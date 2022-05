Kiista pakotteista on ajanut Unkarin yhä enemmän eristyksiin EU:ssa

Maan pääministeri Viktor Orbán haukkui EU-kokoukseen tullessaan ensi töikseen komission, joka hänen mukaansa ei kuunnellut pakotteissa jäsenmaita, vaikka lupasi.

Bryssel

Eihän tämän näin pitänyt mennä: maanantaina alkoi EU:n johtajien huippukokous, joka jankkaa kohta kuukauden esillä olleesta öljyn tuontikiellosta Venäjältä.

Lue lisää: EU:n huippukokous Brysselissä, pääministeri Marin toivoo entistä kovempia pakotteita

Asiasta, jonka piti olla jo päätetty. Vaan ei ole.

EU:n piti olla yhtenäinen Venäjän edessä ja katkaista rahoitus Vladimir Putinin sotakoneistolta. Nyt tuntuu kuin tämä iso kuva olisi unohdettu.

Kokous päättänee kompromissina, että Venäjältä voi tuoda edelleen öljyä putken kautta, mutta meritse tulevan öljyn tuonti joutuu pakotteiden kohteeksi ja päättyy pian.

Pieni osa EU-maista voi jatkaa venäläisöljyn tuontia kuten ennenkin, toki ”tilapäisesti” kuten kokouksen loppupäätelmiin tullaan kirjaamaan. Yli kaksi kolmasosaa öljytuonnista Venäjältä loppuu.

Tapahtumasarja ei ole ollut kunniaksi EU:ssa kenellekään. Öljyn lisäksi tukku muitakin uusia pakotteita on ollut juntturassa, koska koko pakotekokonaisuus halutaan voimaan yhtä aikaa. Venäjän suurimpaan pankkiin Sberbankiin kohdistuvia sanktioita ei ole saatu käyttöön, ei myöskään uusia henkilöpakotteita.

Samaan aikaan Venäjän hyökkäys vain jatkuu.

Monien kiukku kohdistuu Unkariin, joka on ollut eniten poikkiteloin ja vaatinut putkiöljyn tuonnin jatkamista – tai vaihtoehtoisesti halunnut miljardeittain EU-tukia itselleen, jos maan halutaan katkaisevan riippuvuutensa venäläisöljystä.

Maanantaina maan pääministeri Viktor Orbán haukkui huippukokoukseen tullessaan ensi töikseen EU-komission, joka hänen mukaansa oli luvannut neuvotella ensin jäsenmaiden kanssa ennen kuin antaa energiaan liittyviä pakote-esityksiä.

Ensin ratkaisut, sitten vasta sanktiot, oli Orbánin viesti.

Orbánilla on tässä tietty pointti, mutta öljypakotteet eivät kai olleet yllätys kenellekään. Ainakin kaikki muut EU-maat ovat hiki päässä koko kevään valmistautuneet venäläisenergian virran katkeamiseen.

Orbánin mukaan nyt väsätty kompromissi putkiöljyn jättämisestä pois pakotteista on hyvä. Unkari haluaa kuitenkin takuut, että se saa jatkaa venäläisöljyn ostamista muuta kautta, jos Ukrainan läpi kulkevalle Druzhba-öljyputkelle sattuisi jotakin esimerkiksi sodan takia.

Unkari saattoi aiemmin luottaa, että se löysi aina jonkin maan kaverikseen kiistoissaan EU:n kanssa, mutta nyt sen ystävät alkavat olla vähissä. Yhä itsevaltaisemmaksi käyvä Orbán on onnistunut vieraannuttamaan Venäjä-myönteisyydellään lähimmät tähänastiset kumppaninsa eli Visegrád-ryhmään kuuluvat Puolan, Tšekin ja Slovakian.

Puola, Tšekki ja Slovakia ovat lähettäneet Ukrainalle raskaita aseita, ja Puola on ollut kärkipäässä vaatimassa kovia pakotteita Venäjää kohtaan.

Unkari ei ole lähettänyt aseapua eikä sallinut Ukrainaan menevien aseiden kauttakulkua, ja sen taipumattomuus pakotteissa herättää kumppaneissa laajaa suuttumusta.

”Heillä on verta käsissään”, puhisi erään Visegrád-maan virkamies HS:lle viikonloppuna.

Viime EU-huippukokouksessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esiintyi videoyhteyden välityksellä ja osoitti sanansa vuoronperään jokaiselle EU-johtajalle. Muut saivat kiitoksia, mutta Orbánia hän vaati valitsemaan, kenen puolella Unkari aikoo seistä.

Usein Puola on ollut Unkarin tukena kiistelyissä EU:n kanssa, mutta maiden tiet näyttävät erkaantuvan.

Unkarin lisäksi Puola on ollut ainoa maa, joka ei ole saanut koronapandemian jälkeen sovittuja yhteisiä elvytysrahoja EU:n elpymisvälineen kautta.

Etenkään Puolan suhteen kyse ei ole ihan pikkurahoista, sillä Puola on hakenut 36 miljardin euron ja Unkari seitsemän miljardin euron edestä elpymisvaroja. Komissio ei kuitenkaan ole halunnut avata rahahanoja maille, jotka eivät korjaa havaittuja puutteita muun muassa oikeuslaitoksessaan tai korruptiontorjunnassaan.

Viime viikolla Puola ilmoitti purkavansa kiistellyn tuomareiden kurinpitolautakunnan, joka on heikentänyt maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja ollut yksi este EU-elvytysrahoille.

Lue lisää: Puola purkaa kiistellyn tuomareiden rankaisu­järjestelmän – toiveena saada viimein EU:sta pyydetyt elvytys­rahat

Voi hyvin käydä niin, että Puola saa pian varansa, mutta Unkari ei.

Lisäksi huhtikuun lopussa komissio aloitti tutkinnan, jonka päätepisteenä voi olla Unkarin muidenkin EU-tukien jäädyttäminen. Komission aseena on niin sanottu oikeusvaltiomekanismi, jota Unkari ja Puola ovat yhdessä vastustaneet.

Lue lisää: EU ottaa Unkarin virallisesti luupin alle – maan hallituksen on vastattava epäilyihin tuki­rahojen väärinkäytöstä

Merkille pantavaa oli, että komissio päätti aloittaa tutkinnan vain Unkarin rikkomuksista. Puolaan ei lähtenyt tutkinnan käynnistävää kirjettä.

Puolalla on edelleen puutteensa, mutta Venäjän suhteen se on ollut yksi tiukimpia EU-maita. Lisäksi se on vastaanottanut miljoonia Ukrainan pakolaisia.

Unkari jää yhä enemmän eristyksiin. Ulkopoliittisessa päätöksenteossa ja esimerkiksi pakotteissa EU:n on oltava sääntöjen mukaan yksimielinen, joten eristyksissäänkin Unkarilla on yhä valtaa.

Tämäkin ehkä muuttuu. Viime aikoina EU:ssa on puhuttu yhä enemmän, että yksimielisyysvaatimuksesta ulkopolitiikassa olisi aika luopua. Pakotekiista on saattanut tuoda ajatukselle lisää kannattajia.