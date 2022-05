HS:n lähteet: Suomen ja Turkin keskiviikon neuvotteluista on turha odottaa läpimurtoa

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat keskiviikkona Turkin kanssa maiden Nato-jäsenyydestä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia muun muassa ”terroristien majoittamisesta” viitaten muun muassa kurdien sissijärjestö PKK:hon.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat Turkin kanssa Suomen Nato-jäsenyydestä keskiviikkona Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Suomi ja Ruotsi tarvitsevat jäsenyydelleen Nato-maa Turkin hyväksynnän, mutta Turkki on esittänyt varuksia Suomen jäsenyyden suhteen.

HS:n kolmen hallitus- ja virkamieslähteen mukaan neuvotteluista ei kannata odottaa läpimurtoa. Ennakko-odotus on, että keskiviikon keskustelut ovat vasta ensimmäinen etappi mahdollisesti viikkoja kestävässä keskusteluprosessissa.

Lähteiden mukaan Suomi haluaa kuulla neuvotteluissa, mistä Turkin kenkä puristaa, kun se on puhunut kriittiseen sävyyn Suomen Nato-jäsenyydestä. Suomi siis haluaa tietää tarkemmin, mihin kysymyksiin Turkki Suomen kohdalla haluaa vastauksia.

”Tässä pitää pysyä rauhallisena ja katsoa mitä tuleman pitää”, luonnehtii yksi HS:n lähde.

Ruotsille Turkki on esittänyt viisi virallista vaatimusta, jotta se voi hyväksyä Ruotsin Nato-jäsenyyden. Suomi ei ole saanut vastaavaa listaa.

”Vuodesta 2017 asti maamme on pyytänyt Ruotsia luovuttamaan PKK:n ja FETO:n terroristeja, mutta ei ole saanut positiivista vastausta”, Turkin vaatimuslistaa koskeneessa tiedotteessa sanotaan viitaten kurdien sissijärjestöön sekä Fethullah Güleniin ja tämän tukijoihin.

Turkin ulkoministeriön mukaan Suomesta keskusteluihin osallistuu ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara ja Ruotsista valtiosihteeri Oscar Stenström. Turkkia edustavat presidentinkanslian neuvonantaja İbrahim Kalın ja ulkoministeriön Sedat Önal.

”Lähetämme delegaatiomme vierailulle Ankaraan, itse asiassa sekä Ruotsi että Suomi. Tämä tapahtuu huomenna, joten vuoropuhelu jatkuu”, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tiistaina paneelikeskustelussa Davosin talousfoorumissa.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu on kertonut turkkilaiselle Hürriyetille, että maan toiveissa on kirjallinen sopimus.

Haavisto(vihr) arvioi sunnuntaina STT:lle, että keskustelut Suomen ja Turkin välisen Nato-kiistan ratkaisemiseksi vievät viikkoja.

”Jossain kohdassa sanoin, että päiviä tai viikkoja, ehkä nyt varovaisuus­periaatteella sanotaan, että viikkoja”, Haavisto sanoi.

Turkki on ilmaissut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on syyttänyt maita muun muassa ”terroristien majoittamisesta” viitaten muun muassa kurdien PKK-järjestöön, jonka EU on luonnehtinut terroristijärjestöksi.

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli lauantaina Erdoğanin kanssa. Niinistö sanoi Erdoğanille Suomen tuomitsevan terrorismin kaikissa sen ilmenemismuodoissa.