästä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on viime aikoina pyrkinyt hyötymään Suomen ja Ruotsin pyrkimyksistä päästä sotilasliitto Naton jäseniksi.

Erimielisyyksistä huolimatta Nato on onnistunut pysymään varsin yhtenäisenä: yhdistäviä tekijöitä on aina löydetty lopulta enemmän kuin erottavia. Pienen särön tähän tekee Turkki.

Turkki ei ole varsinaisesti Natossa kuulunut mihinkään tiettyyn leiriin, vaan on ollut varsin omintakeinen jäsen. Jäsenyyttä ovat leimanneet erilaiset konfliktit ja erimielisyydet muiden jäsen­valtioiden kanssa.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kaudella tilanne on vaikeutunut entisestään.

Hanna Ojasen mukaan Turkin Nato-yhteistyö on kuitenkin ollut maan muuhun politiikkaan nähden suhteellisen vakaata. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että Turkin asevoimat ovat olleet perinteisesti Nato- ja länsimyönteiset.

Siitä, että vakaus jatkuisi, ei kuitenkaan ole takeita. Valtakautensa aikana Erdoğan on pyrkinyt muun muassa lukuisilla henkilövaihdoksilla muokkaamaan maan asevoimia ideologisesti omien näkemystensä mukaisiksi.

Lisävauhtia kehitys sai vuonna 2016, kun osa Turkin asevoimista yritti maassa vallan­kaappausta, mikä sai Erdoğanin tiukentamaan otettaan niistä entisestään.

Myöskään Naton toiminnan painottuminen entistä enemmän sen itärajalle ei välttämättä miellytä Turkkia.

Se ensinnäkin vaikeuttaa maan Venäjän ja EU:n välillä tasapainottelevan ulkopolitiikan tekemistä.

Silloin kun Nato keskittyi vahvemmin terrorismin torjuntaan, Turkki pystyi käyttämään tilannetta omien etujensa edistämiseen.

Esimerkiksi Naton perussopimuksen artiklaan numero neljä Turkki on terrorismikysymyksen nojalla vedonnut viidesti. Koko Naton historian aikana kyseistä artiklaa on käytetty vain seitsemän kertaa.

Neljännen artiklan mukaan Naton jäsenmaalla on oikeus kutsua muut jäsenmaat neuvottelemaan, mikäli sen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

”Näiden keskustelujen pohjalta Turkki on saanut muilta Nato-mailta muun muassa aseita, esimerkiksi Patriot-ilmatorjunta­ohjuksia. Aina vaatimukset eivät ole kuitenkaan menneet läpi”, Tampereen yliopiston Ojanen kertoo.

”Sitten jos haluttua apua ei saa, niin voi pyytää apua vaikka Venäjältä ja oikeuttaa sen Naton kieltäytymisellä. Turkki tavallaan on käyttänyt vaatimuksia siis pelivälineenä, vaikka taustalla onkin aitoja turvallisuus­huolia”, Ojanen sanoo.

Turvallisuushuolilla Ojanen tarkoittaa erityisesti Turkin pelkoa siitä, että kurdit saisivat vankemman aseman sen naapurimaissa ja sitä kautta pyrkisivät vaikuttamaan kurdivähemmistön asemaan myös Turkissa.

Vaikka terrorismin torjunnasta onkin saatu 2000-luvulla yksi Naton jäsenmaita yhdistävä tekijä, ei se ole ollut ongelmaton tavoite sotilasliitolle.

”On ollut helppo nähdä terrorismi asiana, josta voi puhua vaikeidenkin maiden kanssa”, Ojanen sanoo viitaten muun muassa Turkkiin.

”Silloin kun sitä ei tarvitse spesifioida, voidaan ajatella, että kaikki ovat yhdessä terrorismia vastaan. Mutta käytännössä tilanne ei ole helppo, kun aletaan puhua siitä, pitäisikö se terrorismi jotenkin yleisesti määritellä. Tässä nähdään, että Turkki löytää näitä terroristeja todella omanlaisen mallinsa mukaan.”