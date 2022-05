MOT kertoo ongelmista erityisesti Hei Schoolsin nimellä Saudi-Arabiassa toimivissa kouluissa.

Poliitikko Pilvi Torstin (sd) perustamassa kouluvientiyrityksessä on paljastunut ongelmia, kertoo Ylen MOT.

Helsinki International Schools eli Hei Schools on lisenssimallilla toimiva yritys. Sen mallilla toimivia päiväkoteja ja kouluja on ympäri maailmaa.

MOT:n haastattelemat opettajat kertovat ongelmista erityisesti Hei Schoolsin nimellä Saudi-Arabiassa toimivissa kouluissa.

Opettajat ovat joutuneet työskentelemään ilman työlupia ja ovat kokeneet ongelmia sairausvakuutuksissa, palkanmaksussa ja opetuksen laadulla.

”Ensimmäisenä selvisi se, että palkka tulee sitten kirjekuoressa. Suomessa oli sanottu, että palkka tulee tietenkin tilille”, sanoo esimerkiksi yksi MOT:n haastattelemista opettajista.

Hei Schools myönsi MOT:lle ongelmat kouluissaan Saudi-Arabiassa, mutta sanoi saudiarabialaisen yrittäjän olevan vastuussa niistä. Opettajat kertoivat kuitenkin Hei Schoolsin rekrytoineen heidät.

Pilvi Torsti on helsinkiläinen poliitikko, joka toimi kansanedustajana vuosina 2015–2019. Hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja työskennellyt valtiosihteerinä. Hei Schoolsissa hän on osaomistaja ja hallituksen jäsen.

Torsti ei halunnut vastata MOT:n kysymyksiin asiasta. Hei Schoolsin johtoryhmä vastasi kysymyksiin sähköpostilla ja sanoi ”luottaneensa liikaa” saudiarabialaiseen yrittäjään.

Hei Schoolsin perustajiin ja osaomistajiin kuuluu myös Helsingin yliopisto.