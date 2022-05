Uudesta nimityksestä huolimatta vastuu al-Holin leirillä pidettyjen suomalaislasten avustamisesta pysyy Tannerilla.

Jussi Tanner on aikaisemmin toiminut erityisedustajana Koillis-Syyriassa al-Holin leirillä pidettyjen suomalaislasten avustustehtävässä.

Valtioneuvosto määräsi keskiviikkona ulkoasiainneuvos Jussi Tannerin ulkoministeriön uudeksi konsulipäälliköksi.

Tanner on aikaisemmin toiminut erityisedustajana Koillis-Syyriassa al-Holin leirillä pidettyjen suomalaislasten avustustehtävässä.

Tämän lisäksi hän toimi elokuussa 2021 kenttäjohtajana Suomen evakuointioperaatiosta Afganistanin Kabulissa.

Uudesta nimityksestä huolimatta vastuu al-Holin leirillä pidettyjen suomalaislasten avustamisesta pysyy Tannerilla. Tilanne al-Holissa on kuitenkin tällä hetkellä niin pahasti jumissa, että sen ei uskota lähiaikoina etenevän.

”Tehtävä ei kuitenkaan ole ohi, siellä on suomalaisia lapsia yhä”, Tanner vahvistaa HS:lle.

”Meidän perustuslailliset velvoitteet eivät pääty mihinkään. Jos meillä on mahdollisuus auttaa suomalaisia lapsia, täytyy niin myös toimia.”

Al-Holissa sijaitsevien lasten yksityisyydensuojan vuoksi Tanner ei pysty avaamaan tarkemmin, mistä syistä tilanne al-Holissa ei tällä hetkellä etene.

”Sanotaanko näin, että Suomesta riippumattomista syistä siellä ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia edetä”, Tanner toteaa.

Viime vuoden lopulla Tanner kertoi, että kotiutuksia on hidastanut myös kurdihallinto, jolle eurooppalaisasukkaat ovat valtti toisista kysymyksistä neuvotellessa.

”Ei varmaan ole ihan huono arvaus, että heille siellä on eksistentiaalinen kysymys, selviytyykö heidän hallintonsa ylipäätään. Jos heillä on jokin yksi aihe, joka tuo diplomaatteja, vierailuja, jatkuvaa yhteydenpitoa länsimaihin, jopa rahaa ja kehityshankkeita, niin minkä ihmeen takia he luopuisivat sellaisesta vivusta”, Tanner kommentoi viime lokakuussa.

Vaikeuksia on aiheuttanut myös se, etteivät al-Holin leirin vartijat ole löytäneet kaikkia suomalaisia al-Holin ulkomaalaisosasta.

TanneriA konsulipäällikön tehtävissä edelsi ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen.

Tuomisen nimi tuli tunnetuksi syksyllä 2019, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) linjasi, että Tuominen siirretään pois konsulipäällikön virasta. Perusteena tuolloin oli luottamuspula, joka syntyi siitä, että Tuominen ei edistänyt al-Holin kotiutustoimia Haaviston toivomalla tavalla.

Asiaa käsiteltiin tuolloin perustuslakivaliokunnassa saakka, joka päätyi lopulta siihen, että Haavisto toimi tilanteessa lainvastaisesti ja moitittavasti. Syytteiden nostamiselle valiokunta ei kuitenkaan nähnyt edellytyksiä.

Tuomisen al-Holiin liittyvät tehtävät siirrettiin tuolloin häntä nyt konsulipäällikön tehtävässä seuraavalle Tannerille.

Tuominen siirtyy konsulipäällikön tehtävistä Suomen Prahan suurlähettilääksi Tšekkiin.