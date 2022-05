Eurooppaministerin mukaan kaikkien jäsenmaiden pitää olla mukana pakotteissa eikä Unkarille pitäisi antaa poikkeusta.

Bryssel

Euroopan unioni ei ole vieläkään saanut sovittua kuudennesta pakotepaketista, joka katkaisisi öljyn tuonnin Venäjältä Eurooppaan. Suomi haluaa yhä ratkaisun, joka koskee koko EU:ta eikä kannata esiin noussutta ajatusta, jonka mukaan Unkarin ei tarvitsisi ottaa öljypakotteita käyttöön.

”En pidä sitä tavoittelemisen arvoisena”, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi maanantaina.

Pakotteet valmisteleva EU-komissio esitteli pakotteiden sisällön 4. toukokuuta. Unkari on ollut alusta pitäen vastahakoisin hyväksymään paketin, koska sen öljynjalostusteollisuus on Venäjältä tulevan öljyputken varassa.

Pakotteet vaativat jäsenmaiden yksimielisyyden. Umpisolmu uhkaa siirtyä viikon päähän EU:n huippukokouksen asialistalle, jos jäsenmaiden EU-diplomaatit eivät saa kiistaa ratkaistuksi. Kiistan pitkittyminen ja sen nouseminen EU-johtajien ratkaistavaksi ei kertoisi hyvää EU:n hehkuttamasta yhtenäisyydestä.

”On valitettavaa, jos yksi yksittäinen jäsenmaa pystyy kovin kauan pitämään yhteistä ratkaisua panttivankinaan”, Tuppurainen sanoi Brysselissä pidetyn eurooppaministereiden kokouksen yhteydessä.

Tuppuraisen mukaan Suomi on valmis myöntymään esimerkiksi siirtymäaikoihin, kun jäsenmaat etsivät yhteistä ratkaisua.

”Suomi on kaiken aikaa ajanut tiukkoja pakotteita, ja meillä on valmius päättää nopealla aikataululla öljyn sanktioimisesta. Me emme sulje pois myöskään kaasun sanktioimista.”

Tuppuraisen mukaan pakotteet ovat tähän saakka olleet EU:n menestystarina, sillä kuudenteen pakettiin asti ne saatiin sovituksi nopeasti ja yksimielisesti.

”Se on osoitus, että jos tahtoa on, ratkaisut löytyvät. Toivon, että tässä päästään yhteiseen näkemykseen jo ennen Eurooppa-neuvostoa.”

Eurooppaministerit käsittelivät maanantain kokouksessaan tulevan EU-huippukokouksen asialistaa. Yhtenä asiana ensi viikon maanantain ja tiistain kokouksessa on EU:lta annettava tuki Ukrainan jälleenrakennukselle.

Komissio valmistelee erilaisia vaihtoehtoja, miten EU voisi antaa tukea yhteisesti, kun jälleenrakennus tulee ajankohtaiseksi.

Eurooppaministereillä oli Unkari asialistallaan, koska kokouksessa järjestettiin maan neljäs kuuleminen Unkarin oikeusvaltioon liittyvien huolien takia.

”On todella hyvä kohdata Unkari taas silmän tasalta ja kuulla heidän arvioina, missä oikeusvaltiokehityksessä mennään. Valitettavasti asiat eivät ole menneet parempaan suuntaan, ja Suomen näkemyksen mukaan kuulemisia pitää jatkaa niin pitkään kuin on aihetta.”

EU on pitänyt Unkaria tikun nokassa maan oikeusvaltiopuutteiden takia. Kyseinen kuuleminen on yksi osa tätä, minkä lisäksi EU ei ole päättänyt vieläkään Unkarin elvytysvälineen kautta tulevasta rahoituksesta. Lisäksi komissio laukaisi huhtikuun lopussa oikeusvaltiomekanismin, jonka päätepisteenä voi olla Unkarin EU-tukien jäädytys.

Tuppuraisen mukaan näillä toimilla ja Unkarin vastahakoisuudella lähteä mukaan yhteisiin pakotteisiin ”ei pitäisi olla minkäänlaista yhteyttä”.

Komissio esitteli viime viikolla energiaohjelma Repower EU:n, jolla on tarkoitus auttaa EU:ta irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta. Siitä kaksi miljardia on tarkoitettu käytettäväksi vaihtoehtoisen öljyinfrastruktuurin rakentamiseen niissä maissa, jotka ovat riippuvaisia Venäjän putkiöljystä.

Unkarin hallituksen arvion mukaan yksin Unkarissa tarve olisi pikemminkin 15–18 miljardia euroa, jotta se tohtisi suostua pakotteisiin.

Kyseisessä Repower EU -irrottautumisohjelmassa on tarkoitus patistaa maita käyttämään myös elpymisvälineen kautta saatuja varoja energiainvestointeihin. Se ei sovellu Unkarille, koska komissio ei ole vapauttanut elvytysvaroja sen käyttöön.

Tuppuraisen mukaan sekään ei ole ihanteellista, että yhden jäsenmaan talous joutuu vakaviin ongelmiin pakotteiden takia.