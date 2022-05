Tehyn Millariikka Rytkösen mielestä muut liitot pyrkivät ”röyhkeästi hyötymään” hoitajapulasta. Jukon Olli Luukkainen taas sanoo, ettei olisi oikeudenmukaista antaa hoitajille suurempia korotuksia kuin varhaiskasvatuksen opettajille tai vaativaa työtä tekeville lääkäreille ja opettajille.

Hoitajaliitot vaativat hoitajille suurempia palkankorotuksia kuin muille ammattiryhmille. Muille ammattiryhmille tämä ei käy, vaan ne haluavat vähintään yhtä suuret korotukset. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat poikkeuksellisen pahasti solmussa, eikä sopimuksia ole syntynyt lainkaan.

HS pyysi törmäyskurssille ajautuneita palkansaajajohtajia, Tehyn Millariikka Rytköstä ja Julkisalan koulutettujen Jukon Olli Luukkaista , perustelemaan omat näkemyksensä. Rytkönen edustaa muita parempia palkankorotuksia vaativia hoitajia, Luukkainen taas esimerkiksi julkisen sektorin opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, lääkäreitä ja insinöörejä.

Millariikka Rytkönen.

” ”Muita suurempia palkankorotuksia ansaitsevat ne alat, joiden ammattilaisista on huutavat pula.”

Tehyn Millariikka Rytkönen, miksi hoitajien pitäisi saada suuremmat palkankorotukset kuin muiden kunta-alan ammattiryhmien?

”Sanoisin näinpäin, että eiväthän palkkaohjelmat voi mitenkään olla samanlaisia kaikilla aloilla, koska perusteet palkankorotuksille ovat eri aloilla niin erilaisia.

Hoitajapula on koko yhteiskuntaa läpileikkaava ongelma, ja koko meidän järjestelmämme on luhistumassa. Siksi on perusteltua, että sote-ala saisi erillisen, kalliimman palkkaohjelman.

Miksi hoitajien pitäisi saada suuremmat palkankorotukset kuin vaikkapa varhaiskasvatuksen opettajien?

”En sano niin. Muita suurempia palkankorotuksia ansaitsevat ne alat, joiden ammattilaisista on huutavat pula. Ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat pula-ammattien listalla.

Mutta mitkä ovat muilla aloilla perusteet palkkaohjelmille? Heitän tässä palloa muille työntekijäjärjestöille, että täytyisihän niidenkin perustella vaatimuksiaan. Minä en ole nähnyt mitään muuta perustelua, kuin että ’jos noi saa, niin me halutaan kans’. Yhteiskunnalla on vain rajallinen määrä rahaa, joten jonkinlainen jakoperuste pitää olla.

Nythän kollegat näyttävät vaativan yhden koon sukkahousuja kaikille aloille. On vähän sellainen olo, että muut liitot pyrkivät röyhkeästi hyötymään hoitajapulasta. Ja kyllä se on tosi surullista.”

Olli Luukkainen.

” ”Hoitajaliitot ovat koko ajan pyrkineet siihen, että muut eivät saa samaa kuin he.”

Jukon Olli Luukkainen, miksi esimerkiksi opettajien tai lääkäreiden pitää saada yhtä suuret palkankorotukset kuin hoitajien?

”Me katsomme, että kunta-alan palkat ovat yleisesti jääneet jälkeen. Meidän mallimme ei ole hoitoalan pelastusohjelma, vaan koko kunta-alan pelastusohjelma.

Ongelman ydin on, että hoitajaliitot ovat koko ajan pyrkineet siihen, että muut eivät saa samaa kuin he. He eivät ole keskittäneet energiaansa siihen, mitä heidän pitää saada, vaan siihen, että muut eivät saa saada samaa. Mielestäni tämä on aika erikoista työmarkkinatoimintaa.

Kun puhutaan pulasta, niin varhaiskasvatuksessa vasta pulaa työntekijöistä onkin. Ja on ammatillisessa koulutuksessakin pulaa, ja viime syksynä aineenopettajien paikkojakaan ei saatu täyteen. Ei voi sanoa, että pula koskee vain hoitoalaa.

Myös 'maanhiljaiset’ pitää ottaa huomioon. Yliopistotutkinnon hankkineet museo- ja kirjastotyöntekijät, jotka ovat tehneet varsin ansiokasta työtä ja joiden palkkataso on surkea. Ja hoitajaliitot eivät puhu mitään esimerkiksi sosiaalityöstä ja lastensuojelusta, jossa on meidän jukolaista porukkaamme todella tiukilla.

Emme pidä mahdollisena, että yksi ammattiryhmä kunta-alalla saisi muita suuremmat korotukset. Se ei olisi oikeudenmukainen ratkaisu.”

Eli myös esimerkiksi lääkärit tarvitsevat palkkaohjelman?

”Kyllä. Minkälainen on se sairaala, jossa ei ole lääkäreitä? Yksikään terveyskeskus tai sairaala ei pyöri hoitajilla. Hoitajia tarvitaan ja hekin tarvitsevat palkankorotukset, mutta terveydenhuollossa on muitakin ammattiryhmiä. Ei tämä maailma tule vain hoitajilla kuntoon.

Ja hoitajaliitot hyökkäävät usein tekniikan alaa vastaan. Tässä pitää tunnistaa pelikenttä: ei ole oikein vertailla sairaanhoitajan ja kuntainsinöörin palkkoja, vaikka se karulta sydämessä tuntuukin. Insinöörit saavat nimittäin yksityisellä sektorilla hemmetin paljon parempaa palkkaa. Siihen me joudumme kuntien insinöörien palkkakehitystä vertaamaan, jotta heitä ylipäätään kuntapuolelle saadaan.”

Jukolle ei siis sopisi esimerkiksi sellainen palkkaohjelma, joka koskisi vain jonkin ennalta määritellyn palkkatason alle jääviä ammattiryhmiä?

”Ei sopisi, sillä se suoraan rajaisi vaativaa asiantuntijatyötä tekevien ja erityisvaativuutta omaavat jukolaiset ulos. Otetaan nyt esimerkiksi lääkärit ja lukionopettajat. He tekevät erittäin tärkeää ja vaativaa työtä. Ei heidän heivaamisensa palkkaohjelman ulkopuolelle ole mahdollista.”