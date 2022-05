Ratkaisevaa on pääministerin ilme, sanoo Helsingin Sanomien kuvapäällikkö Markku Niskanen.

Pääministeri Sanna Marinin yllätysvierailu Ukrainaan on herättänyt huomiota myös maailmalla ja sosiaalisessa mediassa.

Vierailulta näyttää levinneen erityisesti yksi kuva, joka Marinista otettiin Irpinin kaupungissa. Kuvassa pääministeri seisoo raskas luotiliivi päällään, kun hänelle näytetään Venäjän tekemiä tuhoja kaupungissa.

Kuvan on ottanut Irpinin kaupunginhallitus, ja se levisi torstaina useiden ukrainalaismedioiden ja sosiaalisen median kautta nopeasti.

Matkalta on julkaistu useita kuvia. Miksi juuri kyseinen otos on herättänyt ihmisten huomion ja vedonnut tunteisiin?

Ratkaisevaa on pääministerin ilme, sanoo Helsingin Sanomien kuvapäällikkö Markku Niskanen. Kuva kiinnitti myös hänen huomionsa.

”Siinä ei ole pelkoa, mutta siinä on epätoivoa ja surua”, Niskanen sanoo.

Kuva oli yksi ensimmäisistä pääministerin matkalta jaetuista valokuvista. Marinin vierailusta ei oltu tiedotettu etukäteen, vaan suomalaisille se paljastui kuvien kautta.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti vierailusta vasta HS:n ensiuutisen jälkeen. Pääministerin esikunnan mukaan vierailusta informoitiin tarkemmin vasta, kun se oli turvallisuussyistä mahdollista.

Niskasen mukaan kuvan katsojat voivat samaistua pääministeristä välittyviin tunteisiin.

”Nimenomaan ehkä sen takia, että hän on siinä ilmeeltään niin paljaana”, Niskanen sanoo.

”Me olemme nähneet uutisia ja kuvia Irpinistä ja Butšasta. Mehän mielessämme yhdistämme sen siihen, että pääministeri on nähnyt ja kuullut näitä samoja asioita.”

Tapahtumapaikalla on väliä myös siinä mielessä, että muista johtavista poliitikoista on nähty lähinnä Kiovassa otettuja kuvia. Ympäristö on erilainen.

Niskanen nostaa kuvasta lisäksi esiin, että Marinilla on yllään raskas suojavarustus. Ilman luotiliiviä ja Marinin ilmettä kuva ei olisikaan erityisen poikkeuksellinen, hän sanoo.

Pääministeri Marinille näytettiin Irpinin kaupungin tuhoja.

Pääministeri Marinin kuvia Ukrainasta julkaisi myös uutistoimisto Reuters.

Kuva poikkeaa selvästi siitä, millaisena suomalaiset ovat tottuneet Marinin näkemään, sanoo Niskanen.

Vaikka Marin esiintyy usein erilaisissa uutistilanteissa otetuissa lehtikuvissa, hän kontrolloi omaa julkista kuvaansa varsin paljon. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hän esiintyy yleensä iloisissa merkeissä.

”Kyllähän me olemme nähneet koronatilanteessakin huolestuneen pääministerin, mutta tämä oli ihan uusi reaktio”, Niskanen sanoo.

Sodan jälkien näkeminen on tilanteena tietysti poikkeuksellinen, hän jatkaa.

Kuvan suosiota selittää myös se, että Marin tunnetaan nykyään hyvin myös kansainvälisesti.

Pääministerin vierailusta julkaistiin lisää kuvia vierailun jälkeen torstaina ja perjantaina. Hän myös itse julkaisi niitä kuvapalvelu Instagramissa.

”Vierailin eilen Ukrainassa Irpinin ja Buchan kaupungeissa, joissa Venäjän armeija on aiheuttanut mittavat tuhot ja venäläissotilaat tehneet epäinhimillisiä julmuuksia kuten kiduttaneet ja murhanneet siviilejä”, kirjoitti Marin muun muassa.

Butšasta on kerrottu löytyneen satojen siviilien ruumiita. HS vieraili kaupungissa seuraamassa sotarikostutkintaa huhtikuussa.

Siviileihin kohdistuneita raakuuksia on Butšan tuhojen paljastumisen jälkeen tullut ilmi ympäri Ukrainaa.