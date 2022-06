Varsinkin tuotantoeläinten olosuhteet ovat olleet kiistakapulana jo pitkään.

Lakiesityksessä kielletään uusien parsinavettojen rakentaminen ja jo olemassa olevien navettojen parsipaikkojen lisääminen. Parsinavetassa naudat on kiinnitetty parteen, jossa ne eivät voi kääntyä ympäri.

Eläinsuojelulain uudistus on vihdoin loppusuoralla. Yli kymmenen vuotta valmisteltu ja kiistelty laki saattaa tulla voimaan jo ensi vuoden alusta.

Nykyinen eläinsuojelulaki on peräisin vuodelta 1996. Hankkeen tavoitteena on ollut uudistaa eläinten hyvinvointia koskeva sääntely vastaamaan nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä eläinten asemasta ja suojelutarpeesta.

Uusi eläinten hyvinvointilaki oli alun perin tarkoitus antaa eduskunnalle jo tänä keväänä, mutta sen esittely on viivästynyt loppukesään. Tämä johtuu siitä, että lausuntokierroksen alkua lykättiin, sillä hallitus kävi vielä viime hetken neuvotteluja esityksen sanamuodoista, kertoo erityisasiantuntija Tiina Pullola maa- ja metsä­talous­ministeriöstä.

Pullolan mukaan samat teemat ovat korostuneet kipukohtina lain koko pitkän valmistelun aikana, ja varsinkin tuotantoeläinten olosuhteet ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin hallituksen sisällä lain yksityiskohdista on pitkälti päästy sopuun ja hanke on jo loppusuoralla.

Esimerkiksi keskustan edustajat vaikuttavat olevan tyytyväisiä esitykseen, mikä saattaa osittain johtua siitä, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa on sitouduttu kompensoimaan lainsäädännöstä aiheutuvat lisäkustannukset maatalousyrittäjille.

”Väännöt on pitkälti väännetty. Meille on tärkeää, että saadaan laki rivakasti eteenpäin, jotta tuottajillekin saadaan selkeys tulevista näkymistä”, keskustasta kommentoidaan.

Lakia on valmisteltu maa- ja metsä­talous­ministeriössä vuodesta 2010 lähtien. Lakiesitys annettiin kertaalleen eduskunnalle jo syksyllä 2018, mutta esitystä ei ehditty käsitellä ja se raukesi seuraavana keväänä vaalikauden päättyessä.

Uusi lakiesitys lähti lausuntokierrokselle viime vuoden lopulla. Se pohjautuu vuoden 2018 esitykseen, ja lisäksi uuteen lakiesitykseen tehtiin joitakin muutoksia Marinin hallitusohjelman mukaisesti.

Eläinsuojelulaki selvästi kiinnostaa tavallisia kansalaisia, sillä lausuntokierroksella yksityishenkilöt antoivat 300 lausuntoa, mikä on Pullolan mukaan poikkeuksellisen suuri määrä. Erilaisilta sidosryhmiltä lausuntoja esityksestä tuli yhteensä 160.

Yksityishenkilöt eivät yleisesti ottaen pitäneet lakiesitystä riittävänä turvaamaan tuotantoeläinten hyvinvointia. Myös turkistarhauksesta esitettiin Pullolan mukaan varsin kriittisiä näkemyksiä, sillä toiminta saisi lain mukaan yhä jatkua. Kiitosta esitys sen sijaan sai esimerkiksi koirien ja kissojen pentutehtailuun sekä eläinten jalostamiseen puuttumisesta.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana nousi esiin lakiesityksessä mainittu kielto teurastaa eläin tainnuttamatta, mitä tietyt uskonnolliset yhteisöt vastustivat uskonnonvapauden vastaisena sääntönä, sillä se olisi ristiriidassa esimerkiksi juutalaisuuden ja islaminuskon piirissä harjoitettavan rituaaliteurastuksen kanssa.

Laki annetaan eduskunnalle Pullolan mukaan mahdollisimman pian mutta viimeistään elokuussa, ja sen on määrä tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2023 alusta alkaen. HS kokosi yhteen keskeisiä asioita, jotka muuttuisivat lakiesityksen mennessä läpi.

Emakoiden tiineytyshäkkien pitkäaikaisesta käytöstä on tarkoitus luopua siirtymäajan kuluessa. Häkkejä käytetään, sillä siementäminen onnistuu niissä helpommin.

Jo vuoden 2018 lakiesityksessä linjattiin, että eläinten olennaiset käyttäytymistarpeet on otettava huomioon, kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä on käytettävä kivunlievitystä ja nisäkkäiden sekä lintujen pysyvissä pitopaikoissa on jatkuvasti oltava saatavilla juomavettä.

Lisäksi Marinin hallitusohjelman johdosta lakiluonnokseen tehtiin lisäyksiä varsinkin tuotantoeläinten oloihin liittyen. Laissa esimerkiksi kiellettäisiin uusien parsinavettojen rakentaminen ja jo olemassa olevien navettojen parsipaikkojen määrän lisääminen. Parsinavetassa naudat on kiinnitetty parteen, jossa ne eivät voi kääntyä ympäri.

Myös uusien kiinteärakenteisten porsitushäkkien käyttöönotto kiellettäisiin sekä toiminnassa olevissa että uusissa sikaloissa. Emakoiden tiineytyshäkkien pitkäaikaisesta käytöstä luovuttaisiin 12 vuoden siirtymäajalla aiemmin ehdotetun 15 vuoden sijaan. Porsitus- ja tiineytyshäkeissä sika ei pääse liikkumaan muutoin kuin askeleen eteen ja taakse.

LEMMIKKIELÄINTEN kohdalla lakiesitys puuttuisi koirien ja kissojen pentutehtailuun ja kauppaan kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonnin Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin kahden kuukauden kuluessa. Kiellolla pyrittäisiin estämään ulkomailla huonoissa oloissa tuotettujen pentujen tuontia Suomeen.

Lisäksi koirien ja kissojen myynti-ilmoitusten sisällölle säädettäisiin vähimmäis­vaatimukset. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa ammattimaisesti toimivan myyjän rekisterinumero sekä maa, jossa myytävä eläin on syntynyt.

Myös koirien ja kissojen jalostuksen valvontaa tehostettaisiin säätämällä eläinlääkäreille ilmoitusvelvollisuus sellaisista toimenpiteistä, jotka on tehty perinnöllisten vikojen korjaamiseksi, kuten hengitysteiden avarrusleikkauksista.

Vielä lausuntokierroksen aikana selvitettiin keinoja luopua porsaiden kirurgisesta kastraatiosta siirtymäajan kuluessa kokonaan. Porsaita kastroidaan, jotta lihaan ei muodostuisi usein epämiellyttäväksi koettua karjunhajua.

Pullolan mukaan selvityksen tulos oli, että joko porsaita ei tulisi kastroida ollenkaan tai sitten voitaisiin käyttää niin sanottua immunokastraatiota eli pistoksena annettavaa lääkeainetta. Lopullisesta lain kirjauksesta tullaan vielä käymään poliittisia keskusteluja ennen lain antamista eduskunnalle.

Lisäksi lakiesityksessä ehdotetaan kalastuslain muuttamista liitelaiksi, jossa säädeltäisiin esimerkiksi, että kalat on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Ravut voitaisiin jatkossakin lopettaa kiehuvassa vedessä, mutta vettä on oltava riittävä määrä.