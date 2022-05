EU:n maatalousministerit tapasivat tiistaina Brysselissä.

EU-maat pyrkivät niin sanottujen solidaarisuuskäytävien avulla auttamaan Ukrainaa saamaan viljansa liikkeelle ja myyntiin. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoo, että asiasta on tarkoitus tehdä päätöksiä lähipäivinä.

”Akuutti asia on niin sanottujen solidaarisuuskäytävien luominen. Ukrainassa on viljavarastot täynnä, ja siellä on uutta satoa tulossa. On aivan keskeistä maailmanlaajuisen ruokaturvan kannalta, että Ukrainan vehnä saadaan liikkeelle”, Kurvinen sanoi STT:lle EU:n maatalousministereiden kokouksen jälkeen tiistaina.

”Asia on nyt käsittelyssä. Komission on antanut tiedonannon asiasta.”

Kurvisen mukaan Ukrainalla on varastoissaan noin 20 miljoonaa kiloa viljoja. Ne halutaan myyntiin pian myös siksi, että uusi sato saadaan varastoitua.

”Se on myös Ukrainan taloudellista auttamista, koska silloin he saavat tuloja.”

Kurvinen sanoo, että viljan viennissä Ukrainasta on tarkoitus hyödyntää jäsenmaiden, kuten Romanian ja Puolan satamia.

”Kyse on myös hallinnon keventämisestä, etteivät viljat jumahda mihinkään tullimuodollisuuksin. Runsas toimenpidepaketti.”

Kurvisen mukaan Suomen maataloudessa tilanne on kriittisin 25 tai 26 vuoteen.

”Oleellisinta on nyt se, että saamme tilat pidettyä ylipäätään pystyssä.”

Suomen ruokatuotannon kannalta tärkeänä asiana Kurvinen mainitsee lannoitteiden saatavuuden.

”Nostin asian itse kokouksessa esille, koska ongelma on, että lannoitteiden hinnat ovat nousseet niin paljon. Tämä on iso asia ruoantuotannon turvaamisessa.”

Kurvisen mukaan nyt kilpaillaan siitä, kuka saa lannoitteita tarpeeksi ensi vuoden viljelykaudelle.

”Tässä mielestäni unioni voisi toimia yhdessä.”

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi tiistaina suhdannekatsauksensa. Sen mukaan lannoitteiden ja energian hintojen nopea nousu iskee kaikenlaisten maatilayritysten kannattavuuteen laajasti.

Luken tutkijan Jukka Tauriaisen mukaan maatalousyrittäjän työtunnille jää tänä vuonna palkkaa 7,1 euroa ja omalle pääomalle korkoa 1,6 prosenttia.