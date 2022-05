Neuvottelujen oli määrä alkaa iltapäivällä kello 13 keskiviikkona.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat tänään keskiviikkona Turkin kanssa Nato-jäsenyyksistään. Keskustelut käydään Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Suomi ja Ruotsi jättivät viime viikolla Nato-hakemuksensa, mutta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ilmoittanut vastustavansa niiden hyväksymistä Naton jäseneksi. Jokaisen Nato-maan on hyväksyttävä uudet jäsenet.

Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvottelujen oli määrä alkaa kello 13 iltapäivällä. Niiden kestosta ei ole etukäteen tietoa.

Suomesta keskusteluihin osallistuu ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara ja Ruotsista valtiosihteeri Oscar Stenström, kertoi Turkin ulkoministeriö tiistaina. Turkkia edustavat presidentinkanslian neuvonantaja İbrahim Kalın ja ulkoministeriön Sedat Önal.

Presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson keskustelivat Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa viikonloppuna puhelimitse.

Neuvotteluista ei odoteta läpimurtoa, kertoivat HS:n lähteet tiistaina. Ennakko-odotus on, että keskiviikon keskustelut ovat vasta ensimmäinen etappi mahdollisesti viikkoja kestävässä keskusteluprosessissa.

Lähteiden mukaan Suomi haluaa tietää tarkemmin, mihin kysymyksiin Turkki haluaa Suomelta vastauksia.

Viime päivinä Turkki on esittänyt julkisuudessa vaatimuksiaan erityisesti Ruotsille, esimerkiksi viisikohtaisen listan muodossa. Suomelle vastaavaa listaa ei julkaistu.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu on kertonut turkkilaismedialle, että maa toivoo neuvotteluiden tuloksena kirjallista sopimusta.

Turkin vastahanka tiivistyy maan sisäpolitiikkaan sekä sen ja Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n väliseen, vuosikymmeniä kestäneeseen konfliktiin.

Tutkijat ovat arvioineet, että Turkki lopulta hyväksyy Suomen ja Ruotsin Natoon, mutta tarvitsee sitä ennen jonkinlaisen voiton.

Turkki on esimerkiksi vaatinut Ruotsia lopettamaan PKK:n tukemisen. Se on syyttänyt Ruotsia PKK:n rahoittamisesta ja aseistamisesta, minkä Ruotsi on kiistänyt. Lisäksi Turkki on esimerkiksi vaatinut, että Ruotsi ja Suomi luovuttaisivat useita sen terroristeina pitämiä henkilöitä Turkkiin.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi viime viikolla STT:lle, että Turkki voitaisiin myös saada Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden taakse tarjoamalla sille jotain muuta kuin mitä se on vaatinut.