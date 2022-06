Valtiontalouden tarkastusviraston uusi pääjohtaja Sami Yläoutinen kertoo viraston pyrkivän palauttamaan luottamuksen sen riippumattomaan toimintaan.

Muutama vuosi sitten harva suomalainen oli kuullut Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV).

Alkuvuodesta 2021 tilanne muuttui, kun muun muassa epäselvyydet viraston silloisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin lentopisteiden käytössä nousivat julkiseen keskusteluun.

Samassa yhteydessä kävi ilmi, että epäselvyyksiä oli myös VTV:n johtamisessa. Matriisimallinen henkilöstöorganisaatio oli johtanut henkilöstön tyytymättömyyteen ja vuosittainen tarkastustoiminnan määrä oli strategiaa uudistettaessa vähentynyt muun muassa kansainvälisen toiminnan lisääntymisen kustannuksella.

Sittemmin eduskunta erotti Yli-Viikarin pääjohtajan virastaan. Hänet myös tuomittiin sakkoihin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä kavalluksesta. Yli-Viikari on valittanut sekä tuomiosta että irtisanomisistaan.

Vuoden 2021 lopulla VTV:n otti luotsattavakseen valtiovarainministeriön pitkäaikainen virkamies Sami Yläoutinen, joka on nyt järjestelmässä viraston koko hallintoa uusiksi.

Virasto pyrkii vakiinnuttamaan vuosittaisen tarkastustoiminnan määrän 50 prosenttiin käytetystä kokonaistyöajasta sekä uudistamaan hallinto-organisaationsa täysin. Yläoutisen mukaan uuden organisaation tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä hallinto.

”Nykyisenkin organisaatiomallin tavoite varmaankin oli hyvä. Mutta kokemus nykyisestä mallista on, että se on hyvin epäselvä”, pääjohtaja Yläoutinen perustelee muutoksia HS:lle.

Organisaatiomallin ongelmat oli yksi niistä asioista, jotka nousivat esille, kun Yläoutinen kävi keskusteluja kevään aikana jokaisen viraston 150:n työntekijän kanssa. Yläoutisen mukaan viraston hallintoa pidettiin sekavana ja työaikaa kului epäselvien vastuualueiden selvittelyyn.

Organisaatiouudistus valmistuu vuoden 2023 alkuun, mutta joitain muutoksia on jo nyt saatu aikaan. Muun muassa ylijohtajan matkakulut on nyt siirretty tarkemman valvonnan alle ja painopiste viraston tekemisessä on pyritty siirtämään sen perustehtäviin.

Sisäisillä muutoksilla pyritään lisäämään VTV:n luotettavuutta.

”Toivon, että viraston ulkopuolella nähdään se, että menemme eteenpäin ja olemme jo menneet. Toimintaa kehitetään tietoisesti ja toivottavasti se heijastuu myös luottamuksessa siihen, että virasto tekee sitä tehtävää, mikä sille kuuluu”, Yläoutinen sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että työsarkaa on vielä jäljellä.

”Ei tätä viraston luottamusta palauteta, siltä osin kuin se on kärsinyt, millään julistuksilla tai sanoilla. Vaan se palautetaan tekemisen ja toiminnan kautta”, Yläoutinen sanoo.

”Ehkä tässä tällaisessa kohussa on se hyväkin puoli, että sen aikana on käyty keskustelua siitä, mikä VTV ja on, mitkä sen tehtävät on ja mitä sen pitäisi tehdä. On vähän sellainen havahtuminen tullut, että Suomi tarvitsee uskottavaa ja hyvin toimivaa valtiontalouden tarkastusvirastoa.”

Oikaisu 3.6. klo 11.59: Uutisen aiemmassa versiossa Sami Yläoutisen titteliksi oli kirjoitettu virheellisesti ylijohtaja. Hän on pääjohtaja.