Hallituslähteiden mukaan pääministeri ei aio luvata hoitajaliitoille näiden vaatimia rahoja palkkaohjelmaan, politiikan toimittaja Teemu Muhonen kirjoittaa analyysissaan.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat pelanneet kovaa peliä saadakseen maan hallituksen neuvottelupöytään lupaamaan hoitajille tuntuvan palkkaohjelman. Tavoitteen saavuttamisen tielle on kuitenkin noussut kaksi estettä.

Ensinnäkään muut kunta-alan työntekijöitä edustavat liitot eivät suostu siihen, että hoitajat saisivat muita suuremmat palkankorotukset. Siksi opettajien, varhaiskasvatuksen opettajien, bussikuskien, kirjastotyöntekijöiden ja lukuisien muiden ammattiryhmien työehtoja koskevat neuvottelut kariutuivat maanantaina. Se oli hoitajaliitoille iso pettymys.

Muut liitot eivät aio päästää hoitajia tilanteeseen, jossa nämä pääsisivät yksin taistelemaan itselleen muita paremmat korotukset. Hoitajaliitot ilmaisivat turhautumisensa syyttämällä muita liittoja ”hoitajien siivellä vapaamatkustamisesta”. Tehy ja Super ovat vaatineet rajallisten verovarojen kohdentamista nimenomaan hoitajien palkkoihin, ei muille.

” Pääministeri Marin ei aio sotkeutua kiistaan vastaisuudessakaan.

Muita työntekijäjärjestöjäkin suurempi ongelma hoitajaliittojen näkökulmasta on pääministeri Sanna Marin (sd). Hoitajaliitot ovat laskeneet sen varaan, että demarijohtoinen hallitus kavahtaisi joukkoirtisanoutumisuhkaa lähestyvien eduskuntavaalien alla ja poliitikot tulisivat neuvottelupöytään pelastamaan tilannetta.

”Kyse on poliittisesta päätöksestä. Jonkun pitää nyt reagoida hoitajapulaan, ja se reagointi on valtiovallalta raha”, tiivisti Superin puheenjohtaja Silja Paavola vaatimuksen toissa viikolla.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on itsekin demari. Hän on kuvannut valtiovallan ”pitävän päätään pensaassa”.

Marinilla ei ole aikomustakaan taipua hoitajien vaatimuksiin, hallituslähteistä kerrotaan. Pääministeri on pitänyt itsensä tiukasti kiistan ulkopuolella, eikä hän aio sotkeutua siihen vastaisuudessakaan. Marin katsoo, että julkisen sektorin työkiistat eivät ole hänen ongelmansa vaan työmarkkinajärjestöjen.

Hoitajaliitot ovat vedonneet siihen, että ensi vuoden alusta lähtien hoitajien palkat maksavat hyvinvointialueet. Ne saavat miltei koko rahoituksensa rahansa valtiolta, joten palkkoihin käytettävissä olevan rahan määrästä päättää käytännössä hallitus. Tammikuun aluevaaleissa lähes kaikki puolueet puhuivat hoitajien palkkauksen kohentamisesta.

Nyt hoitajat odottavat, että Marinin hallitus lunastaisi puheet. Ainakin toistaiseksi odotus on kuitenkin turhaa.

Tehy ja Super eivät välttämättä etukäteen täysin ymmärtäneet, kuinka erilainen pääministeri Marin on verrattuna edeltäjäänsä Antti Rinteeseen.

Rinne työnsi vuonna 2019 kätensä syvälle Postin vain 700 pakettilajittelijan työehtokiistaan, joka ei kuulunut pääministerille millään tavalla. Lopputuloksena pakettilajittelijat kyllä säilyttivät aiemmat työehtonsa. Rinne taas menetti työpaikkansa.

Posti-sotkun jälkimainingeissa vuonna 2019 keskusta vaati pääministeri Antti Rinnettä eroamaan, ja niin myös tapahtui.

” Marinin toimintatapa on toisenlainen kuin Antti Rinteen.

Marinin toimintatapa on aivan toisenlainen. Hän on mahdollisuuksien mukaan pitänyt itsensä vaikeiden sisäpoliittisten kiistojen ulkopuolella ja keskittynyt johtamaan koronanhoidon ja Nato-prosessin kaltaisia suuria päätöksiä, joille on ollut laaja kansallinen tuki.

Oppositiopoliitikko Marin sanoi vuonna 2018, että naisten pitäisi mennä yleislakkoon naisvaltaisten alojen palkkakuopan korjaamiseksi. Pääministeri Marin taas katsoo, ettei asia kuulu hänelle.

Vaikka Marinin kylmähermoisuutta ei ole syytä epäillä, hallituksen paineet puuttua tulehtuneeseen työmarkkinatilanteeseen kasvavat koko ajan.

Koko kunta-alan työkiistan ratkomista jatketaan todennäköisesti alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen johtaman sovittelulautakunnan johdolla. Kiista saattaa jatkua vielä syksyllä, kun teollisuuden neuvottelujen pitäisi alkaa. Jos hoitajien joukkoirtisanoutuminen ja monien muiden alojen lakkoaalto uhkaa puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja, se on uhka myös poliitikoille. Ennemmin tai myöhemmin hallituksen riveistä saatetaankin nähdä irtiottoja.

Toisaalta paineet kasvavat hoitajaliitoillakin. Rytkönen ja Paavola ovat virittäneet odotukset niin koviksi, että säilyttääkseen kasvonsa he tarvitsevat hoitajien näkökulmasta todella hyvän sopimuksen.

Liitot eivät tietenkään haluaisi joutua toteuttamaan joukkoirtisanoutumista. Se voi olla epämukava työtaistelutoimi myös irtisanoutuville työntekijöille. Jos Marinin hallitus ei taivu muilla tavoin neuvottelupöytään, hoitajaliitot voivat joutua näyttämään, kuinka pitkälle ne todella ovat valmiita menemään.