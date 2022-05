Suomi ja Ruotsi neuvottelivat keskiviikkona Turkin kanssa Nato-jäsenyyksistään Ankarassa.

”Niin kauan kuin Tayyip Erdoğan on Turkin tasavallan päämies, emme todellakaan voi sanoa ’kyllä’ maille, jotka tukevat terrorismin liittymistä Natoon”, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi Reutersin mukaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoo, että Nato-neuvottelut Suomen ja Ruotsin kanssa eivät olleet ”odotettua tasoa”, eikä maa voi sanoa kyllä ”terrorismia tukevien” maiden hakemuksille. Asiasta kertoo Turkin yleisradioyhtiö TRT Haber sunnuntaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Suomi ja Ruotsi neuvottelivat keskiviikkona Turkin kanssa Nato-jäsenyyksistään. Keskustelut käytiin Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Etukäteen Suomi ei odottanut neuvotteluista läpimurtoa, vaan etappia mahdollisesti viikkoja kestävälle prosessille.

Turkin presidentinkanslian neuvonantaja İbrahim Kalın sanoi keskiviikkona, että neuvotteluissa Turkki kehotti Ruotsia ja Suomea ryhtymään konkreettisiin toimiin niitä järjestöjä vastaan, joita Turkki pitää terroristiryhminä ja turvallisuusuhkana maalleen.

Ryhmiin lukeutuvat työväenpuolueen PKK:n lisäksi kurdijärjestö YPG ja Syyrian kurdipuolue PYD.

Turkki on vastustanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä ja vaatinut esimerkiksi Ruotsia lopettamaan PKK:n tukemisen. Maa on syyttänyt Ruotsia PKK:n rahoittamisesta ja aseistamisesta, minkä Ruotsi on kiistänyt.

Lisäksi Turkki on esimerkiksi vaatinut, että Ruotsi ja Suomi luovuttaisivat useita sen terroristeina pitämiä henkilöitä Turkkiin.

Presidentti Erdoğan on uhkaillut useamman kerran, ettei voisi hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapasi Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Washingtonissa kuluneella viikolla Suomen Nato-hakemukseen liittyvällä matkalla.

Aiemmin on arveltu, ettei kiistaan synny sopua ennen Naton huippukokousta Madridissa 29.–30. kesäkuuta.